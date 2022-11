À l’intérieur du manoir de 120 chambres du prince Edward où il vit avec sa femme Sophie Wessex et leurs enfants Louise et James

ALORS QUE le prince Edward prolonge le bail de sa maison Bagshot Park pour 150 ans supplémentaires, les gens veulent savoir – à quoi ressemble vraiment la maison de la famille Wessex ?

La famille vit dans le vaste domaine de Surrey depuis 1999, peu de temps après que le prince Edward et son épouse Sophie, comtesse de Wessex se soient mariés.

La propriété aurait 120 chambres et s’étend sur 51 acres Crédit : Alamy

Le prince Edward vit à Bagshot Park avec sa femme Sophie et leurs deux enfants 1 crédit

On dit que le vaste terrain abrite un lac privé et plusieurs écuries Crédit : Alamy

Grâce aux nombreuses apparitions télévisées du couple au fil des ans, les fans royaux ont pu avoir un aperçu rapide de la maison et des terrains environnants.

L’histoire

On estime que le bâtiment classé Grade II compte 120 chambres, se trouve sur 51 acres de terrain et se trouve à seulement 30 miles de Londres.

Les terrains environnants se trouvent dans le Windsor Great Park et abritent un lac privé, ainsi que plusieurs écuries.

Il y a différents jardins, des allées et une vaste allée menant à l’avant de la maison.

La maison appartient à la famille royale depuis plus de 200 ans, construite à l’origine pour le roi Charles Ier en 1609.

À l’origine, il s’agissait d’une série de petits pavillons, démolis plus tard en 1877. La maison a ensuite été reconstruite en 1879 pour le prince Arthur, duc de Connaught et Strathearn.

Le terrain a été loué au plus jeune fils de la reine Elizabeth en 1998 pour 50 ans, bien qu’il l’ait depuis prolongé, ce qui lui aurait coûté 5 millions de livres sterling.

Il appartient actuellement au monarque régnant et sera transmis à toute la famille.

Le manoir a subi diverses rénovations et extensions, y compris une refonte complète avant que le prince Edward et Sophie n’y emménagent.

On estime que si jamais la maison royale arrivait sur le marché libre, elle vaudrait près de 30 millions de livres sterling.

Une maison familiale

Le couple vit actuellement dans la Mansion House avec leurs deux enfants, Lady Louise Mountbatten-Windsor et leur fils James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn.

Bien que leur aîné passe peu de temps à la maison. Elle étudie actuellement à l’Université de St Andrew’s à Édimbourg.

Pendant ce temps, le prince et la princesse de Galles, le prince William et Kate Middleton vivent à proximité à Adelaide Cottage dans le Berkshire, avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Sophie a souvent parlé avec tendresse de la maison qu’elle partage avec sa famille. Dans une précédente interview, elle a loué la proximité de leur maison avec le château de Windsor – une maison préférée de feu la reine Elizabeth.

S’adressant à Sky News, elle a déclaré: «Nous sommes beaucoup plus chanceux parce que nous vivons si près de la reine, alors quand elle passe beaucoup de temps à Windsor le week-end, nos enfants ont plus de chance car ils peuvent aller et venir prendre le thé avec elle régulièrement.

Sophie Comtesse de Wessex et Prince Edward lors d’un service d’action de grâce pour la vie de Sa Majesté la reine Elizabeth II 1 crédit

Prince Edward, Lady Louise et James Vicomte Severn au défilé d’anniversaire de la reine Elizabeth en juin Crédit : Getty

À l’intérieur

Comme la plupart des couples royaux, Edward et Sophie ont gardé l’intérieur de leur maison privé.

Mais grâce à de nombreuses interviews télévisées ces dernières années, les fans royaux ont pu apercevoir l’intérieur de la maison royale.

Lors d’une récente conversation avec Naga Munchetty pour la BBC, Sophie a accueilli le lecteur de nouvelles dans l’un de leurs salons.

Il avait des murs lambrissés de couleur crème, un tapis vert sauge et une somptueuse cheminée en marbre. La pièce était également meublée de chaises à rayures vertes et de meubles en bois poli.

Dans une autre conversation avec la Thames Valley Air Ambulance pendant la pandémie de Covid-19, Sophie semblait être assise dans la cuisine.

Derrière elle se trouvait une armoire bleu marine avec des panneaux de verre, révélant divers services à thé en porcelaine.

Pour un autre sur l’enseignement à domicile, la comtesse de Wessex était assise devant des portes en bois finement sculptées.

Le prince Edward a également aidé à ajouter à l’image, révélant ce qui pourrait être son bureau ou son étude, équipé d’une vaste bibliothèque en bois.

Le couple aime clairement un design en bois, avec des portes sculptées dans toute leur maison Crédit : YouTube

Le bureau du prince Edward a une vaste bibliothèque et des éléments en bois Crédit : YouTube

Un espace privé

Malheureusement, alors que certaines résidences royales comme le château de Windsor et Sandringham sont ouvertes au public, Bagshot Park ne l’est pas.

Cependant, des aperçus de la résidence, de l’allée d’entrée et du pavillon sont visibles depuis les routes à proximité.