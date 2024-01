À l’intérieur du laboratoire de virus du NIH dans le Montana – qui a des liens étranges avec Wuhan

Par Alexa Lardieri, rédactrice adjointe de la santé aux États-Unis Dailymail.Com





Des photos obtenues par un groupe de surveillance montrent des expériences réalisées sur des animaux

Un laboratoire du NIH du Montana aurait déjà expérimenté le SRAS

RÉVÉLÉ : un laboratoire du NIH a expérimenté des coronavirus de Wuhan en 2018







Des photos et des vidéos obtenues exclusivement par DailyMail.com montrent des chercheurs financés par le gouvernement américain expérimentant sur des animaux dans un laboratoire controversé du Montana où sont menées des recherches risquées sur les virus.

Des images et des séquences vidéo obtenues grâce à une demande du Freedom of Information Act et partagées exclusivement sur ce site Web montrent des chercheurs sédatifs et porcs en train de leur administrer des injections, ainsi que des porcelets hébergés dans de petites cages insalubres.

Bien que rien ne suggère que les images montrent une activité illégale, elles donnent un aperçu étrange de ce qui se passe au Rocky Mountain Lab (RML) des National Institutes of Health, qui a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois.

L’année dernière, ce site Web a révélé que RML dans le Montana avait expérimenté des virus de type SRAS un an avant la pandémie de Covid, et bien que ces recherches se soient arrêtées, les projets en cours impliquant d’autres agents pathogènes mortels susceptibles de déclencher une nouvelle pandémie sont toujours en cours. au laboratoire.

Il s’agit notamment d’injecter le virus Ebola à des porcs et d’infecter des singes avec le Covid-19 et d’étudier comment ils réagissent à la fièvre hémorragique, qui implique des vomissements de sang, des hémorragies internes, des saignements dans le cerveau et des yeux, du nez et de la bouche.

Les documents révèlent que des scientifiques du NIH ont proposé d’infecter des porcelets âgés de deux à trois semaines avec le virus Reston (REBOV), une famille d’agents pathogènes susceptibles de causer le virus Ebola, pour un projet qui se déroulerait entre 2017 et 2020.

Le projet White Coat Waste a obtenu des photos d’expérimentations animales sur des singes et des porcs au Rocky Mountain Lab des National Institutes of Health dans le Montana.

Il a été découvert que le laboratoire Rocky Mountain du National Institutes of Health, dans le Montana, avait déjà expérimenté des virus de type SRAS en 2018.

Les expériences sur les porcelets devaient être réalisées en deux parties, en infectant d’abord les porcs avec REBOV via leur nez – comme le montrent les photos ci-dessus.

Les images ont été obtenues grâce à une demande FOIA du White Coat Waste Project (WCW), qui a fait campagne contre la recherche risquée sur les virus et les expérimentations cruelles sur les animaux.

Il a été révélé pour la première fois que RML expérimentait des agents pathogènes mortels dans le premier lot de documents de la WCW fournis à ce site Web l’année dernière.

Des documents précédents de la WCW ont révélé qu’en 2018, des chercheurs du NIH ont infecté des chauves-souris du Rocky Mountain Lab avec un virus « semblable au SRAS » dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut de virologie de Wuhan, qui est au centre du scandale de dissimulation de Covid. .

Ils ont montré que l’argent des contribuables américains était utilisé pour expérimenter des coronavirus provenant d’un laboratoire chinois considéré comme la source de la pandémie de Covid plus d’un an avant l’épidémie mondiale.

Le NIH, sous la direction du Dr Anthony Fauci, a infecté 12 chauves-souris frugivores égyptiennes avec un virus « de type SRAS » appelé WIV1 au RML.

Le coronavirus WIV1 a été expédié du laboratoire de Wuhan qui, selon le FBI, a causé la pandémie de Covid et a été testé sur des chauves-souris acquises dans un zoo « en bordure de route » du Maryland.

Les sénateurs enquêtent sur un laboratoire de virus géré par Fauci dans le Montana, où des scientifiques américains infectaient des chauves-souris avec des virus de type Covid expédiés de WUHAN en 2018 – des années avant la pandémie Les sénateurs exigent des réponses au sujet d’un laboratoire du Montana où l’argent des contribuables américains était utilisé pour manipuler des coronavirus avant la pandémie.

Le recherche a déterminé que le nouveau virus ne pouvait pas provoquer une « infection grave », mais constitue une preuve supplémentaire des liens entre le gouvernement américain et le laboratoire de Wuhan, ainsi que du financement de recherches sur des virus dangereux à travers le monde.

Suite à l’enquête de la WCW et aux reportages de DailyMail.com, les sénateurs républicains Joni Ernst, de l’Iowa, et Eric Schmitt, du Missouri, ont envoyé une lettre au NIH exigeant « d’en savoir plus sur les recherches potentiellement risquées » menées par les scientifiques du RML.

Plus récemment, le sénateur Ernst a écrit une autre lettre, avec le représentant Mike Gallagher, au Pentagone exigeant une révision des 50 millions de dollars de subventions que les États-Unis envoient aux instituts chinois de recherche sur la pandémie, y compris ceux basés à Wuhan.

Le sénateur a déclaré dans un communiqué : “Les contribuables méritent de savoir quelle part de leur argent est expédiée vers la Chine et pourquoi Washington continue de collecter et de créer des supervirus mortels, qui pourraient tous deux constituer une menace pour notre sécurité nationale.”

Alors que la recherche sur le virus « de type SRAS » s’est arrêtée, des projets en cours impliquant d’autres agents pathogènes mortels susceptibles de déclencher une nouvelle pandémie sont toujours en cours au laboratoire.

