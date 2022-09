Sa Majesté n’était pas seulement le chef des forces armées – elle était leur cœur.

Et pendant qu’ils se battaient pour Queen and Country, elle s’est battue pour eux.

La Reine regarde le défilé aérien des Jaguars de la RAF dans une formation «Diamond 9» à Coltishall à Norfolk, 2005 Crédit : Le Soleil

La princesse dans son uniforme du service territorial auxiliaire en 1945 Crédit : Getty

La reine au mémorial du dimanche du souvenir au cénotaphe, novembre 2019

Elle était là lors des grandes cérémonies, bien sûr, et des événements majeurs comme Trooping the Colour et les commémorations du jour du Souvenir faisaient partie du tissu de sa vie.

Mais elle était aussi là sans les caméras et sans la foule.

En tant que commandant en chef, la reine a régulièrement rendu des visites privées à des unités militaires dans tout le pays – amenant ses enfants, puis ses petits-enfants, les regardant « se précipiter sur des véhicules et du matériel » alors qu’elle discutait joyeusement avec des militaires et des femmes et leurs propres enfants.

On a rappelé l’ambiance de ces journées comme étant « une grande réunion de famille ».

Elle était connue des militaires simplement sous le nom de “The Boss”.

“C’était un terme d’affection”, déclare l’ancien major de la Garde écossaise David Rankin-Hunt, membre de son personnel personnel pendant 33 ans.

« La maison royale, dans laquelle elle a passé toute sa vie, était dirigée militairement.

“Elle était entourée de gens qui avaient servi dans les forces et elle les comprenait et se sentait à l’aise en leur compagnie.”

Et ils se sentaient tout aussi à l’aise en sa compagnie – au point qu’ils lui parlaient d’une manière que personne d’autre n’osait.

“Les soldats racontaient des blagues risquées ou disaient des choses que quelqu’un de la maison royale n’oserait pas dire”, explique le major Rankin-Hunt.

« Elle aimait tout ça. Elle adorait l’humour militaire.

Mais la reine et les membres des forces armées se comprenaient également à un niveau plus profond, dans leurs os et leur sang.

Après tout, ils avaient consacré leur vie au devoir et au service, et elle aussi.

L’intérêt d’Elizabeth pour l’armée était là dès le début. Sa fascination a été enregistrée pour la première fois en 1929, juste après son troisième anniversaire.

Dans l’une de ses premières lettres, dictée à sa nounou, elle disait : « Maman chérie. Viens ici et vois les soldats et la fanfare.

Peu de temps après, la princesse était ravie de découvrir qu’elle pouvait faire en sorte que les sentinelles du palais de Buckingham présentent les armes simplement en marchant devant elles. Elle a continué à le faire, encore et encore.

Mais l’imaginaire de la jeune fille est également façonné par l’expérience militaire de son père bien-aimé, le futur George VI.

Alors que son frère aîné, le futur Édouard VIII, était protégé des actions de première ligne pendant la Première Guerre mondiale parce qu’il était l’héritier du trône, le prince connu sous le nom de Bertie l’était, a expliqué un historien, “exposé exactement aux mêmes risques que tout le monde”.

En 1916, il fut même mentionné dans des dépêches alors qu’il était aspirant de marine pour ses actions lors de la plus grande bataille navale de la guerre, la bataille du Jutland.

Lorsque son père est devenu roi après l’abdication de son frère, la princesse Elizabeth a vu l’expérience de ces jours en mer l’aider à gagner l’amour, la confiance et la loyauté des forces servant pendant la Seconde Guerre mondiale et du grand public.

Et le roi était clairement conscient de l’intérêt de sa fille.

En 1942, en guise de cadeau pour son 16e anniversaire, il la nomme colonel en chef des Grenadier Guards. Elle a fini par accumuler environ 40 titres de colonel en chef rien qu’au Royaume-Uni, ainsi que des grades allant de Air Commodore en chef du Royal Air Force Regiment à Lord High Admiral.

