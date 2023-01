À l’intérieur du manoir de 2,25 millions de livres sterling de Ronnie et Reggie Kray déterré par des flics à la recherche de corps de victimes de gangsters notoires

CE manoir qui appartenait autrefois aux tristement célèbres Kray Twins détient un sombre secret.

La maison, maintenant en vente pour deux millions de livres, a été achetée par Ronnie et Reggie Kray pour seulement 11 000 £.

The Brooks à Bildeston, Suffolk, est sur le marché pour 2,25 millions de livres sterling Crédit : Bedfords/East Anglia News Service

La magnifique maison appartenait autrefois aux jumeaux Kray

Le manoir est situé sur plus de six acres de terrain Crédit : Bedfords/East Anglia News Service

Les flics ont déterré une partie du terrain dans leur recherche de corps après l’arrestation des jumeaux Kray Crédit : Bedfords/East Anglia News Service

Les gangsters notoires de l’East End ont récupéré The Brooks à Bildeston près de Hadleigh, Suffolk, en 1967.

Les frères sont tombés amoureux du Suffolk après avoir été évacués vers Hadleigh pendant la Seconde Guerre mondiale et ils ont juré de revenir un jour et d’acheter une maison dans la région.

Les agents immobiliers décrivent le terrain de 6,4 acres comme “tranquille” bien que les flics aient une fois creusé le jardin alors qu’ils cherchaient des corps.

Alors qu’elle était entre les mains du frère, la maison aurait été meublée d’antiquités, achetées par les frères dans des magasins et des ventes aux enchères locaux.

Ronnie a affirmé qu’ils s’entendaient “très bien” avec les habitants, révélant : “Nous avions l’habitude d’aller dans les auberges locales et de prendre un verre ; prendre un sandwich.

“Je ne me souviens d’aucun nom. Des auberges de campagne tranquilles, nous avions l’habitude d’aller.”

On pense également qu’ils sont devenus populaires auprès des enfants locaux, leur offrant des promenades à dos d’âne dans un champ et distribuant de l’argent pour acheter des glaces.

Les Kray ont également acheté un cottage rose près de la poste du village pour leurs parents Charlie et Violet.

On dit également que leur père s’est lié d’amitié avec les habitants qui l’ont décrit comme un joyeux “vrai diamant Cockney”.

Ronnie a insisté sur le fait que lui et son frère n’avaient été impliqués dans aucun crime pendant leur séjour à East Anglia.

Il a dit des habitants : “Ils étaient très gentils ; des gens sympathiques, gentils et gentils. Des gens très authentiques.”

Lorsqu’on lui a demandé si les habitants connaissaient leurs origines, il a répondu: “Certains d’entre eux le savaient. Les gens nous ont reconnus à partir de photographies dans le journal. Certains d’entre eux, pas tous.

“Cela ne semblait pas faire de différence pour eux, de toute façon. Ils nous aimaient toujours. Nous nous entendions bien avec eux.”

Ils ont vendu la maison pour 14 000 £ après avoir été emprisonnés, Ronnie expliquant que c’était “parce que nous étions à l’intérieur et que cela ne servait à rien de la garder”.

Les détails des agents pour The Brooks disent: “La propriété est dotée d’une lumière naturelle considérable et de magnifiques caractéristiques d’origine, notamment de grandes fenêtres à guillotine, des cimaises et des cheminées attrayantes dans presque toutes les pièces (y compris le vestiaire!).”

La maison principale de 4 200 pieds carrés comprend une grande salle de réception avec un “escalier attrayant” et des “fenêtres intérieures ornées de vitraux”.

Son salon est à double exposition, avec des portes au sud donnant accès aux jardins et une cheminée en marbre avec poêle à bois.

La salle à manger a une “fabuleuse baie vitrée, avec des sièges de fenêtre sur mesure” avec une cheminée flanquée d’armoires et d’étagères faites à la main et un confortable avec une cheminée à foyer ouvert.

La cuisine Aga propose une gamme d’unités de style shaker peintes à la main avec des vitrines assorties, des plans de travail en bois massif et un évier double Belfast.

Il y a aussi une salle d’étude/loisirs avec un sol en brique et une fenêtre en arc donnant sur une cour murée et une buanderie/buanderie avec des rangements et une porte donnant sur les jardins.

Le palier du premier étage dessert une “chambre principale triple exposition”, une chambre principale d’invités avec salle de bain attenante, et trois autres chambres, desservies par une grande salle de bain traditionnelle avec baignoire à boule et un grand walk-in -dans la douche.

Deux autres chambres doubles, partageant une grande salle de bain, se trouvent au deuxième étage.

Bedfords décrit le terrain de la maison comme “l’un des cadres les plus exceptionnels que nous ayons vus depuis un certain temps”.

Les agents disent que la maison est “située au centre de ce village très apprécié et bien desservi, tout en offrant un environnement rural mature pour profiter des nombreux niveaux de faune et de tranquillité”.

Il y a cinq chambres au premier étage et deux autres au deuxième Crédit : Bedfords/East Anglia News Service