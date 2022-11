À l’intérieur du lieu de mariage Mar-a-Lago de Tiffany Trump avec une salle de bal couverte de 7 millions de dollars de feuilles d’or et des portraits de papa Donald

DEPUIS que Donald Trump a quitté la Maison Blanche en janvier, son vaste domaine Mar-a-Lago de 20 acres et 128 chambres dans le sud de la Floride est devenu sa principale base d’opérations.

Mais alors qu’il réfléchit à une candidature à la présidence en 2024, sa plus jeune fille, Tiffany, a repris la station balnéaire de Palm Beach pour se marier.

Le US Sun a révélé en exclusivité comment la jeune femme de 29 ans et son fiancé milliardaire Michael Boulos ont opté pour une liaison intime.

Le couple a sélectionné moins de 300 participants dans l’espoir de garder l’attention sur eux pendant leur journée spéciale.

Nous avons révélé que la somptueuse douche nuptiale de Tiffany a suivi le même exemple – avec seulement 20 proches et amis invités pour célébrer la mariée.

Une foule d’invités de renom se sont dirigés vers la station balnéaire historique de Mar-a-Lago pour le mariage ce week-end.

Au cours des six derniers mois, Trump a organisé une multitude de banquets et de bals du GOP à la résidence.

Mar-a-Lago, qui se traduit de l’espagnol par “de la mer au lac”, a été construit à l’origine entre 1924 et 1927 pour l’héritière des céréales Marjorie Merriweather Post.

Son design somptueux s’inspire de Florence et de Venise et possède des plafonds et des murs plaqués or et une vue panoramique sur l’océan.

Alors que sa vie touchait à sa fin et craignant que la maison ne soit démolie après sa mort, Post a fait don de la maison au gouvernement américain en 1972 dans l’espoir que la propriété serait utilisée comme “Winter Whitehouse”.

Le gouvernement fédéral était initialement tiède à propos de la proposition, mais a accepté le cadeau après que Post ait accepté de couvrir les frais d’entretien. Elle mourut l’année suivante.

Après sa mort, le gouvernement a découvert l’ampleur des coûts d’entretien exorbitants – 1 million de dollars par an. Ils ont ensuite rendu le don à la Post Foundation en 1980.

La famille a ensuite mis le domaine en vente pour 20 millions de dollars, mais les prétendants se sont avérés difficiles à trouver et la permission a été demandée de le raser.

Puis, en 1985, Trump aurait roulé à l’arrière d’un taxi à Palm Beach, à la recherche de propriétés convenables lorsque son chauffeur l’a informé de la station balnéaire de Mar-a-Lago.

En quelques jours, Trump a retrouvé l’endroit, son origine et ses propriétaires, se rappelant plus tard : “Je savais que ça devait être le mien.”

Il a d’abord lancé une offre de 15 millions de dollars qui a été rapidement repoussée par la famille Post.

Pas étranger à l’art de la transaction, Trump a plutôt acheté la plage à l’avant de la propriété pour 2 millions de dollars et a menacé de la construire à moins que les postes n’acceptent de lui vendre le domaine à un prix fortement réduit.

L’armement fort de Trump a eu l’effet escompté, la famille acceptant de vendre le domaine et tout son contenu antique pour seulement 8 millions de dollars – une fraction de ce qu’il en a coûté pour construire et de ce qu’il vaut maintenant.

Selon un rapport Forbes de 2018, le Mar-a-Lago de Trump aurait une valeur d’au moins 160 millions de dollars.

Fidèle au style Trump, après avoir obtenu les clés de la propriété, un certain nombre de rénovations ont été apportées au bâtiment, notamment une salle de bal de 20 000 pieds carrés recouverte de 7 millions de dollars de feuilles d’or.

Des lavabos dorés ont également été installés dans les salles de bains de la salle de bal.

‘LE VISIONNAIRE’

Puis, en 1989, le célèbre portraitiste Ralph Wolfe Cowan a peint un portrait de Trump qui s’intitulait “The Visionary”.

Plutôt que d’être représenté dans l’un de ses costumes célèbres, Wolfe a décidé de donner à Trump “plus un look de Floride”, le dépeignant en blanc de tennis.

Le majordome de Trump, Anthony Senecal, a déclaré au New York Times en 2016 que la bibliothèque de Mar-a-Lago était également lambrissée de “chêne britannique vieux de plusieurs siècles et remplie de livres rares de première édition que personne dans la famille n’a jamais lus”.

