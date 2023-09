À l’intérieur du Huddle : blessure de Nick Chubb, des Dolphins de Miami de Mike McDaniel et des qualifications du Super Bowl des Cowboys de Dallas | Nouvelles de la NFL

Dans la dernière édition d’Inside the Huddle, Neil Reynolds et Jeff Reinebold discutent des plus grandes histoires de la NFL, y compris l’impact de la blessure de Nick Chubb qui a mis fin à la saison avec les Browns de Cleveland.

Les gars, quant à eux, se demandent si les Cowboys de Dallas sont la vraie affaire après leur début dominant dans la nouvelle campagne, qui les a vu blanchir les Giants de New York 40-0 avant de battre les Jets de New York 30-10.

Ils discutent également du « rafraîchissant » Mike McDaniel et de sa puissante équipe des Miami Dolphins alors qu’ils cherchent à lancer une charge pour le Super Bowl derrière Tua Tagovailoa.

Cliquez ici pour tous les épisodes du podcast Inside the Huddle and the Her Huddle hébergé par Hannah Wilkes.

