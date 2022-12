À l’intérieur du magnifique voyage de Laura Hamilton en Islande alors qu’elle s’envole pour un nouveau travail chez ITV

LAURA Hamilton a partagé un aperçu de son magnifique voyage en Islande pour ITV.

La présentatrice de télévision a tenu ses fans informés sur les réseaux sociaux pendant qu’elle filme pour le diffuseur.

Laura a partagé un aperçu de son voyage en Islande alors qu'elle filme pour ITV

La star a partagé une vidéo de son magnifique voyage

L’animatrice de A Place in the Sun a séduit ses followers en partageant une vidéo d’elle apercevant les aurores boréales.

S’adressant à Instagram, la femme de 40 ans a partagé le montage vidéo la montrant, elle et l’équipage, lors de leurs voyages dans le pays pittoresque.

Il montrait la star en train de boire du champagne pendant le vol et d’atterrir à Reykjavík, la capitale de l’Islande.

Elle s’est ensuite rendue dans une autre région à bord d’un avion à hélices et s’est mise au travail en filmant des pièces à la caméra pour la télé.

Laura a révélé que tout cela faisait partie d’un tout nouveau concours lancé aujourd’hui sur ITV, appelé le “Jingle Jackpot”.

“Quel début incroyable pour mon aventure islandaise avec @itv, nous avons même eu la chance de voir les aurores boréales”, a-t-elle déclaré.

“C’est un paradis hivernal magique ici, et je serai en direct sur @thismorning et @loosewomen à partir de demain [Monday]lançant leur concours “Jingle Jackpot” et vous montrant certaines des choses incroyables que vous pouvez voir et faire ici.”

Les autres stars de la télévision ont consulté la section des commentaires sous le message de Laura pour partager leur envie du voyage.

“Ouah! Ça a l’air incroyable – vous avez vu les aurores boréales – si jaloux », a écrit Laura Tobin, présentatrice de Good Morning Britain.

Alors que la présentatrice de Homes Under the Hammer, Lucy Alexander, a déclaré: “J’ai hâte d’entendre.”

Laura a récemment révélé qu’elle était toujours amie avec son ex, après leur rupture après un mariage de dix ans en janvier de cette année.

Elle et son mari Alex Goward, un courtier d’assurance, ont quitté leur maison familiale plus tôt cette année.

Ensemble, ils ont un fils Rocco, huit ans, et une fille Tahlia, sept ans.

Laura déclare : « Nous avons toujours dit que nous coparentaliserions nos enfants. Et nous avons également dit que nous continuerions à avoir des vacances en famille.

« Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons une approche parentale positive fantastique.

“Nous voulons que les gens en retirent quelque chose de positif, donc s’ils le font, alors c’est formidable.”

Laura tourne pour un tout nouveau concours ITV qui est lancé aujourd'hui

Laura a récemment révélé qu'elle était toujours amie avec son ex, après leur rupture après un mariage de dix ans en janvier de cette année