Mais l’empire de la famille Trump a connu des difficultés financières au début des années 1990, plusieurs de ses sociétés, dont la compagnie aérienne et le casino de Trump, faisant faillite.

Pour éviter les agents de recouvrement, Trump a vendu ses casinos, un yacht, une compagnie aérienne et l’hôtel Plaza. Mar-a-Lago, avec ses coûts d’entretien annuels écrasants, semblait destiné à suivre la même voie.

Puis vint une idée. Trump a annoncé son intention de transformer la maison en club privé et a promis d’effectuer des travaux de restauration sensibles sur la propriété.

Les autorités locales ont approuvé les plans. Les travaux de restauration ont également permis à Trump de réclamer un énorme allégement fiscal sous la forme d’une servitude de conservation – l’aidant à traverser la tempête de ses propres turbulences financières.

AFFAIRE LUCRATIVE

Le club a ouvert ses portes en avril 1995 et a depuis transformé Mar-a-Lago d’un gouffre financier en un mastodonte lucratif.

L’adhésion dans les années 1990 coûtait environ 50 000 $. Mais depuis l’élection de Trump, il a grimpé à 200 000 $, en plus d’autres frais, notamment une charge annuelle de 14 000 $ avec des frais de restauration minimum de 2 000 $.

Trump, contrairement aux autres clubs de Palm Beach à l’époque, a également accueilli des membres juifs, afro-américains et ouvertement homosexuels à Mar-a-Lago lors de son ouverture.

Tout au long de ses quatre années au pouvoir, Trump s’est régulièrement rendu à Mar-a-Lago, que ce soit pour jouer une partie de golf ou organiser des dîners pour des dignitaires étrangers, comme le président chinois Xi Jinping.

Au total, il a passé 141 jours à Mar-a-Lago au cours de son seul mandat présidentiel.

On estime que ces visites fréquentes ont coûté aux contribuables américains jusqu’à 1 million de dollars par jour et ont conduit l’attaché de presse de la Maison Blanche de l’époque, Sean Spicer, à qualifier la propriété pour la première fois de “Winter Whitehouse”.

Sa présence a également provoqué un cauchemar pour l’aéroport international de Palm Beach à proximité, car lorsqu’il était en ville, le club, situé directement sous une trajectoire de vol, était considéré comme une zone d’exclusion aérienne – immobilisant des dizaines d’avions.

Après avoir perdu les élections de 2020, Trump a quitté la Maison Blanche pour Mar-a-Lago le matin de l’investiture de son successeur, où il est resté pour la plupart depuis, partant brièvement pour Bedminster, New Jersey pendant la saison des ouragans en Floride.

Cette décision a provoqué la colère de certains habitants qui ont écrit une lettre au conseil municipal en décembre 2020, demandant qu’un accord de 1993 interdisant à tout membre du club – y compris Trump – de rester dans la propriété plus de trois semaines par an soit dûment appliqué. La mesure a cependant été rejetée.

‘ANIMAUX DE ZOO’

Dans son livre à paraître, Landslide: The Final Days of the Trump President, le journaliste Michael Wolff affirme que Trump et sa femme Melania sont bouche bée “comme des animaux de zoo” alors qu’ils dînent sur la terrasse du complexe.

Wolff décrit la vie du couple au domaine de Palm Beach comme “à l’ancienne”, avec dégustation de vin, Croquet Singles et soirées gastronomiques à thème.

Les invités ont aimé de nombreux membres du GOP, qui auraient flatté Trump alors qu’il parcourait les couloirs, cherchant sa faveur.

Ils se seraient “levés de leur siège pour applaudir l’arrivée de l’ancien premier couple dans la salle à manger” chaque soir, selon Wolff.

De nombreux rapports indiquent que l’atmosphère au club s’est un peu détériorée depuis la défaite électorale de Trump et la fin tumultueuse de sa présidence, qui a culminé avec un deuxième procès historique en destitution.

En attendant, il serait en train de magasiner pour plus de propriétés dans le sud de la Floride.

La majorité du clan Trump a également suivi son exemple en déménageant en Floride depuis DC, avec Eric Trump, Ivanka et Don. Jr a récemment acheté de somptueuses propriétés à proximité.