Que la vraie récompense de leur courage leur soit accordée : une paix juste et durable. La reine

Mais elle ne s’est jamais contentée de titres. Dès son adolescence, la princesse cherchait désespérément à s’impliquer plus activement.

Elle a commencé à faire campagne pour être autorisée à s’inscrire au service territorial auxiliaire à l’âge de 17 ans, mais le roi s’y est opposé.

Il pensait qu’un tel service lui enlèverait une partie de sa “mystique” royale.

Mais sa fille a persisté et en 1945, juste avant ses 19 ans, le roi a cédé.

Elle a été mise en service en tant que 2nd Subaltern Elizabeth Alexandra Mary Windsor – plus tard promue au rang de commandant junior, l’équivalent du capitaine – avec le numéro de service 230873.

Elle était stationnée dans un dépôt de transport à Camberley, dans le Surrey, où elle s’est immédiatement sentie chez elle.

La reine a déclaré plus tard qu’au cours des mois qui ont précédé la fin de la guerre, elle “a appris un peu sur la conduite et le fonctionnement du moteur à combustion et beaucoup sur la force et le bonheur de la camaraderie”.

En 1947, Elizabeth était si clairement plus à l’aise avec les militaires que sa grand-mère, la reine Mary, gémissait qu’elle était “encline à s’associer avec de jeunes officiers de la Garde à l’exclusion des couches les plus représentatives de la communauté”.

Son mariage cette année-là avec son propre héros naval, Philip, lui a donné encore plus d’accès à ce monde qu’elle aimait.

Puis en 1951, âgée de 25 ans, elle a remplacé son père malade à Trooping the Colour, prenant le salut pour la première fois.

Elle le fera chaque année de son règne pour le reste de sa vie sauf en 1955, lorsque l’événement a été annulé en raison d’une grève des chemins de fer.

Même cette année, avec sa propre santé défaillante, elle était là – bien qu’elle ait pris le salut depuis le balcon du palais de Buckingham au lieu de Horse Guards Parade.

Après que 11 soldats et musiciens militaires aient été tués par des explosions de l’IRA à Hyde Park et Regent’s Park en juillet 1982, on l’a entendue pleurer dans sa chambre du palais. C’était la première fois que le personnel l’entendait pleurer. Eleanor Sprawson

Elle a toujours pris l’événement très au sérieux.

“Avant, elle était fanatique de s’entraîner”, se souvient un ancien courtisan.

“Deux mois auparavant, elle commençait à perdre du poids parce qu’elle devait rentrer dans l’uniforme.”

Sans surprise, la reine a encouragé ses propres enfants à faire le service militaire.

Et lorsque la guerre des Malouines a éclaté en 1982 et que le gouvernement a pris des mesures pour retirer le pilote d’hélicoptère de la marine, le prince Andrew, du service actif pour assurer sa sécurité, la reine a pris une décision politique rare.

Lorsque les médias ont demandé ce que pensait la reine, une déclaration ferme a été envoyée du palais disant: “Le prince Andrew est un officier en service et il ne fait aucun doute dans son esprit qu’il devrait partir.”

Un autre rare éclair d’opinion publique est survenu en 1994, lorsque le célèbre bataillon écossais Black Watch était menacé d’être dissous.

Sa Majesté a fait savoir qu’elle était «préoccupée» – et le bataillon se bat toujours aujourd’hui.

C’est aussi son profond soutien aux Forces armées qui l’a amenée à faire son tout premier discours télévisé spécial, en dehors de ses messages de Noël, en février 1991.

Alors que la guerre terrestre commençait en Irak lors de la première guerre du Golfe, elle voulait dire à ses troupes qu’elle et la nation étaient « à juste titre fières » d’eux.

Et elle a conclu : « Que la vraie récompense de leur courage soit accordée – une paix juste et durable.

