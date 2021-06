À l’intérieur du manoir La Quinta de la star de RHOBH, Kyle Richards, juste à côté de son ami Kris Jenner, avec un parcours de golf et une immense piscine

La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Kyle Richards, vit grand dans son manoir de La Quinta.

La grande maison – qui se trouve à proximité du manoir de l’ami Kris Jenner – dispose d’un terrain de golf, d’une immense piscine et d’autres commodités.

Kyle a fait visiter à ses fans son manoir La Quinta[/caption]

La grande maison dispose d’un certain nombre de commodités[/caption]

Kyle et sa famille peuvent passer l’équipe dans leur immense arrière-cour[/caption]

Kris Jenner possède également une maison dans la région[/caption]

L’homme de 52 ans a donné RHOBH fans une visite de sa magnifique maison dans une vidéo pour Bravo l’initié.

KyleLa visite de s a commencé dans le salon, qui présente un plan d’étage ouvert avec des canapés blancs, des murs en briques et une table basse.

La salle dispose également d’un immense bar, d’une télévision à écran plat accrochée au mur et d’une cheminée en dessous.

La chambre s’ouvre sur un grand patio, qui offre de superbes vues sur un parcours de golf et les montagnes.

Un certain nombre de chaises et de tables d’extérieur sont installées sur le patio, tandis que la cour arrière dispose également d’une immense piscine et de palmiers.

Kyle a accueilli les fans de RHOBH dans sa maison[/caption]

Les téléspectateurs ont d’abord été accueillis dans le salon[/caption]

La maison massive comprend une magnifique cour arrière[/caption]

Le patio donne sur un golf[/caption]

Alors qu’il se tenait dans le salon, Kyle a déclaré aux téléspectateurs: « Voir cette vue, juste grande ouverte comme celle-ci sur le parcours de golf, me fait me sentir instantanément détendu et paisible. »

Elle a ensuite expliqué que « La Quinta est à environ deux heures de route de Los Angeles”, ajoutant que les gens de LA se rendent souvent dans la région le week-end.

Kyle a déclaré qu’elle et sa famille avaient passé du temps dans leur maison de La Quinta pendant la coronavirus quarantaine pandémique quand ils voulaient « un changement de décor ».

Elle partage la maison avec son mari Mauricio Umansky, 50 ans, et leurs enfants : Alexia, 24 ans, Sophia, 21 ans et Portia, 13 ans.

le RHOBH La star partage également sa fille Farrah, 32 ans, avec l’ex Guraish Aldjufrie.

Une pièce a été conçue pour que ses enfants puissent se détendre[/caption]

Elle partage la maison avec son mari et ses quatre filles[/caption]

Chacune des filles de Kyle a sa propre chambre[/caption]

Le manoir dispose de nombreuses chambres[/caption]

En emménageant dans une autre pièce, Kyle a expliqué qu’elle voulait avoir une pièce pour que « les enfants puissent se détendre ».

La chambre dispose d’une table de billard, d’une télévision, d’une cheminée, de fauteuils poire et d’un appareil elliptique, tandis que Kyle a expliqué que chacune de ses filles avait sa propre chambre dans la maison.

Kyle a ensuite donné à ses fans un aperçu de la cuisine, qui comprend un grand îlot au centre de la pièce, des appareils électroménagers en acier inoxydable et des armoires en bois sombre.

Elle a déclaré: « Je suis vraiment tombée amoureuse de cette cuisine parce que je me vois juste cuisiner et préparer un petit buffet ici. »

La cuisine dispose d’un grand îlot[/caption]

Kyle a partagé ses plans pour rendre la cuisine «plus lumineuse»[/caption]

le Bravo La star a ensuite révélé qu’elle voulait « refaire complètement » la cuisine pour la rendre plus « légère et lumineuse ».

Passant à la chambre, Kyle a déclaré que la pièce était celle avec laquelle elle avait fait « le plus d’efforts ».

Semblables aux autres pièces de la maison, les murs présentent des détails en briques et des cheminées.

De plus, la pièce comprend un grand lit blanc, un canapé, un lustre doré, de hautes plantes et plusieurs fenêtres qui accueillent la lumière naturelle dans la pièce.

Elle a admis avoir fait le plus d’efforts dans sa chambre[/caption]

La maison offre une vue sur de magnifiques montagnes[/caption]

La star de télé-réalité mise en quarantaine à la maison avec sa famille[/caption]

Elle a expliqué : « J’ai essayé de rendre tout plus léger et plus moderne.

« Finalement, j’espère avoir toute la maison plus comme ça.

La visite a ensuite emmené les téléspectateurs à l’extérieur, alors que Kyle a souligné les montagnes entourant son manoir et la toile de fond du parcours de golf.

Kyle aime passer ses week-ends à la maison[/caption]





Kris n’est pas le seul Kardashian célèbre à avoir une maison dans la région, car Kourtney Kardashian a récemment acheté un manoir à La Quinta pour 12 millions de dollars.

Kourtney, 41 ans, a acheté un manoir de six chambres et huit salles de bains à La Quinta, en Californie, pour 12 millions de dollars le 27 mai, a confirmé The Sun en exclusivité.

Selon Agent immobilier, la maison « contemporaine » et « luxueuse » est nouvellement construite et située dans le prestigieux Madison Club.

Kyle, Kris et d’autres stars vivent dans la région[/caption]