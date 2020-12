C’est là que le trafiquant sexuel accusé Peter Nygard a obtenu son divertissement en vol – un club de strip-tease d’un kilomètre de haut que le magnat vieillissant avait installé à bord de son jet privé.

La tanière torride, équipée d’une machine à karaoké, d’un éclairage disco violet fluorescent et d’un sondage de strip-teaseuses, peut être révélée pour la première fois dans des images exclusives obtenues par DailyMail.com.

Le décor collant du Boeing 727 comprend des panneaux chromés de style discothèque, des plafonds en miroir, des sièges en cuir blanc et un lit de jour moelleux suffisamment grand pour accueillir plusieurs passagers.

Il y a aussi des portraits de Nygard, 79 ans, dont le nom apparaît en lettres géantes le long du fuselage de l’avion argenté et bleu aux peintures criardes, nommé N-Force.

Nygard, un magnat de la mode canadien ayant des propriétés et des intérêts commerciaux à travers les États-Unis, a été arrêté cette semaine dans son Canada natal et fait face à l’extradition pour racket et trafic de dizaines de femmes mineures.

DailyMail.com a obtenu des images exclusives de son jet privé, qui a été laissé sur un aérodrome de Brunswick, en Géorgie, et a servi de club de strip-tease à un mile de Nygard.

Un poteau de strip-teaseuse est vu au milieu du jet privé. ‘Ils ont emporté la plupart de l’intérieur [from the plane] y compris le pôle des décapants », a déclaré une source. « L’idée était de le ramener au Canada où il construisait un musée sur sa vie »

Les procureurs fédéraux affirment que le lothario prédateur a recruté des filles dès l’âge de 14 ans dans un harem globe-trotter en leur promettant de l’argent ou en modélisant des concerts dans son empire de la mode basé à New York.

Une grande partie des abus s’est produite lors de soi-disant « soirées chouchoutées » où Nygard a contraint les victimes à boire et à boire de l’alcool avant de les forcer à commettre des « actes déviants » sur lui-même et ses associés déformés, selon les allégations.

Son jet personnalisé était un élément clé du réseau de trafic, selon un acte d’accusation fédéral, qui dit qu’il l’a utilisé pour transporter des « petites amies » entre ses multiples propriétés en Californie, à New York, en Floride et aux Bahamas.

Nygard a été interrogé par la même équipe de procureurs du district sud de New York qui a accusé Jeffrey Epstein de trafic sexuel avant de se suicider en prison en attendant son procès.

Dans une tournure bizarre, DailyMail.com a suivi l’avion de Nygard jusqu’au même aérodrome de Brunswick, en Géorgie, où le tristement célèbre jet privé d’Epstein, le soi-disant Lolita Express, est resté sous silence depuis 2016.

Alors que le 727 d’Epstein est toujours intact, l’avion de 50 ans de Nygard a été dépouillé et principalement réduit à la ferraille après avoir cessé de l’utiliser en 2017 en raison des coûts de maintenance.

Le magnat de la fête a acquis un nouvel avion et a prévu de le rénover, mais le projet n’a jamais été achevé en raison de ses problèmes juridiques et financiers croissants, a appris DailyMail.com.

« Le vieil avion a été mis au rebut, mais avant que cela ne se produise, Nygard a envoyé des gens pour récupérer un tas d’articles », a déclaré une source.

«Ils ont emporté la majeure partie de l’intérieur, y compris le poteau des strip-teaseuses. L’idée était de le ramener au Canada où il construisait un musée sur sa vie.

Nygard allait le recréer là-haut comme une sorte d’exposition. C’était certainement un intérieur unique. Il en était fier.

Le Boeing 727 jet est vu avec des murs et un plafond en miroir sur le lit moelleux avec une literie bleue et blanche

Les lumières bleu néon illuminent la majeure partie de la cabine, y compris la salle de bain avec ses ampoules tendance autour du meuble-lavabo

Nygard est né en Finlande et a grandi au Manitoba, lançant un empire de vêtements homonyme et devenant finalement l’un des hommes les plus riches du Canada avec une fortune estimée à 900 millions de dollars.

Un mondain flamboyant de la jet-set, il se vantait d’avoir accueilli de nombreux invités de premier plan, dont George HW Bush, Michael Jackson, Robert de Niro et Sean Connery, dans son complexe à thème maya aux Bahamas.

Le prince britannique Andrew a été photographié lors d’une escapade hédoniste avec Nygard lors d’un voyage en 2000 dans les Caraïbes avec son ex-femme Sarah Ferguson et leurs filles Beatrice et Eugénie.

L’image a encore embarrassé le Royal assiégé qui subit une pression croissante en raison de son amitié avec Epstein.

Rien n’indique, cependant, qu’Andrew, ni aucun des autres invités célèbres du Nygard, n’avait aucun lien avec ses crimes présumés.

Dans un acte d’accusation de 24 pages non scellé après l’arrestation de Nygard lundi à Winnipeg, les autorités ont déclaré que depuis 1995, il avait « recruté » et « entretenu » des jeunes femmes pour la « gratification sexuelle » de lui-même et de ses copains d’affaires.

Ses victimes venaient généralement de «milieux économiques défavorisés et / ou avaient des antécédents d’abus» et il les a soumises à «des manipulations, des intimidations, des dégradations et des menaces».

Plusieurs filles qui sont venues à ses soirées mais ont refusé les avances de Nygard ont affirmé plus tard avoir eu leurs boissons dopées avant d’être agressées et violées alors qu’elles étaient inconscientes.

Le nom de Nygard apparaît en lettres géantes le long du fuselage de l’avion argenté et bleu aux couleurs criardes, nommé N-Force

C’est ce qui reste du jet privé de Nygard, après sa mise au rebut en raison des coûts croissants et il a cessé de l’utiliser en 2017

Dans un autre écho de l’affaire Epstein, Nygard est accusé d’avoir fait passer ses victimes comme des petites amies, les obligeant à voyager et rester avec lui et les contraignant à recruter plus de filles.

Il les emmenait également à des soirées échangistes, les prêtant à ses amis influents, tout en utilisant des menaces d’arrestation, des atteintes à la réputation et des poursuites pour faire taire quiconque oserait s’exprimer, selon les procureurs.

Nygard, qui aurait engendré au moins 10 enfants de huit femmes et une fois sorti avec Anna Nicole Smith, a démissionné de ses fonctions de président de Nygard International en février après que le FBI a fait une descente dans ses bureaux de Manhattan.

La société a déposé son bilan un mois plus tard.

Avant son arrestation, Nygard faisait déjà l’objet d’un recours collectif aux États-Unis par 57 femmes anonymes l’accusant d’inconduite sexuelle. Il a nié tout acte répréhensible.

Nygard est également poursuivi par la Cour suprême des Bahamas où il est accusé d’avoir dragué illégalement le fond marin autour du domaine de 4,5 acres qu’il a construit en 1987.

On dit que la propriété tentaculaire abrite le plus grand sauna du monde, un casino, une cabane disco – avec un mât de strip-tease – et des sculptures de volcan qui « font éruption » de glace sèche.

Nygard demande une mise en liberté sous caution et doit revenir au tribunal le 13 janvier avant la procédure d’extradition.

« M. Nygard nie avec véhémence toutes les allégations et s’attend à être justifié devant le tribunal », a déclaré son avocat, Jay Prober, à Reuters.