Elle s’est toujours sentie pour les forces armées non seulement en tant que souveraine, mais en tant qu’être humain.

En 2009, elle a créé sa propre récompense militaire, la Croix d’Elizabeth. Eleanor Sprawson

Après que 11 soldats et musiciens militaires aient été tués par des explosions de l’IRA à Hyde Park et Regent’s Park en juillet 1982, on l’a entendue pleurer dans sa chambre du palais. C’était la première fois que le personnel l’entendait pleurer.

Et c’est en reconnaissance d’un tel chagrin et d’un tel sacrifice qu’en 2009, elle a créé sa propre récompense militaire, la Croix Elizabeth.

Il est remis aux proches des membres des Forces armées qui ont été tués au combat ou à la suite d’attentats terroristes.

Elle a toujours compris ce bilan humain de la perte, et la vérité était que son propre père était en quelque sorte une victime de la guerre, sacrifiant sa propre santé pour aider son pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

En conséquence, le soutien de la reine aux forces n’a jamais été chauvin.

Mais elle n’avait pas non plus peur de montrer son plaisir pour tout ce qui était militaire, comme en témoigne sa chaleur contagieuse lors de tous ces défilés d’évanouissement, notamment lorsqu’elle a inspecté des cadets à Sandhurst en 2006.

Lorsqu’elle a atteint le jeune diplômé Prince Harry, la reine a souri et a déclaré: “Maintenant, c’est un visage que je reconnais.”

Au cours de toutes ces sortes d’événements, Sa Majesté a développé un œil inégalé pour les décorations et les détails militaires – auxquels elle s’est toujours beaucoup plus intéressée que les robes et les bijoux.

À une occasion, elle a demandé à un malheureux lieutenant des gardes gallois lors d’un dîner : « Avez-vous des exigences en matière d’uniforme ? Les chaussettes rouges sont-elles autorisées ? »

Il s’est avéré que plus tôt dans la journée, elle avait repéré un soldat de la Garde dans la couleur offensante plutôt que le vert réglementaire.

Un courtisan a déclaré : “La reine a un œil d’aigle, peut-être mieux que 15 aigles.”

Pendant ce temps, le major Rankin-Hunt – qui était également colonel honoraire du London Scottish Regiment – ​​se souvient que la reine connaissait les insignes régimentaires de manière si détaillée qu’elle a une fois repéré une erreur de conception que même le College of Arms n’avait pas réussi à détecter. C’était “un œuf sur le visage tout autour”, a-t-il déclaré.

La reine a un œil d’aigle, peut-être mieux que 15 aigles. Courtisan royal

Et lorsque le membre du personnel royal s’est vu confier la tâche de remettre en place une exposition de médailles qui avaient été mises à l’abri de l’incendie du château de Windsor en 1992, elle a souligné “d’une manière agréable” qu’il avait mal étiqueté une médaille commémorative de Nouvelle-Zélande. .

Le major a ajouté que Sa Majesté accorderait une attention aussi pointue au bien-être des soldats lors des défilés.

“Si un soldat de la Household Cavalry tombait de son cheval ou était blessé, la reine était toujours très inquiète”, dit-il. “Il y aurait un appel téléphonique à la cavalerie:” Est-ce que le soldat va bien? “.”

Mais pour l’actuel chef d’état-major de la Défense, l’amiral Sir Tony Radakin, l’explication de ce lien spécial entre le souverain et les forces armées n’aurait pas pu être plus claire.

S’exprimant après sa mort, il a simplement déclaré: «La relation était à la fois professionnelle et personnelle. Elle était l’une d’entre nous.

La reine était fière de son rôle à Trooping the Colour – photographiée ici en 1951 Crédit : Getty

Le prince Harry a du mal à contenir son sourire alors que la reine inspecte son défilé d’évanouissement à Sandhurst en 2006 Crédit: News Group Newspapers Ltd