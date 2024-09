À l’intérieur du lycée de Géorgie où une matinée endormie a été percée par des coups de feu

WINDER, Géorgie — C’était le milieu de la deuxième période Mercredi matin à l’école secondaire Apalacheeet le garçon que peu de gens connaissaient s’est à nouveau échappé de son cours d’algèbre au J Hall. Cela n’a pas semblé inhabituel à ses camarades.

« Il s’est levé un matin et les cours ont continué normalement », a déclaré Lyela Sayarath. « Il a probablement juste séché les cours. »

Beaucoup d’adolescents n’étaient pas tout à fait réveillés au lycée près de Winder, dans le comté de Barrow, qui se développe rapidement. Julie Sandoval, élève de première, dormait dans son cours de physique pendant que d’autres élèves rattrapaient leur retard. Jacob King, élève de deuxième année, s’est également assoupi, en cours d’histoire, après un entraînement de football matinal.

Mais bientôt, la terreur et la panique ont éclaté lorsque les autorités ont déclaré que Colt Gray, l’étudiant de 14 ans qui avait quitté la classe, était revenu dans le couloir avec un fusil d’assaut et avait ouvert le feu. Quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessés, dont sept par balle, lors de la dernière fusillade dans une école qui a choqué la nation.

Gray est accusé de quatre chefs de meurtre. Les autorités n’ont pas encore précisé où il s’est procuré l’arme, comment il l’a amenée sur le campus ou ce qu’il en a fait pendant les deux heures qui se sont écoulées entre le début des cours à 8h15 et le moment où les premiers coups de feu ont retenti vers 10h20.

Les forces de l’ordre n’ont pas précisé si Gray était recherché avant la fusillade. « Nous essayons encore de clarifier une grande partie de la chronologie », a déclaré mercredi le directeur du Georgia Bureau of Investigation, Chris Hosey.

Jeudi, les autorités ont également arrêté son père, Colin Gray, et l’ont accusé d’homicide involontaire, de meurtre au deuxième degré et de cruauté envers les enfants, affirmant qu’il avait sciemment permis à son fils de posséder une arme à feu.

Mercredi matin, à l’école, l’alerte a été donnée lorsque plusieurs enseignants ont déclenché leurs boutons d’alarme portables, qui, selon le shérif Jud Smith, avaient été distribués au personnel quelques jours plus tôt. Cela a déclenché un confinement et un avertissement a immédiatement clignoté sur les tableaux blancs interactifs des salles de classe de l’immense école.

« L’écran… indiquait « confinement strict » en gros mots rouges, et la lumière supérieure a commencé à clignoter », a déclaré Layla Ferrell, une élève de première année qui suivait un cours d’alimentation et de nutrition dans une autre salle.

Beaucoup ont pensé qu’il s’agissait d’un exercice. Les écoles de Géorgie sont tenues de réaliser au moins un exercice de tir actif avant le 1er octobre de chaque année.

« Je pensais que c’était un faux jusqu’à ce que mon ami me dise que ce n’était pas un faux », a déclaré King. Il a ajouté : « Ils ne faisaient pas vraiment comme si c’était vrai. »

Certains ont entendu ce qui ressemblait à un bruit métallique fort.

« Au début, cela ressemblait plus à un coup de poing dans un casier », a déclaré Ferrell.

Mais ceux du J Hall n’avaient aucun doute.

Sayarath a déclaré que lorsque le suspect a essayé de retourner en classe, un étudiant a vu ce que les mandats décrivent comme « un fusil semi-automatique noir de type AR-15 » et a refusé de le laisser entrer. Les portes des salles de classe de l’école se verrouillent automatiquement et doivent être ouvertes de l’intérieur, une précaution « de renforcement » à l’ère des fusillades dans les écoles aux États-Unis.

Kaylee Abner, une élève de deuxième année, a déclaré qu’une élève qui avait quitté son cours de géométrie pour passer un test ailleurs était revenue en courant.

« Elle est retournée à l’intérieur, a fermé la porte et nous avons entendu trois coups de feu », a déclaré Abner.

Junior Landon Culver a eu un aperçu du tireur après avoir quitté l’algèbre II.

« Je sortais pour aller chercher de l’eau et j’ai entendu des coups de feu et des balles passer près de ma tête », a déclaré Culver. « On aurait dit qu’il portait un sweat à capuche noir et qu’il avait un AR et je ne suis pas vraiment resté très longtemps pour regarder. »

Marques Coleman Jr. a déclaré au Washington Post que le tireur s’était penché vers l’intérieur d’une porte ouverte de sa classe d’algèbre et avait ouvert le feu, touchant des personnes, dont Christian Angulo, qui est décédé. D’autres personnes ont été abattues dans le couloir.

Kassidy Reed, une élève de terminale, repassait un examen dans un couloir lorsqu’elle a entendu des coups de feu provenant d’un coin de la rue. Un professeur a ordonné à tout le monde de fuir.

