Jetez un coup d’œil à l’intérieur du somptueux manoir de Houston de 2,8 millions de dollars de Shaunie O’Neal, doté de lustres massifs, de marbre du sol au plafond et d’un ascenseur.

La star de Basketball Wives vit dans le magnifique manoir du Texas, qui donne une sensation de villa italienne à la maison du comté de Harris.

La superbe propriété de 8800 pieds carrés se trouve sur une cour luxuriante, masquée d’arbres verts et d’un aménagement paysager impeccable.

Avec cinq chambres et six salles de bain et demie, la maison s’étend sur près d’un demi-acre à Houston.

La résidence en stuc a un toit en tuiles rouges avec une grande entrée en brique voûtée, ajoutant une sensation romantique à l’entrée majestueuse.

Une paire de portes en fer s’ouvrent sur la porte d’entrée, qui mène à un beau hall d’entrée avec un grand escalier central.

La salle à manger formelle comprend une entrée pour l’espace bar et un lustre en cristal à couper le souffle, tandis que la bibliothèque contient d’innombrables étagères et des armoires superbement détaillées.

Le salon formel dispose d’une grande cheminée traditionnelle avec des portes françaises du sol au plafond pour la sortie sur la cour arrière.

Un aquarium d’eau salée exceptionnel est encastré dans le mur de l’espace partagé, afin que les propriétaires puissent profiter des créatures marines tout en se détendant autour de la télévision.

La cuisine contient un vaste îlot en marbre avec deux éviers et deux lustres plus petits mais frappants.

Le salon donnant sur le quartier a un imposant plafond voûté, avec encore un autre lustre à couper le souffle.

Bien que l’escalier soit un élément central du manoir, un ascenseur a été placé pour plus de commodité près de l’entrée principale.

La salle de bain principale de Shaunie est un affichage opulent, avec la douche grandiose et la baignoire comme pièce maîtresse.

Avec deux colonnes de marbre colossales et trois luminaires miniatures en cristal, les toilettes ont été construites pour une reine.

L’entrepreneur ne s’est pas trompé en choisissant le placard, avec un intérieur spacieux avec sa propre île et un autre lustre.

Le domaine dispose d’une deuxième cuisine pour les réceptions en plein air et d’une grande piscine extérieure.

Shaunie est l’ex-épouse de la superstar professionnelle du basket-ball Shaquille O’Neal.

Le couple s’est marié de 2002 à 2011 et partage quatre enfants, Shareef, Shaqir, Amirah et Me’arah O’Neal, bien qu’ils aient chacun un enfant supplémentaire issu d’une relation précédente.

L’avocat de Shaq aurait écrit à VH1 pour empêcher son ex-femme de parler de leur mariage à la télévision, mais cela ne l’a pas empêchée de le faire.

La personnalité de la télévision est l’un des producteurs exécutifs de VH1 Femmes de basket-ball, à la suite d’épouses, d’ex-épouses et de copines de basketteurs professionnels.

Le soleil a récemment rapporté que Shaunie est l’acteur le plus riche, comme elle produit et joue dans le programme.

Selon Émissions de télévision la star de télé-réalité a une valeur nette cumulée de 35 millions de dollars.

Les dames de Basketball Wives auraient fait 7500 $ par épisode, offrant un salaire impressionnant pour le casting.

Des sources pensent, cependant, que Shaunie gagne environ 20 000 $ par épisode, en raison de ses autres rôles impliqués.

La nouvelle saison du spectacle créée le 9 février 2021, et a maintenant atteint une décennie de production.

Feby Torres, Liza Morales et Nia, et Noria Dorsey sont tous revenus pour la saison neuf, et Evelyn Lozada et Ogom «OG» Chijindu feront également une réapparition malgré leurs problèmes juridiques.