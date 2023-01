À l’intérieur du magnifique manoir d’Essex d’Ashley Banjo, juge de Dancing On Ice, avant le lancement du spectacle

Ashley Banjo, juge de DANCING On Ice, vit dans un magnifique manoir d’Essex avec sa femme et ses deux enfants.

Le fondateur de Diversity, 33 ans, a épousé sa collègue danseuse professionnelle et gestionnaire de talents Francesca en 2015 et a présenté leur magnifique maison en photos sur Instagram.

Caractéristiques de Rex

Ashley Banjo, qui est actuellement sur les écrans de télévision en tant que juge de Dancing On Ice, est devenue célèbre dans le groupe de danse Diversity[/caption]

La maison d’Ashley est moderne mais confortable avec une atmosphère de cottage, avec des intérieurs blancs et des boiseries.

Des cadres photo en acajou remplis de moments familiaux chéris ornent les murs de leur demeure chic.

Alors que le salon est plein à craquer de meubles et d’accessoires de fantaisie, y compris des canapés gris et des tapis ornés.

Dans toute la propriété, les sols sont impeccables, avec des tapis gris moelleux dans le salon.

Et Ashley a une Mercedes flashy dans l’allée et de la place pour deux voitures.

Lire plus d’histoires de Dancing On Ice ‘COMME UN ENFANT’ J’ai été choquée d’avoir Brendan, j’ai l’habitude de patiner avec des jeunes hommes dit Vanessa ‘c’était fatiguant’ Strictly était FIXE pour me faire ressembler à un mauvais garçon compétitif, dit Brendan

Il y a des bougies éparpillées dans l’endroit, tout comme des coussins en velours écrasé.

Ashley Modurotolu Banjo, danseur de rue, chorégraphe et acteur anglais, est né en 1988 et a grandi à Wickford, Essex, avec son jeune frère Jordan et sa sœur Talisa Banjo.

La star de la diversité est allée à la St Johns School de Billericay et a étudié la physique et la biologie à Queen Mary, Université de Londres, après avoir fréquenté le SEEVIC College.

Après avoir terminé ses deux premières années, il a pris une pause dans ses études pour se concentrer sur sa danse.





Cela fait suite à sa victoire sur la troisième série de Britain’s Got Talent en 2009 avec sa troupe Diversity, qui comprend également son frère Jordan, entre autres membres.

Ashley a épousé sa femme Francesca Abbott, danseuse professionnelle et gestionnaire de talents en 2015 et ils ont des enfants Rose et Micah, nés respectivement en 2019 et 2020.

En 2018, il a rejoint le panel de Dancing on Ice aux côtés des médaillés d’or olympiques de danse sur glace Jayne Torvill et Christopher Dean, et John Barrowman.