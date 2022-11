À l’intérieur du manoir abandonné “effrayant” d’un millionnaire “figé dans le temps” après la disparition du propriétaire du magnat de l’immobilier du jour au lendemain

UN PHOTOGRAPHE a partagé de nouvelles photos à l’intérieur du manoir d’un millionnaire abandonné, laissé pourrir après la disparition de son propriétaire magnat de l’immobilier du jour au lendemain.

L’état de l’ancien manoir de huit chambres près de Kings Langley dans le Hertfordshire a été signalé pour la première fois en 2020 après que des images effrayantes aient capturé sa gloire fanée.

La maison de Kings Langley, dans le Hertfordshire, était autrefois un manoir de luxe

Aujourd'hui, la maison autrefois grandiose est dans un état lamentable

À l'intérieur, la maison a été laissée à l'abandon

Il a ensuite été révélé par The Sun Online que le manoir abandonné appartenait à un magnat de l’immobilier grec, Athanasios Tachmintzis.

Son beau-frère Gordon Meiklejohn a déclaré que M. Tachmintzis menait une vie si mystérieuse qu’il n’était pas sûr de ce qu’il faisait pour le travail – bien qu’il ait vu des liasses de billets dans sa somptueuse maison.

Tachmintzis, 72 ans, aurait apprécié le style de vie d’un millionnaire grâce à ses investissements “immobiliers”, ce qui signifie qu’ils ne l’ont jamais vu aller travailler, a affirmé sa famille.

Maintenant, un photographe a pris de nouvelles photos montrant la poursuite du triste déclin de la maison, qui aurait autrefois été un manoir de rêve.

La photographe, qui gère la page Facebook Afraid Of The Dark Paranormal, a déclaré à The Sun Online qu’elle avait visité le manoir il y a une semaine avec un ami.

“Nous essayions d’être vraiment silencieux à l’entrée”, a-t-elle déclaré. “Nous ne voulions pas déranger les habitants. L’herbe et l’extérieur étaient très envahis par la végétation, et les animaux et la faune avaient envahi le jardin.”

Le photographe a déclaré qu’il était clair que la maison n’avait pas “été entretenue depuis très longtemps” et qu’ils avaient pu entrer par une porte ouverte.

“Cela avait une sensation très étrange”, a-t-elle ajouté. “La maison semble avoir été renversée, soit par des vandales négligents, soit par quelqu’un qui cherche quelque chose.

Bien que la maison semble encore “figée dans le temps”, avec des articles de toilette dans la salle de bain et des ustensiles de cuisine dans la cuisine, elle semble avoir été saccagée par des vandales.

“L’intérieur de la maison a été peint à la bombe et vandalisé, toutes les décorations ont été brisées et tous les meubles ont également été maltraités”, a-t-elle déclaré.

Bizarrement, le photographe précise que certains objets de valeur restent d’un seul tenant à l’intérieur de la maison, comme un beau piano et une grande télé.

De manière effrayante, dans une porte, une robe de cocktail noire est toujours suspendue, tandis que des ordures ont été éparpillées sur les sols.

A l’étage on avait l’impression d’être observé

À l’intérieur, elle a dit que la maison avait un sentiment troublant.

“En haut, nous avions l’impression d’être observés, nous essayions de nous taire et de regarder tout en prenant des photos”, a-t-elle déclaré.

“De belles étagères avaient été laissées, certaines semblaient neuves. Les pièces avaient été complètement saccagées. Et tous les vêtements étaient éparpillés sur le sol.”

Elle a ajouté: “Quelques armoires avaient des vêtements suspendus. Pour être honnête, la maison était effrayante.

“Il n’y avait plus de véhicules sur le terrain. Mais il y avait des caméras à chaque coin de la maison.”

Des accessoires de consommation de drogue ont été laissés dans la maison par des vandales

L'ancien propriétaire aurait laissé traîner des liasses de billets

Une grande partie du mobilier a été saccagée

Une robe de cocktail noire pend effrayant dans un cadre de porte

Certains articles coûteux tels qu'un téléviseur restent intacts

Un piano est également intact, mais peint à la bombe

Parmi les objets apparemment laissés par les vandales, il y avait un bong utilisé pour fumer du cannabis, laissé au-dessus d’un plateau de roulette.

Les voisins de M. Tachmintzis étaient perplexes quant à la raison pour laquelle lui et sa famille avaient fui si rapidement à l’époque.

Lorsque les explorateurs urbains sont entrés pour la première fois dans la maison, ils ont trouvé des vêtements de créateurs, un lave-vaisselle plein et même une partie d’échecs inachevée.

Un certain nombre de voitures chères, dont une Bentley rouillée, ont été laissées à l’extérieur dans le jardin envahi par la végétation, bien que le photographe affirme qu’elles ont depuis été enlevées ou volées.

Le MailOnline rapportait à l’époque que le magnat de l’immobilier avait acheté la maison en 1999, y vivant depuis près de deux décennies avec sa femme et ses cinq enfants.

Mais en 2017, il est parti soudainement avec sa famille, laissant pourrir le manoir à 20 miles du centre de Londres.

Il a été marié à sa femme, Sharon, née dans le nord du Pays de Galles, pendant 32 ans avant de mourir tragiquement d’un cancer en mai 2004.

M. Tachmintzis, connu sous le nom de Thanos, aurait été tellement préoccupé par la sécurité de la maison chère qu’il avait autrefois des gardes à la porte et gardait des Dobermans pour se protéger.

Mais lorsqu’il a fui la maison, il ne semble pas avoir fait de préparatifs pour protéger ses biens.

Un voisin a déclaré à MailOnline: “Je fais du cheval tous les jours sur la route et tout à coup, j’ai réalisé il y a environ trois ans que les gens là-bas avaient tout simplement disparu.

“J’ai juste pensé au début qu’ils étaient partis quelque part et qu’ils reviendraient ensuite – mais personne ne l’a fait. C’est très étrange.

“Au début, les portes étaient juste fermées, puis un cadenas et une chaîne sont apparus dessus. On pouvait juste voir l’herbe devenir de plus en plus longue et pousser autour des voitures.

“Personne ici n’a la moindre idée de ce qui leur est arrivé et pourquoi ils se sont simplement levés et sont partis. C’est un vrai mystère.”

La cuisine a encore des ustensiles et un micro-ondes

Des articles de toilette ont même été laissés dans la salle de bain

Une serviette dans le lavabo d'une des nombreuses salles de bain de la maison

La cuisine a été taguée par des vandales

Bizarrement, un télescope est resté dans la maison