« Il nous a fait nous lever et nous a dit de courir parce que la porte de notre classe était fermée et verrouillée, donc nous ne pouvions pas y entrer », a déclaré Reed.

Une enseignante de l’autre côté du couloir a ouvert la porte de sa classe de chimie et les élèves se sont précipités à l’intérieur. « Je me suis cachée sous une table de laboratoire », a déclaré Reed.

Les enseignants ont éteint les lumières et ont rassemblé les élèves dans des coins ou derrière des bureaux. Le mobilier des salles de classe s’est transformé en barricades de fortune.

« Nous avons placé des bureaux et des chaises contre notre porte et l’avons construite de manière à ce que personne ne puisse entrer, puis nous sommes tous restés silencieux, à attendre », a déclaré Ferrell.

Les autorités affirment que le suspect a mortellement abattu les étudiants Angulo et Mason Schermerhorn, tous deux âgés de 14 ans, et les enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans. Les neuf personnes blessées – huit étudiants et un enseignant – devraient se rétablir.

L’un des trois agents des ressources scolaires présents sur le campus a rapidement retrouvé le tireur, qui a abandonné et a été placé en garde à vue, a déclaré le shérif.

Certains étudiants ont déclaré avoir entendu les cris d’un policier ordonnant au tireur de s’arrêter et de déposer son arme.

« J’ai entendu le cri « Couche-toi ! Couche-toi ! Ne bouge pas ! » de Reed. Puis, le bruit d’une « bagarre » alors que le suspect était menotté.

Mais la terreur n’était pas terminée.

Les étudiants ont déclaré que certains élèves et enseignants avaient enlevé leurs vêtements pour tenter d’arrêter le saignement dû à leurs blessures par balle.

Des députés, armes au poing, ont fouillé salle de classe après salle de classe à la recherche d’autres blessés, ainsi que d’éventuels tireurs.

Alors que les élèves se rassemblaient, ils s’appelaient et s’envoyaient des SMS, ainsi qu’à leurs parents. Plus d’un d’entre eux envoyait ce qu’ils craignaient être des adieux.

« Je t’aime. Je t’aime tellement. Maman, je t’aime », a écrit Sandoval en pleurs. « Je suis désolée, je ne suis pas la meilleure des filles. Je t’aime. »

La mère de Sandoval a répondu en espagnol que tout irait bien et qu’elle devait faire confiance à Dieu.

« Nous avons commencé à prier, car nous ne savions pas si nous en sortirions vivants ou non », a déclaré Michelle Moncada, une étudiante de première année qui suivait un cours d’art.

Non loin de là, a raconté Sandoval, un autre élève était au téléphone avec sa mère : « Ils tirent sur l’école ! Ils tirent sur l’école ! »

Abner tenait la main d’un garçon qui priait.

« J’essayais juste d’avoir des pensées heureuses, de ne rien penser de négatif », a-t-elle déclaré.

Les centaines de parents paniqués qui se sont précipités vers l’école ont créé un embouteillage le long des routes à deux voies près du lycée Apalachee. Beaucoup ont abandonné leur voiture et se sont précipités vers le campus.

Shannon Callahan, la mère de Ferrell, a déclaré que sa fille lui avait envoyé par SMS une photo d’elle barricadée sous une table. « Une fois que les messages ont cessé, j’étais complètement inquiète. »

Lors de l’évacuation, King a vu le corps de ce qui semblait être un étudiant sur le sol. « Ils bloquaient le corps », a déclaré King.

Abner a également vu une étudiante qui semblait avoir reçu une balle dans l’épaule. Elle était appuyée contre un mur tandis que les secours s’occupaient d’elle.

Une autre étudiante était allongée sur le sol et se couvrait les yeux, a déclaré Abner : « Je ne sais pas si elle était morte ou abattue ou quelque chose comme ça, ou si elle était juste en train de réfléchir. »

Reed a vu une arme sur le sol et du sang.

En fuyant, les élèves ont abandonné leurs cartables, leurs téléphones et même leurs chaussures. Ferrell a perdu ses Crocs arc-en-ciel et a ensuite fait le long chemin jusqu’à la voiture de sa mère en chaussettes.

Réunis à l’intérieur du stade de football, les étudiants pleuraient et s’agitaient.

« Tout le monde pleure, tout le monde se promène », a déclaré Moncada. « Ils courent tous dans tous les sens pour voir qui va bien et qui ne va pas bien. »

En début d’après-midi, les élèves ont commencé à être libérés et confiés à leurs parents pour qu’ils puissent rentrer chez eux.

Mais Culver et d’autres ont déclaré que le bruit des coups de feu resterait gravé dans leur mémoire à jamais.

« On pouvait entendre des coups de feu, comme s’ils résonnaient dans toute l’école », a déclaré Culver. « Et on se demandait simplement lequel de ces deux personnages était votre meilleur ami ou quelqu’un que vous aimiez ? »

Charlotte Kramon, rédactrice de l’Associated Press, a contribué à cet article.