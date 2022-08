À l’intérieur du manoir effrayant abandonné du gangster notoire John ‘Dapper Don’ Gotti avec des voitures rouillées et une pièce secrète

C’est le manoir effrayant abandonné appartenant au gangster notoire John “Dapper Don” Gotti avec des voitures rouillées et une pièce secrète.

Des YouTubers ont visité la maison délipidée des années après qu’elle ait été perquisitionnée par le FBI.

Le manoir new-yorkais de John Gotti est abandonné depuis 2016 Crédit : Kyle McGran/YouTube

De vieux véhicules censés appartenir à la famille ont été retrouvés cachés parmi des arbustes Crédit : Kyle McGran/YouTube

Une pièce était remplie de livres Crédit : Kyle McGran/YouTube

L’ancien patron de la mafia John Gotti, qui a été atteint d’un cancer de la tête et du cou, est décédé dans un hôpital pénitentiaire alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité à Springfield, Missouri, le 10 juin 2002. Il avait 61 ans. Il arrive à la Cour suprême de l’État de New York dans cette photo d’archive du 9 février 1990. REUTERS/Fichiers Crédit : Reuters

Connu sous le nom de “Teflon Don” ou “Dapper Don”, Gotti est devenu célèbre dans les années 1980 après avoir repris la famille Gambino, qui était à l’époque l’un des clans les plus puissants d’Amérique.

YouTuber Kyle McGran a exploré la propriété abandonnée de Gotti à New York il y a quelques années et ce qu’il a trouvé était incroyable.

Il a visité le manoir Old Westbury de Gotti, qui n’a pas été occupé depuis 2016, date à laquelle il a été élevé par des agents fédéraux.

Des images étranges montrent le manoir vide en mauvais état avec des pelouses non entretenues et des haies envahies.

Gotti n’avait pas peur de sa richesse, qu’il aimait éclabousser de voitures, de vêtements de fantaisie et de meubles.

Il aurait gagné 4 millions de livres sterling par an pendant son mandat de chef de la mafia.

Une grande partie de cet argent a été investie dans la propriété Old Westbury, qui possède son propre terrain de basket, un court de tennis, une piscine, un garage et une maison d’hôtes avec un appartement non meublé.

Les vêtements restent encore sur le sol de la propriété lourde lorsque vous entrez par la porte d’entrée, qui s’ouvre sur un grand hall carrelé avec un escalier papillon.

Dans la cuisine, il y a des tasses éparpillées sur des bancs en granit et des étagères pleines de livres dans l’un des espaces de bureau privés.

Une grande partie des meubles reste intacte et les chemises de costume de Gotti sont toujours accrochées dans sa chambre.

Il y a aussi des voitures classiques abandonnées qui étaient couvertes de mauvaises herbes et une aire de jeux pour enfants rouillée et empêtrée dans les hautes herbes.

À un moment donné, Kyle est tombé sur une pièce secrète cachée derrière une étagère.

Il trouve des chemises sur des cintres et des tas de vêtements et de photos cachés là-dedans, y compris une carte écrite par la fille de Gotti, Victoria.

“Je ne saurais trop insister sur le fait que c’était cool. Si toute cette maison n’est pas assez cool, nous sommes littéralement tombés sur la chambre secrète de Gotti.

“Peut-être qu’il servait de placard… [It’s behind] une bibliothèque parfaitement normale. Nous avons remarqué des charnières et nous avons vu cette balançoire, nous savions donc qu’il y avait quelque chose qui traînait sur le sol.”

Gotti a été emprisonné en 1992 et condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle après avoir été accusé de cinq meurtres, de complot en vue de commettre un meurtre, de racket, d’entrave à la justice, d’évasion fiscale, de jeu illégal, d’extorsion et de prêt.

Il mourut une décennie plus tard d’un cancer de la gorge.

La maison étrange figurait dans l’émission Growing Up Gotti de sa fille Victoria Gotti.

Les YouTubers ont trouvé une pièce secrète pleine de vêtements et de déchets Crédit : Kyle McGran/YouTube

Parmi le butin se trouvaient des chemises Gucci et Armani Crédit : Kyle McGran/YouTube