Dans le cadre du procès actuel de la WCW, le NIH a été contraint d’envoyer au groupe les enregistrements de ses expériences se déroulant au RML.

Les documents révèlent que des scientifiques du NIH ont proposé d’infecter des porcelets âgés de deux à trois semaines avec le virus Reston (REBOV), une famille d’agents pathogènes susceptibles de provoquer Ebola, un virus dont le taux de mortalité peut atteindre 90 pour cent, pour un projet qui se déroulerait entre 2017 et 2020.

Le projet, « Le rôle de la co-infection par l’artérivirus dans la pathogenèse du virus Reston Ebola chez le porc », visait à tester comment la co-infection du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SDRP) et du REBOV augmentait la transmissibilité et la gravité du virus.

L’expérience devait être réalisée en deux parties, en infectant d’abord les porcs avec REBOV via leur nez – comme le montrent les photos.

Le troisième jour et entre les jours cinq et dix après l’inoculation, quatre animaux devaient être euthanasiés afin que des autopsies puissent être réalisées.

Les animaux restants devaient être euthanasiés au jour 28. Ensuite, les chercheurs ont proposé d’inoculer aux porcs le SDRP et le REBOV plusieurs jours plus tard pour observer leur comportement et prélever des signes vitaux, puis les euthanasier au jour 28.

Une étude visait à évaluer jusqu’à trois espèces de primates non humains comme modèles animaux potentiels pour Covid-19. Pour chaque espèce, un groupe de huit animaux recevrait une dose élevée du virus par les yeux, le nez ou la bouche.

Dans des documents obtenus par la WCW, des scientifiques ont proposé des expériences sur des primates non humains, notamment l’infection de singes atteints de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et du Covid-19.

Dans des documents obtenus par la WCW, des scientifiques ont proposé des expériences sur des primates non humains, notamment l’infection de singes atteints de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et du Covid-19.

Alors que les “manipulations” expérimentales devaient avoir lieu alors que les porcs étaient sous anesthésie, les chercheurs ont déclaré: “Puisque nous évaluons ces animaux en tant que modèles potentiels de progression de la maladie, nous sommes incapables d’atténuer les signes de la maladie.”

Les symptômes de ces maladies comprennent de la fièvre, des problèmes respiratoires, une perte de poids, de la diarrhée, des hémorragies excessives ou internes, des toux ou des vomissements de sang et des troubles neurologiques pouvant être mortels.

Les chercheurs ont déclaré : « La maladie ressentie par les animaux exposés à ces virus ne doit pas être traitée avec des analgésiques, car le traitement interférerait avec l’étude de la manifestation de la maladie et des conséquences ultimes de l’infection. »

Dans des documents supplémentaires obtenus par la WCW, les scientifiques ont proposé des expériences entre 2019 et 2022 sur des primates non humains, notamment l’infection de singes par la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, un virus transmis par les tiques qui provoque une fièvre potentiellement mortelle, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles hépatiques et insuffisance rénale ou insuffisance pulmonaire.

La proposition disait: “Dans des études précédentes, les animaux ont été évalués pour… une réduction des mouvements dans la cage et un œdème qui, dans de rares cas, était suffisamment grave pour altérer le fonctionnement des organes internes tels que les poumons et les intestins.”

«Étant donné que l’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité des vaccins candidats à ADN contre le CCHFV et qu’elle contient un groupe témoin d’ADN non pertinent, on s’attend à ce que certains animaux développent des signes cliniques et puissent souffrir de douleur et de détresse.»

“La maladie ressentie par les animaux exposés au CCHFV ne doit pas être traitée avec des analgésiques car le traitement pourrait interférer avec la manifestation de la maladie et le résultat de la vaccination.”

Des photos montrent des porcelets hébergés dans des cages petites et insalubres

Des photos montrent des porcelets hébergés dans des cages petites et insalubres

Une troisième proposition d’expériences entre 2020 et 2023 était intitulée « Développement de modèles de primates non humains pour le nouveau coronavirus émergent à Wuhan, en Chine ».

L’objectif était d’évaluer jusqu’à trois espèces de primates non humains comme modèles animaux potentiels pour le Covid-19. Pour chaque espèce, un groupe de huit animaux recevrait une forte dose de virus par les yeux, le nez ou la bouche, comme le montrent les photos.

Les primates devaient être évalués et leurs signes vitaux prélevés et le troisième jour, quatre seraient euthanasiés. Les autres devaient être surveillés pour détecter la progression de la maladie.

La proposition disait : « L’infection par le 2019-nCoV peut provoquer une maladie légère à grave chez les primates non humains. Les signes de maladie peuvent inclure de la fièvre, des malaises, une toux de fatigue et une respiration lourde pouvant entraîner une détresse respiratoire aiguë ; l’infection peut être mortelle.

“Cependant, dans cette étude, nous ne sommes pas en mesure d’atténuer les manifestations de la maladie potentiellement associées à l’infection au 2019-nCoV, car le traitement interférerait avec les résultats de l’étude.”

Justin Goodman, vice-président senior du White Coat Waste Project, a déclaré à DailyMail.com : « Notre procès réussi a percé le voile du secret autour des expériences animales dangereuses, inutiles et cruelles à douleur maximale du NIH avec des bioagents mortels qui ont jusqu’à 100 pour cent d’effets. taux de mortalité chez les humains.

“Nous avons découvert comment des chercheurs du NIH sur le gain de fonction liés à EcoHealth et au laboratoire de Wuhan importent des primates au Rocky Mountain Lab depuis Fauci’s Monkey Island en Caroline du Sud, les infectent avec des virus, notamment Ebola et COVID, puis refusent complètement de soulager la douleur. tandis que les animaux subissent des morts atroces.

« Les contribuables…