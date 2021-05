À l’intérieur du manoir de rêve de Teen Mom Kailyn Lowry alors que la star commence la construction sur un terrain de football, un hall de fantaisie et une crèche

KAILYN Lowry a partagé des aperçus du manoir de six chambres de rêve qu’elle construit et conçoit.

le Adolescent maman 2 star, 29 – qui a perdu 99 000 $ sur six acres de terres agricoles où sera sa maison – a publié des plans pour un foyer, une crèche et même un terrain d’entraînement de football.

Instagram

Kailyn Lowry a partagé des aperçus de son manoir de rêve dans le Delaware[/caption]

@ kaillowry / Instagram

Elle a déposé 99000 $ sur six acres de terres agricoles pour construire la propriété[/caption]

Mercredi, Kailyn a partagé deux idées de design pour le salon de sa propriété de rêve au Delaware sur Instagram.

Ils comprennent un canapé rembourré en velours rose ou vert moelleux avec des étagères et des chaises noires et des lumières funky blanches et dorées.

le MTV star prévoit également d’accessoiriser avec une enseigne au néon rose d’un microphone avec les mots «à l’antenne» au-dessus, en clin d’œil à ses deux podcasts.

Pendant ce temps, le hall élégant sera décoré dans des tons doux de gris et de noir avec des accents dorés et floraux.

Instagram

Le hall élégant aura des planchers gris et un buffet noir élégant[/caption]

Instagram / Kailyn Lowry

Kailyn a de grands projets pour la crèche de Creed[/caption]

Il présente des planchers gris, un miroir arqué doré et un buffet noir avec des panneaux floraux derrière.

Pour ce qui est de la crèche de son petit fils de neuf mois, Creed, Kailyn a montré aux fans deux options.

L’un d’eux comprend du papier peint et des meubles tourbillonnants noirs, un tapis noir et gris et des accessoires dorés.

L’autre se vantait de papier peint imprimé palmier blanc et gris, de meubles beiges et d’accessoires en rotin.

@ kaillowry / Instagram

Elle prévoit également une course de chiens dans la cour pour ses trois toutous[/caption]

Kailyn vivra dans l’immense propriété avec ses quatre fils – Isaac, 11 ans, Lincoln, 7 ans, Lux, 3 ans et Creed.

La mère de quatre enfants prévoit de construire un terrain de football avec astroturf pour Lincoln.

Elle a dit sur elle Podcast Coffee Convos: «Lincoln est super pompé parce que je lui ai dit que nous ferions un garage détaché avec un petit centre de formation en dessous.

«Vous savez, comment ils ont aimé le gazon intérieur?»

Instagram

Elle imagine un terrain de football avec astroturf pour son fils Lincoln, sept ans[/caption]

Elle a expliqué que le jeune est dans deux ligues de football différentes et a des matchs deux fois par semaine.

le Maman ado star imagine aussi un parc pour chiens massif pour ses chiots Karma, Buddha et Gizmo.

Kailyn a écrit sur Instagram: «Je veux faire construire une piste pour chiens vraiment cool avec la nouvelle maison afin qu’ils aient un espace pour entrer et sortir quand je suis absent pendant des heures pendant la journée.

« Quelque chose qu’ils ne peuvent pas creuser / mâcher et rien de boueux. »

Realtor.com

Kailyn a vendu son ancienne maison dans le Delaware pour 840000 $[/caption]

Les plans de la star de la télévision pour sa nouvelle maison viennent après qu’elle a vendu son manoir du Delaware pour 840000 $.

Pendant ce temps, Kailyn – qui est également la mère d’Isaac, 11 ans, et de Lux, 3 ans – a admis qu’en raison de sa «difficile» Creed, elle ne veut plus avoir d’enfants.

Lors d’un épisode de son podcast Café Convos, elle a dit à la coanimatrice Lindsie Chrisley: «Oh mon Dieu! Quand les gens me demandent si je veux plus d’enfants et je suis en train de récupérer les ovules…

«Avant, j’en aurais totalement un autre par moi-même et choisirais de le faire moi-même… non!»





Elle a poursuivi: « Creed est la raison pour laquelle je n’aurais plus d’enfants. »

Kailyn a toujours été ouverte sur sa vie parentale et sa relation avec ses trois bébés papas.

Elle a récemment affirmé qu’elle ne recevait «du tout» aucune pension alimentaire de la part de ses bébés papas.