À l’intérieur du manoir de Cheshire de la star de Hollyoaks Sarah Jayne Dunn avec des enseignes au néon et des imprimés audacieux

SARAH Jayne Dunn est bien connue pour avoir joué Mandy Richardson dans Hollyoaks, mais sa vraie vie ne pourrait pas être plus éloignée de celle de son personnage de feuilleton.

L’actrice, qui a joué pour la première fois dans le feuilleton de Channel 4 en 1996, vit une vie confortable dans sa maison du Cheshire avec son mari Jonathan, son fils Stanley et leur chien mignon.

Sarah Jayne, 40 ans, partage régulièrement des photos de sa vie familiale et de sa magnifique maison, dans laquelle elle a emménagé en janvier dernier.

Entrez et vous êtes accueilli avec un mélange d’imprimés audacieux et de tissus d’ameublement luxueux.

Son salon dispose d’un mur tapissé de fleurs qu’elle a compensé avec un canapé en velours vert émeraude et des coussins en velours.

Pendant ce temps, dans sa chambre familiale, Sarah a opté pour des tons plus doux avec des murs blancs et des canapés de couleur blush, un meuble télé et d’autres objets de décoration.

La cuisine de l’étoile Channel 4 était dotée d’armoires d’un blanc éclatant avec un dosseret vert émeraude et un îlot complémentaire.

La cuisine-salle à manger de Sarah comprend également un mur de papier peint floral qu’elle a associé à une enseigne au néon rose frappante qui dit: « Nous sommes tous fous ici ».





À l’étage, l’actrice de Hollyoaks peut se préparer dans sa propre loge avec des armoires à miroirs et un miroir de beauté de style hollywoodien.

Pendant ce temps, la chambre de Sarah a conservé le même thème audacieux vu dans d’autres parties de la maison et comportait encore une fois un mur de papier peint et un lit king-size gris.

La maison s’est avérée être l’oasis parfaite pour rentrer à la maison après une longue journée de tournage.

Auparavant, Sarah avait révélé qu’elle avait du mal à se déconnecter de ses intrigues sombres et traumatisantes sur Hollyoaks.

Elle a remercié Jon pour l’avoir aidée à rester saine d’esprit lorsqu’elle ne peut pas se déconnecter de ses intrigues les plus traumatisantes de la série.

S’adressant exclusivement à The Sun Online à l’époque, elle a déclaré: « Parfois, vous rentrez à la maison à la fin de la journée et vous avez pleuré toute la journée, vous ne pouvez pas vous éteindre. »

Certaines des intrigues les plus poignantes de Sarah ont vu son personnage Mandy révéler qu’elle avait été agressée sexuellement dans son enfance, faire face au viol de son mari, à la mort de sa fille et à son fils à naître qui a reçu un diagnostic de spina bifida.

Mais heureusement pour Sarah, elle a un mari compréhensif, l’ancien acteur et thérapeute du sport Jonathan, qui sait quand elle a besoin de soutien.

Elle a ajouté: « Je pense que Jon comprend parce qu’il a lui-même été acteur.

« Donc, si j’ai juste besoin de rentrer à la maison et de dire: » J’ai fait ceci aujourd’hui, puis j’ai fait cela « , je pense que c’est juste pour se défouler puis s’éteindre à la fin de la journée.

«Et évidemment, j’ai une belle famille à la maison, donc je peux m’y mettre et entrer dans votre environnement familial après le travail et c’est ma façon de faire face.

« Il faut aussi m’assurer que je prends le temps de faire de belles choses en dehors du travail et que je me déconnecte totalement.

« Vous pouvez vous enivrer et passer beaucoup de temps à lire des scripts et à apprendre des lignes pour le lendemain, donc si vous avez une longue journée, vous ne vous éteignez souvent pas.

« C’est parce que vous rentrez directement du travail, vous avez votre thé, et puis c’est » Bon, je dois regarder mes scènes pour demain et retourner à nouveau dans des trucs lourds « .

«Mais le spectacle est bon avec nous, nous équilibrons bien les choses avec de belles histoires entre les deux.

« Vous pourriez avoir quelques mois à être plein [misery], mais vous savez que ce n’est pas pour toujours.

