À l’intérieur du limogeage choc de Justin Roiland alors que la star de Rick & Morty est licenciée après des accusations de violence domestique

JUSQU’À récemment, l’animateur et doubleur Justin Roiland était surtout connu pour être le co-créateur de la série comique populaire Rick et Morty..

Il a même eu un rôle principal, exprimant les deux principaux personnages titulaires de la série – qu’il a créée avec Dan Harmon.

La star a été accusée de violence domestique et ne sera plus associée à l’émission qu’il a co-créée Crédit : Getty

Cependant, plus tôt cette semaine, il est apparu qu’il ne travaillerait plus sur le programme.

La chaîne de télévision câblée Adult Swim a tweeté qu’ils coupaient complètement les liens avec la star, après qu’il ait été accusé de violence domestique et de faux emprisonnement.

L’homme de 42 ans nie avec véhémence toutes les accusations, son avocat déclarant: “Pour être clair, non seulement Justin est innocent, mais nous nous attendons également à ce que cette affaire soit en passe d’être classée une fois que le bureau du procureur de district aura terminé son examen méthodique. de la preuve.”

Roiland a exprimé à la fois Rick et Morty dans le spectacle qu’il a co-créé Crédit : Alamy

Allégations d’abus

Roiland a plaidé non coupable des chefs d’accusation de coups et blessures domestiques avec lésions corporelles et séquestration.

Les accusations font suite à un incident de janvier 2020 impliquant une femme anonyme avec qui il sortait à l’époque, selon une plainte pénale vue par NBC News.

Roiland a été arrêté et libéré sous caution en 2020 moyennant une caution de 50 000 $ après avoir plaidé non coupable, et un procès préliminaire est prévu pour avril.

Dans un communiqué, l’un des avocats de Roiland a écrit: “Nous sommes impatients d’effacer le nom de Justin et de l’aider à avancer le plus rapidement possible.”

Un succès phénoménal puis tombe en disgrâce

Avant que les allégations ne soient révélées, la carrière de Roiland allait de mieux en mieux et le doubleur a connu une décennie de succès phénoménal.

Rick et Morty ont été créés pour la première fois en 2013 et ont été acclamés dans le monde entier, remportant même deux Emmy Awards pour une série animée exceptionnelle.

Cependant, la série culte préférée des fans n’est pas le seul succès commercial de Roiland.

Il a également créé le jeu X-Box High On Life qui est sorti le mois dernier et a joué dans Adventure Time et Gravity Falls.

Il a également signé un accord avec Hulu pour créer une autre sitcom de science-fiction animée, appelée Solar Opposites, et en 2021, il a publié une collection d’art NFT, qui s’est vendue pour plus de 1,65 million de dollars.

Roiland a créé Rick et Morty, lauréats d’un Emmy, aux côtés de Dan Harmon, qui continuera à travailler seul sur la série 1 crédit

Mettre de côté

Cependant, lorsque les accusations de violence conjugale ont été révélées, Roiland a rapidement été écarté de son rôle clé dans Rick et Morty, qui a vu sa sixième saison en septembre de l’année dernière.

Publiant sur le compte Twitter officiel de l’émission, la chaîne câblée a écrit: “Adult Swim a mis fin à son association avec Justin Roiland.

“Rick et Morty continueront… L’équipe talentueuse et dévouée travaille dur sur la saison 7.”

Selon The Hollywood Reporter, les rôles vocaux de Roiland seront rediffusés et Dan Harmon, qui interprète Birdperson, restera le seul créateur jusqu’à la saison 10.

Adult Swim a coupé les ponts avec Justin Roiland et a partagé la nouvelle sur Twitter Crédit : Twitter

“Je n’ai plus jamais regardé son émission”

Les accusations criminelles ne sont pas les seules accusations à avoir récemment été révélées.

Peu de temps après avoir été accusé de violence domestique, la musicienne américaine Allie Goertz a tweeté une série de messages Twitter privés offensants qu’elle aurait reçus du dessinateur.

Allie a tweeté des captures d’écran des messages qu’elle prétendait provenir de Roiland, en disant : “Je partagerai les types de DM “drôles” que Justin Roiland m’enverrait.

“Je m’inquiétais de tout contrecoup, mais ce mec m’a fait – quelqu’un qui a écrit un album concept Rick & Morty – ne plus jamais regarder son émission”.