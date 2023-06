À l’intérieur du Leeds United de Radrizzani: relégué et proche de l’absence de gouvernail

La réunion qui a eu lieu à Elland Road mardi, rassurant le personnel non joueur de Leeds United que la relégation du week-end de la Premier League n’entraînerait pas de licenciements ni de baisses de salaire, a montré que le club, malgré tout, était toujours en mesure de prendre certaines décisions opérationnelles. .

Le message a été transmis par le directeur général Angus Kinnear, mais la décision elle-même viendra de personnes au-dessus de lui, d’une structure de propriété qui empêche autrement les appels stratégiques majeurs de se produire. La clarté pour les employés généraux, qui était nécessaire, n’est pas accompagnée d’une clarté sur d’autres fronts. Cette semaine, Leeds a trouvé les mains liées, incapable de réagir à son retour dans l’EFL avec beaucoup d’actions décisives.

Ni l’actionnaire majoritaire Andrea Radrizzani ni les responsables du groupe à participation minoritaire 49ers Enterprises n’étaient en ville pour regarder Leeds s’effondrer avec une défaite 4-1 à domicile contre Tottenham Hotspur dimanche, et les querelles sur une prise de contrôle entre eux ont créé une situation qui est proche à sans gouvernail.

Le contact avec Radrizzani a été limité au milieu de ses efforts pour acheter la Sampdoria, nouvellement reléguée au deuxième rang en Italie. Les tentatives de planification par 49ers Enterprises sont limitées par le fait qu’aucun de ce dont il aurait besoin en tant que nouveau propriétaire du club – un entraîneur-chef / manager, un directeur du football, un entraîneur et des chevaux pour conduire à travers l’équipe actuelle de la première équipe – ne peut être réalisé alors que Radrizzani attend soit de vendre au groupe américain, soit de s’accrocher et de rester aux commandes.

Une déclaration publiée par Radrizzani mercredi soir, s’excusant de la relégation du club, n’avait pas le ton d’un message d’adieu et ne donnait aucune indication qu’il avait décidé de s’éloigner, même après l’échec de la saison désormais derrière lui.

L’impasse au niveau de la salle de conférence est devenue de plus en plus lourde de frustration de la part des entreprises 49ers et L’athlétismeLa révélation de Leeds selon laquelle le stade Elland Road de Leeds avait été offert en garantie d’un prêt bancaire de 26 millions de livres sterling destiné à financer l’offre de Sampdoria dont Radrizzani fait partie.



Kinnear, à gauche, commence la recherche d’un nouvel entraîneur par Leeds, mais la propriété du club sous Radrizzani, à droite, reste incertaine (Getty Images)

Le statut actuel du prêt proposé et la mesure dans laquelle il a progressé au-delà d’un accord sur les conditions générales ne sont pas clairs, mais aucune charge n’a été enregistrée, au moment de la publication, sur Companies House, l’agence exécutive du gouvernement britannique qui maintient le registre des entreprises.

Les retombées de cette histoire ont été fracturées: critiques féroces de Radrizzani parmi les supporters du club et nouvelles frictions entre lui et 49ers Enterprises. Les responsables de la société américaine n’étaient pas au courant de l’implication du stade dans un projet de prêt pour acheter la Sampdoria jusqu’à ce que des questions leur soient posées à ce sujet par L’athlétisme le mercredi soir. Kinnear était également dans le noir, bien qu’il soit membre du conseil d’administration de Leeds et du conseil d’administration de la société propriétaire d’Elland Road. Dans une période où le club a semblé dysfonctionnel et dépourvu de direction, peu de développements ont rendu leur conseil d’administration plus en désaccord – ou plus dépendant du changement.

Le temps est d’une importance capitale car Leeds n’a pas grand-chose à perdre.

Les joueurs se sont séparés après la finale de la saison de dimanche, avec des plans de remise en forme élaborés par le service médical du club et une date de retour pour les tests de pré-saison prévue au crayon pour la première semaine de juillet. Cette date a été fixée en sachant que certains membres de l’équipe de cette saison ne seront pas de retour au club et que beaucoup d’entre eux seront partis avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre. Les sorties permanentes du vestiaire après la relégation devraient se heurter à double chiffres, abandonnant bon nombre des noms les plus importants dans les livres de Leeds, et le club se retrouve dans un été où il a littéralement besoin de tout, du mouvement dans la salle de réunion à un rendez-vous dans la pirogue et au-delà.

Les matchs de l’EFL sont publiés dans 20 jours.

Au cours des cinq derniers jours, le contrôle d’une grande partie de ce qui a pu se passer à Leeds est revenu à Kinnear, le PDG Radrizzani nommé au printemps 2017. Kinnear est et a été fortement impliqué dans les efforts visant à concrétiser une prise de contrôle par 49ers Enterprises et malgré le désir des Américains de faire table rase qui enlève l’influence de Radrizzani sur les opérations, et malgré sa longue association avec son patron italien, ils ont l’intention de maintenir Kinnear impliqué à un niveau exécutif si leur rachat se concrétise.

