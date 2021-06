À l’intérieur du manoir où Biden et Poutine s’affronteront lors de la réunion au sommet du G7 après la menace effrayante de Joe

La SUISSE a déployé des milliers de policiers et de soldats dans le but de renforcer la sécurité avant le sommet de la semaine prochaine entre le président Joe Biden et le dirigeant russe Vladimir Poutine.

Biden et Poutine se rencontreront à la Villa La Grange au bord du lac Léman le 16 juin, leur premier face-à-face depuis que Biden a pris ses fonctions pour ce qui promet de présenter des discussions animées sur des questions telles que les cyber-piratages et les armes nucléaires.

« Nous sommes à la veille d’un moment historique », a déclaré à la presse Stéphane Theimer, directeur adjoint de la police fédérale suisse, dans le parc entourant la villa du XVIIIe siècle.

« La menace terroriste en Suisse et en Europe reste élevée. D’autres menaces émanant de groupes extrémistes violents sont également pertinentes », a-t-il déclaré. « Nous sommes en état d’alerte avec un déploiement important de forces. »

Le gouvernement suisse a décrété vendredi une restriction temporaire de l’espace aérien genevois du 15 au 17 juin.

Les autorités locales, qui ont installé des barricades et des barbelés autour du parc, ont annoncé qu’elles fermeraient le centre-ville au bord du lac.

« Le bord du lac sera complètement verrouillé le 16, pendant environ 24 heures – pas de piétons, pas de véhicules, pas de bateaux », a déclaré à Reuters François Waridel, chef des opérations de police de Genève.

Selon les rapports, entre 3 000 et 3 500 policiers garderont la villa pendant le sommet, ainsi que l’aéroport de Cointrin, les missions diplomatiques et les hôtels.

Des différends acerbes sur l’ingérence électorale, les cyberattaques, les droits de l’homme et l’Ukraine sont susceptibles de donner le ton à la confrontation entre Biden et Poutine.

La stabilité nucléaire stratégique et les conflits régionaux seront également sur la table.

Biden, qui a passé les deux derniers jours à rencontrer les dirigeants du G7 en Angleterre, a précédemment déclaré qu’il ferait pression sur Poutine pour qu’il respecte les droits de l’homme.

Mais le président est resté muet sur ce que sera son message pour Poutine lorsqu’il sera pressé par les journalistes plus tôt dans la journée, répondant: « Je vous le dirai après l’avoir livré. »

Poutine a déclaré vendredi dernier qu’il s’attendait à ce que les pourparlers se déroulent dans une atmosphère positive, bien qu’il n’anticipe aucune percée.

Il a déclaré que les allégations selon lesquelles des pirates informatiques russes étaient à l’origine d’une cyberattaque qui a perturbé la production de viande en Amérique du Nord et en Australie au début du mois étaient une tentative de provoquer une querelle politique avant le sommet.

Amanda Sloat, directrice principale du Conseil de sécurité nationale pour l’Europe, a averti que la rencontre de Biden avec Poutine n’était « pas une réinitialisation » pour les deux nations hostiles.

« Ce n’est pas une récompense », a-t-elle déclaré à CNN. « Je pense que le président pense qu’il y a des domaines où nous pouvons travailler avec les Russes, par exemple sur des choses comme la stabilité stratégique, qui est importante non seulement pour les États-Unis mais aussi pour nos alliés européens.

« Et en même temps, le président a clairement indiqué qu’il allait régler nos différends », a-t-elle poursuivi. « Le président pense vraiment qu’il va avoir le vent en poupe alors qu’il entame cette rencontre avec le président Poutine », a-t-il ajouté.

Le message général du président, selon Sloat, sera que « les démocraties peuvent fonctionner et que les démocraties peuvent s’unir pour relever ces défis ».

Biden et Poutine ne devraient actuellement pas tenir de conférence de presse conjointe après la réunion, contrairement à Trump et Poutine qui se sont rencontrés en Finlande en 2018.

Avant le sommet à enjeux élevés, Trump a offert à Biden un message de « bonne chance ».

« Bonne chance à Biden dans ses relations avec le président Poutine », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

Il a ensuite mis en garde le commandant en chef – qu’il avait surnommé « Sleepy Joe » avant les élections de 2020 – « Ne vous endormez pas pendant la réunion, et s’il vous plaît, présentez-lui mes salutations les plus chaleureuses.