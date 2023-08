À l’intérieur du laboratoire du réacteur nucléaire du MIT

Le réacteur de recherche du MIT a été construit dans les années 1950 et son objectif a changé au fil des décennies. À divers moments, il a été utilisé pour tout étudier, de la physique nucléaire aux thérapies médicales, parallèlement à son utilisation constante pour enseigner à la prochaine génération de scientifiques nucléaires.

Mais j’ai été très heureux d’entendre parler d’un projet axé sur l’énergie, qui vise à concrétiser une nouvelle technologie de réacteur.

Alors que pratiquement tous les réacteurs nucléaires commerciaux sont aujourd’hui refroidis à l’eau, un nombre croissant de startups envisagent le sel fondu comme alternative. Le laboratoire de réacteurs nucléaires du MIT travaille sur un nouvel espace de recherche qui pourrait aider à éclairer la capacité des technologies alternatives à résister aux conditions intenses à l’intérieur d’un réacteur nucléaire.

Donc, pour le bulletin de cette semaine, venez avec moi lors de ma visite du laboratoire du réacteur nucléaire du MIT. En cours de route, nous pourrons découvrir ce qu’il en est des réacteurs à sels fondus.

Sujets d’actualité

La première étape de ma visite a été la réception, où moi et chaque membre de mon groupe avons pris un dosimètre personnel pour suivre toute exposition potentielle aux radiations. Nous avons ensuite remis nos sacs et nos téléphones et avons reçu des avertissements sévères de ne rien toucher ni de sortir de la vue de notre guide.

Enfin, nous avons traversé un ensemble de portes métalliques renforcées et sommes entrés dans le laboratoire. Nous sommes passés devant des rangées de blouses de laboratoire jaunes pendant que David Carpenter, le responsable des expériences sur les réacteurs et notre guide, nous a expliqué l’histoire et les faits de base.

Il s’agit du deuxième plus grand réacteur de recherche universitaire en activité aux États-Unis aujourd’hui, produisant environ six mégawatts d’énergie thermique. Les réacteurs commerciaux ont tendance à avoir des capacités des centaines de fois supérieures à cela, soit environ 3 000 mégawatts (ou trois gigawatts) de puissance thermique.

(Bases nucléaires rapides : les réacteurs nucléaires sont alimentés par des réactions de fission, où les atomes d’uranium se désagrègent. Ces réactions produisent des neutrons, qui sont un type de rayonnement ionisant, ainsi que de la chaleur qui peut être exploitée et transformée en électricité.)