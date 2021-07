À l’intérieur du manoir du New Jersey de 630 000 $ de la star de Jersey Shore, Deena Cortese, avec une salle de sport, un jacuzzi et une piscine

DEENA Cortese de la côte du New Jersey possède un incroyable manoir du New Jersey de 630 000 $ qui est entièrement équipé d’une salle de sport, d’un jacuzzi et d’une piscine avec un plongeoir.

Le MTV La star a acheté la maison avec son mari Chris Buckner, 32 ans, en 2019, juste avant la naissance de son premier fils, Christopher John. Le couple ont accueilli leur deuxième fils Cameron Theo plus tôt cette année.

Getty

Deena Cortese de la côte du New Jersey a un magnifique manoir du New Jersey[/caption]

Realtor.com

La maison massive dispose de 5 chambres sur une vaste propriété[/caption]

La maison est parfaite pour la famille grandissante, avec cinq chambres et trois salles de bain et demie s’étendant sur plus de 3000 pieds carrés.

De haut en bas, la maison a un grenier et deux étages ainsi qu’un sous-sol.

La magnifique chambre principale de la star de télé-réalité de 34 ans dispose d’une salle de bain attenante avec baignoire jacuzzi ainsi que d’un dressing.

La salle de sport a une fenêtre intérieure qui sépare deux pièces de la maison, créant une atmosphère très officielle comme une salle de sport.

Une liste pour la maison revendique son grand foyer avec un salon et une salle à manger formels et des touches personnalisées partout.

Il note également le magnifique patio prolongé et la piscine creusée située dans la cour super privée.

Deena a annoncé la naissance de son deuxième enfant en mai, avec un Instagram Publier comprenait une photo de Deena, 34 ans, et Christopher, 32 ans, posant joyeusement avec le nouveau-né, ainsi que des photos et des vidéos de leur nouveau fils Cameron peu de temps après sa naissance.

Realtor.com

La piscine creusée de la maison est complète avec plongeoir[/caption]

Realtor.com

Des touches haut de gamme sont vues dans la cuisine[/caption]

Realtor.com

Chaque chambre a beaucoup d’espace et de grandes fenêtres[/caption]

Realtor.com

Ce grand escalier fait partie du foyer principal de la maison[/caption]

A côté des photos adorables, le Jersey Shore star a écrit: « Les Buckners sont maintenant officiellement un groupe de 4

« Cameron Theo Buckner est né le 1er mai à 19h21 pesant 7 livres 3 onces et 20 pouces de long c’est un si petit ange bébé .. maman se sent bien et nous sommes tous tellement heureux et nous éclatons de tant d’amour .. nos cœurs sont pleins !

« Nous avons hâte qu’il rencontre son grand frère demain !! »

La légende se terminait par les hashtags #garçon et #bucknerpartyof4.

Dans un récent épisode de Jersey Shore Family Vacation, Deena a encouragé Jenni JWoww Farley à propos du potentiel de sa co-star d’avoir elle-même un autre enfant.

S’exprimant dans un confessionnal, Deena Cortese a déclaré: « Allez, ma fille. Tu vas avoir un autre enfant.





De retour à la table, Deena a demandé à JWoww: « Est-ce qu’il utilise des préservatifs », a semblé nier Jenni alors qu’elle continuait à manger sa nourriture en riant.

« Non », Deena, qui a accueilli son deuxième enfant plus tôt cette année, a crié de rire. « Tu es comme un idiot. »

Les fans enthousiastes se sont précipités vers la section des commentaires pour partager leurs réflexions sur la discussion, l’un d’eux a écrit: « Je pense que Jenny est prego. »

Instagram @deenanicole

Deena a accueilli son deuxième fils en mai de cette année[/caption]

Realtor.com

Beaucoup d’espace pour que ses garçons jouent[/caption]

Realtor.com

La maison a plusieurs pièces, parfaite pour la famille grandissante[/caption]

AP : Presse Associée

Jersey Shore paie[/caption]