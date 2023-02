À l’intérieur du laboratoire IBM à la recherche de la technologie

Cela peut aider à prédire le cancer ou à combattre le crime. Il peut personnaliser nos achats ou nous aider à nous déplacer d’un endroit à un autre. Il peut même relever des défis mondiaux. La semaine dernière, par exemple, les États-Unis et l’Union européenne ont signé un accord administratif pour réunir des experts des deux régions afin de faire avancer les choses dans cinq domaines clés : les prévisions météorologiques et climatiques extrêmes ; gestion des interventions d’urgence; santé et médecine; réseaux électriques; et l’optimisation de l’agriculture. Mais l’essor de l’IA s’accompagne de risques inévitables. Le logiciel Deepfake – qui permet aux gens d’échanger des visages, des voix et d’autres caractéristiques – a été utilisé pour tout créer, des faux films pornographiques impliquant des célébrités réelles aux faux discours de politiciens importants. Les véhicules Tesla d’Elon Musk dotés de fonctions de pilote automatique ont été impliqués dans 273 accidents connus au cours des 12 mois précédant juin de l’année dernière, selon les données de la National Highway Traffic Safety Administration. Et puis il y a ChatGPT, qui polarise les consommateurs depuis son lancement par la société OpenAI de San Francisco fin novembre.

Deux mois après avoir pris d’assaut le monde, de nombreuses écoles et collèges ont déjà interdit le générateur de texte rapide, craignant que les étudiants ne l’utilisent pour tricher ou plagier. En Australie, le musicien primé Nick Cave a déploré la technologie après que quelqu’un l’ait utilisée pour écrire une chanson dans son style, ce qui a amené Cave à la rejeter comme une “connerie” et à la décrire comme “une moquerie grotesque de ce que c’est d’être humain”. . Nick Cave se produisant au Concert Hall de l’Opéra de Sydney en décembre. Crédit:James Brickwood Et dans le monde entier, de nombreux travailleurs sont désormais confrontés à de graves perturbations, car l’apprentissage automatique promet de faire leur travail – plus rapidement et à moindre coût. En effet, dans un signe de mauvais augure pour les journalistes, le média numérique Flux d’actualités – qui est actuellement en train de réduire ses effectifs de 12 % dans le cadre d’une stratégie de réduction des coûts – a annoncé la semaine dernière qu’il utiliserait OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour générer du contenu pour son site Web. Les actions ont plus que doublé lorsque ses plans centrés sur l’IA ont été signalés.

“Je pense que nous regardons tous nos emplois et disons: hmm, c’est intéressant”, a déclaré Cox, à propos du potentiel de déplacement d’emplois. Chargement « Il est peu probable que l’IA prenne en charge les emplois en gros… mais ce qu’elle fera, c’est commencer à sélectionner certaines des compétences. Ce n’est pas nouveau, mais cela change l’équilibre. Le MIT-IBM Watson AI Lab est une collaboration industrie-université entre IBM et le Massachusetts Institute of Technology, qui se concentre sur la recherche en intelligence artificielle. Tout a commencé en 2017 avec un investissement de 240 millions de dollars sur 10 ans, six ans après que le superordinateur Watson d’IBM, nommé d’après le fondateur du géant de la technologie Thomas Watson, a fait ses débuts dans l’émission de quiz. Périlbattant deux de ses meilleurs joueurs.

Parmi ses nombreux projets, le Lab travaille actuellement à rendre l’IA plus juste et à faire progresser ce que l’on appelle les modèles de base, qui sont formés sur un large ensemble de données non étiquetées qui peuvent être utilisées pour différentes tâches. Dans le cadre d’une collaboration annoncée cette semaine, IBM s’associera à la NASA et utilisera sa technologie d’intelligence artificielle pour tirer davantage d’informations des grands ensembles de données de la NASA. L’objectif est de trouver un moyen plus simple pour les chercheurs de faire progresser leur compréhension scientifique de la Terre et de réagir au changement climatique. Pourtant, malgré les avancées, des défis subsistent, en particulier à mesure que les technologies d’IA évoluent. Chargement Cox cite l’exemple de Galactica AI, le modèle de langage que Facebook a été contraint de supprimer en quelques jours car il générait une littérature très “autorisée” mais inexacte. Une autre préoccupation est le potentiel de désinformation scientifique, comme on l’a vu lors de la pandémie mondiale. «Les gens publient des articles qui n’ont pas encore été évalués par des pairs, qui ont des allégations anti-inflammatoires et anti-vaccins. Maintenant, potentiellement, nous avons un outil qui peut les générer automatiquement, ou vous pouvez avoir une conversation interactive avec quelqu’un où vous essayez de le convaincre de quelque chose qui n’est pas vrai », explique Cox.

“D’une certaine manière, c’est un échec de la technologie, qui n’est pas parfaite et ne produit pas toujours de bonnes réponses, mais je dirais que le plus gros problème concerne davantage la conceptualisation humaine et l’utilisation de la technologie.” Le Congrès américain a été lent à réagir en ce qui concerne l’IA, et les politiciens reconnaissent qu’il serait presque impossible de réglementer chaque utilisation spécifique de la technologie. Cependant, signe que certaines choses pourraient changer, le président républicain Kevin McCarthy a déclaré aux journalistes la semaine dernière que tous les membres de la commission du renseignement de la Chambre suivraient des cours sur l’IA et le Quantum – la même formation que les généraux militaires reçoivent. “Nous voulons pouvoir parler de la protection de notre pays et de la sécurité nationale”, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, le démocrate de la Chambre Ted Lieu – qui fait partie d’une poignée de membres ayant une formation en informatique – a appelé le Congrès à créer une commission fédérale non partisane qui fournirait des recommandations sur la façon de superviser l’IA.