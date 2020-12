« Je dirais que Carrie et moi avons enfin trouvé le bonheur », a déclaré Reynolds en 2011. « J’admire sa force et sa survie. J’admire qu’elle est vivante, qu’elle a choisi de le faire. Il aurait été facile d’abandonner. et de céder, et de continuer à me droguer… J’ai toujours le sentiment, comme une mère, que je la protège. Qui fera ça quand je serai parti? «

Mais elle n’avait pas besoin de s’inquiéter, quelle que soit la façon dont la vie se déroulait étrangement à la fin, car Fisher avait appris tout ce qu’il y avait à savoir sur la force et la survie de sa mère.

«C’est une femme extrêmement puissante et j’admire beaucoup ma mère», Fisher dit à NPR en novembre 2016, quelques semaines avant sa mort. «Elle m’ennuie aussi parfois quand elle est en colère contre les infirmières, mais c’est une femme extraordinaire. Extraordinaire. Il y a très peu de femmes de sa génération qui ont travaillé comme ça, qui ont juste continué une carrière toute sa vie, et ont élevé des enfants, et ont eu des enfants horribles. relations, et a perdu tout son argent, et l’a récupéré. Je veux dire, elle a eu une vie incroyable, et elle est quelqu’un à admirer. «