À l’intérieur du magnifique mariage italien de la star de Game of Thrones, Lena Headey, alors qu’elle épouse Marc Menchaca

GAME of Thrones tar Lena Headey s’est envolée pour l’Italie pour épouser son fiancé et l’acteur d’Ozark Marc Menchaca lors d’une cérémonie époustouflante.

L’actrice – qui est surtout connue pour avoir joué la reine Cersei Lannister dans la série HBO – a été rejointe par les co-stars Peter Dinklage et Sophie Turner pour la cérémonie intime.

Instagram

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie intime en Italie[/caption]

Instagram

Lena et Marc (à gauche) ont été rejoints par leurs amis les plus proches lors de leur grand jour[/caption]

Lena, 49 ans, a épousé la star d’Ozark Marc, 46 ans, qui est surtout connu pour avoir incarné Russ Langmore, en Italie lors d’une petite cérémonie à laquelle ont assisté les amis les plus proches et la famille du couple.

On pouvait voir la mariée rougissante enfiler une robe de mariée blanche et des fleurs dans les cheveux alors qu’elle posait pour des clichés avec son nouveau mari.

Pendant ce temps, Marc avait l’air élégant dans un costume gris, une chemise blanche et une cravate rose – qui correspondaient aux fleurs de couleur rouge de la mariée.

Les jeunes mariés ont été vus avec amour l’un envers l’autre alors qu’ils se blottissaient devant leurs invités tout en disant “oui”.

EN SAVOIR PLUS SUR GAME OF THRONES ROI ET REINE Lena Headey de Game of Thrones épouse l’acteur d’Ozark lors d’une cérémonie italienne secrète DRAGON-NET D’OLIVIA La star de Game of Thrones, Olivia Cooke, éblouit dans un ensemble de dentelle noire révélateur

Un autre cliché a vu Lena et Marc poser avec un ami, alors que l’actrice de Cersei tirait la langue, montrant ses tatouages ​​​​au bras et au dos.

Le couple avait l’air de siroter des cocktails alors qu’ils se rapprochaient de leur copain, qui a ensuite partagé un cliché avec l’acteur de Tyrion Lannister, Peter, 53 ans.

Alors qu’ailleurs, d’autres invités ont posé pour des selfies lors de la cérémonie, notamment l’actrice de Sansa Stark Sophie, 26 ans, et son mari Joe Jonas.

La légende de la pop Rick Astley a également fait une apparition improbable lors de la cérémonie – posant aux côtés d’autres amis du couple.





Lena a épousé son premier mari – le musicien Peter Loughran – en 2007, et le couple a divorcé en 2013 après avoir accueilli son fils Wylie, 11 ans.

En 2015, l’actrice a accueilli son deuxième enfant, sa fille Teddy, avec son petit-ami de l’époque, Dan Cadan, avant de se séparer en 2018.

Elle a rencontré l’acteur d’Ozark Marc en 2020, et le couple a confirmé leur relation en novembre de la même année.

Après que le couple ait confirmé leur relation, des sources ont révélé que Lena prévoyait de déménager définitivement aux États-Unis.

Une source a révélé: “Lena se voit maintenant vivre aux États-Unis dans un avenir prévisible.

“C’est là que se trouvent les rôles pour elle et elle a une relation florissante avec Marc, donc elle ne voit aucun intérêt à vivre au Royaume-Uni.

“Dan est toujours assez bouleversé par la rupture et s’inquiète de la fréquence à laquelle il verra sa petite fille alors qu’elle prévoit de l’emmener avec elle lorsqu’elle quittera Londres.”

En savoir plus sur le soleil ÊTRE PRUDENT Avertissement urgent aux parents car les enfants de moins de 5 ans sont les plus à risque d’être TUÉS par des chiens L’argent, l’argent, l’argent Je suis une femme au foyer riche qui vit à Dubaï – regardez-moi dépenser 500 $ pour mes ongles

Lena a joué Cersei Lannister dans la série dramatique fantastique de HBO.

Elle a reçu cinq nominations aux Primetime Emmy Awards et une nomination aux Golden Globe Awards pour le rôle.

Et elle a également joué dans 300, The Purge et la série télévisée Terminator: The Sarah Connor Chronicles.

Polycopié

Lena est surtout connue pour avoir joué Cersei Lannister dans l’émission HBO[/caption]

Instagram

Sa co-vedette de Game of Thrones, Sophie, était présente[/caption]

Instagram

L’acteur de Tyrion, Peter, a également rejoint le couple lors de leur grand jour[/caption]