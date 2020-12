Deux stars de OnlyFans ont emménagé dans un luxueux manoir au bord de l’eau avec leurs petits amis experts en affaires.

Mikaela Testa, 20 ans, et son petit ami Atis Paul 19, ont été accusés d’avoir fait étalage de leur richesse alors qu’ils partageaient des vidéos jubilatoires de visites de maisons lundi.

La sœur influente de M. Paul, Anna Paul, 21 ans, et son petit ami Glen Thomson partagent également le manoir de la Gold Coast, qui comprend une paroi rocheuse de 100 000 $ et un garage pour dix voitures.

Mme Testa a enregistré une visite guidée de la « maison de rêve » de trois étages et s’est vantée que la maison avait « des plafonds massifs, des couloirs massifs et une cuisine massive ».

La visite de Mme Testa de la maison luxueuse a montré un cinéma privé, une piscine au bord de l’eau et « tant de chambres d’amis ».

«J’ai toujours rêvé d’avoir une maison comme celle-ci, elle a littéralement un ascenseur et trois étages», a expliqué Mme Testa.

« Quand j’étais enfant, j’étais tellement gêné par ma maison parce que je vivais dans un logement gouvernemental … Je suis tellement reconnaissant et heureux de pouvoir réaliser quelque chose comme ça. »

M. Paul a également montré le garage pour dix voitures, avec seulement deux voitures de luxe garées à l’intérieur, et la gigantesque maison.

« Les caméras ne détectent pas la taille des couloirs et des pièces, c’est en fait énorme », a-t-il déclaré.

Le jeune homme de 19 ans a expliqué que la maison avait une machine à café intégrée, une pièce d’eau qui s’est transformée en jacuzzi et « tellement de petites pièces partout ».

«Ce mur de pierre a coûté 100 000 dollars», dit-il en montrant l’escalier.

« J’ai vécu dans des maisons de merde absolues et je rêve de vivre dans une maison comme celle-ci depuis que je pouvais marcher … vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez dans ce monde. »

Les jeunes adeptes de TikTok ont ​​critiqué les stars des médias sociaux pour avoir affiché leur nouvelle maison.

« Cela semble juste que vous vous vantiez plus que tout, puis j’ai essayé de le justifier en disant que vous étiez pauvre », a écrit une personne.

« Je comprends que vous étiez pauvre et tout le reste, mais le fait d’être gêné donne vraiment aux pauvres le sentiment qu’ils devraient l’être aussi », a déclaré un autre.

«Vous n’êtes pas Kylie Jenner, calmez-vous. Vous pensez que vous êtes plusieurs millionnaires.

Mme Testa a répliqué à ses critiques, affirmant qu’elle avait grandi avec six sœurs dans une petite maison et qu’elle «parlait de mon traumatisme et de mes expériences» pour «inspirer les autres à faire le bien».

Un homme a exhorté les autres à « se rappeler qu’ils ne sont pas propriétaires de la propriété, ils louent » et les stars « font également des actions » et gèrent plusieurs entreprises.

M. Paul a répondu et expliqué que OnlyFans « est l’un des 1000000 moyens de gagner de l’argent, je ne sais pas pourquoi tout le monde est si accroché à cette entreprise ».

Mme Testa, 20 ans, a précédemment affirmé qu’elle gagnait 162000 $ par mois en téléchargeant des selfies racés et des vidéos de sexe privées sur la plate-forme d’abonnement payant OnlyFans.

Son compte Instagram a rassemblé plus d’un million de followers et est rempli de photos de bikini, de photos seins nus et de photos avec son petit ami responsable des médias sociaux.

Housemate Mme Paul est également l’une des meilleures gagnantes d’OnlyFans, gagnant 7000 $ la première semaine de démarrage du compte.

Elle a également un énorme succès sur les médias sociaux, avec plus de 1,1 million d’abonnés aux médias sociaux, dont 200 000 abonnés YouTube et 410000 fans sur Instagram.

L’influenceuse est connue pour ses vlogs quotidiens de 60 secondes sur TikTok et a ouvertement parlé de « grandir dans la pauvreté ».

L’un des TikToks les plus populaires de Mme Paul a montré que la jeune femme de 21 ans se défendait contre d’autres essayant de la « dénoncer » pour « mentir sur le fait d’être fauchée ».

Elle a expliqué que « toutes mes photos Instagram sont fausses » et que les produits somptueux qu’elle a postés à l’adolescence ont été achetés après des mois, voire des années d’économie.