L’espoir du côté américain était que Radrizzani conclue un accord pour acquérir la Sampdoria, qui a été annoncé comme convenu mardi soir, briserait le barrage en leur permettant de finaliser un prix pour sa participation de 56% dans Leeds – 49ers Enterprises n’a pas intention de s’éloigner du club cet été mais veut que l’autorité une position majoritaire forte lui donnerait.

Kinnear a été chargé d’ouvrir le dialogue avec les futurs entraîneurs en chef, en commençant le processus d’alignement des options que le club peut formaliser, en fonction de la façon dont la saga de propriété se résout.

Il a rencontré l’entraîneur-chef sortant Sam Allardyce – qui est à la fin de son contrat après son passage de quatre matchs – jeudi pour entendre ses observations sur l’équipe et obtenir son avis sur la façon de remédier à leurs échecs. Leeds n’a pas immédiatement exclu l’ancien manager anglais de 68 ans de la course au poste permanent à la suite de sa relégation dimanche, mais Allardyce ne continuera pas dans ce rôle et le club envisage provisoirement des alternatives.



Allardyce devait donner son avis sur l’endroit où la saison de Leeds a mal tourné (Getty Images)

49ers Enterprises a lui-même été actif dans la navigation sur le marché.

Il a discuté de la possibilité de revenir à l’ancien entraîneur-chef Marcelo Bielsa, limogé par Leeds en février de l’année dernière, il y a quelques semaines et a tenu au moins un appel Zoom avec lui, peu de temps avant que l’Argentin ne décide de prendre la direction de l’équipe nationale uruguayenne. . Brendan Rodgers, sans travail après avoir quitté Leicester City à la mi-avril, peu avant sa propre relégation dimanche, fait appel mais il est possible qu’il reçoive également des offres des équipes de Premier League. L’ancien entraîneur des moins de 21 ans de Leeds, Carlos Corberan, maintenant en charge du club de championnat de West Bromwich Albion, a déjà été examiné et l’est à nouveau.

Mais Leeds, pour l’instant, n’est pas en mesure de faire un choix définitif.

Ils sont également moins directeur du football, après s’être séparés de Victor Orta le mois dernier, et L’athlétisme a révélé il y a une semaine comment Stuart Webber de Norwich City et son homologue de Middlesbrough Kieran Scott sont deux noms qui avaient déjà discuté par la hiérarchie à Elland Road. Mais alors que certains des plus hauts responsables du scoutisme d’Orta sont partis avec lui, y compris le chef du scoutisme européen Gaby Ruiz, le noyau de ce département reste en place, donnant à Leeds la possibilité de procéder à un audit de son équipe et de commencer à réfléchir aux joueurs qu’ils pourraient conserver et lesquels. ils pourraient vendre ou passer à autre chose. Une réunion avec les joueurs a eu lieu la semaine dernière pour distribuer des plans de conditionnement physique et établir un calendrier pour l’été.

Kinnear a supervisé une grande partie du travail, en l’absence d’un leadership concerté au-dessus de lui.

À ce stade, le club a un match amical public de pré-saison dans son agenda, contre Manchester United dans la capitale norvégienne Oslo le 12 juillet – un match que certains joueurs pourraient manquer alors qu’ils prennent une pause prolongée après leur service international plus tard ce mois-ci. L’inclusion provisoire de Leeds dans un tournoi de Premier League aux États-Unis la dernière semaine de juillet s’est terminée par leur éventuelle omission le mois dernier alors que la perspective d’une relégation augmentait rapidement. Au lieu de cela, un match à huis clos est organisé lorsque le gros de l’équipe revient pour la première fois et que Leeds discute d’un camp d’entraînement sur le continent, un voyage qui entraînerait des matches amicaux.

Dans un été typique, ce serait le pain quotidien de la planification de la fin de saison, la logistique du football de pré-saison mélangée au recrutement organisé des joueurs et au roulement des équipes. Mais dans les circonstances actuelles, les semaines à venir sont organisées à l’aveugle, provisoirement mises en place pour quiconque a la main sur le volant au niveau de la propriété, du recrutement et des vestiaires.

Kinnear et le personnel qui l’entoure ont passé les cinq derniers jours à essayer de faire des pas en avant provisoires.

Mais ce n’est que la vue de la fumée blanche sur le devant de la salle de conférence qui permettra à quiconque de commencer à appuyer sur les boutons.

ALLER PLUS LOIN La proposition d’Elland Road montre pourquoi Leeds et d’autres clubs ne peuvent pas se gouverner

(Photos du haut : Getty Images ; conception : Sam Richardson)