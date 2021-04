Une équipe de SPÉCIALISTES a été recrutée pour sonder l’étrange ranch Skinwalker – où le Pentagone a financé une étude top secrète sur les ovnis et la vie extraterrestre.

L’endroit isolé est au centre de certains des mystères les plus déconcertants de l’Amérique, y compris des cas horribles de mutilation de bétail et des observations de créatures changeantes «à l’épreuve des balles».

Images d’une étrange « forme brillante » tirant dans le ciel nocturne au-dessus du ranch Crédits: Blaze

Les restes d’un veau mutilé retrouvé au ranch Skinwalker Crédits: Blaze

L’équipe d’enquête a vu des images de « tours » de lumière tirant vers le ciel Crédits: Blaze

La recherche scientifique menée dans le vaste ranch, qui couvre plus de 500 acres du nord de l’Utah, a également révélé des niveaux inexpliqués de rayonnement hautement dangereux dans le sol.

Le magnat de l’immobilier Brandon Fugal a acheté le ranch au passionné de paranormal Robert Bigelow et a depuis donné accès à une équipe de recherche dirigée par le Dr Travis Taylor – qui a travaillé pour le ministère américain de la Défense et la NASA.

L’enquête à grande échelle du Dr Taylor est maintenant au centre d’une nouvelle série en huit parties projetée sur Blaze mercredi soir, appelée «Curse of Skinwalker Ranch».

Le Sun Online a eu un accès exclusif aux extraits de l’émission qui révèle la sonde dans le ranch – qui a attiré les plus grandes stars fascinées par le paranormal, notamment Robbie Williams et le rappeur Post Malone.

M. Fugal a dit: « Dès 1911, les fermiers ont commencé à voir des phénomènes inexpliqués … en 1979, il y avait beaucoup d’observations d’OVNIS en cours de documentation.

« Les gens (qui visitent le ranch) ont eu des épisodes médicaux vraiment aigus ….. tout, de la nausée aux expériences altérant la perception et même à une paralysie temporaire.

«Et puis la famille Sherman a acquis la propriété en 1992 et a été témoin de certains des événements les plus troublants jamais enregistrés.

«Il y a eu des mutilations de bétail à la lumière du jour. Nous parlons de dissections chirurgicales précises.

« Ils ont été vidés de leur sang … jusqu’à 25 pour cent du troupeau ont été perdus. »

Le Pentagone a financé un programme d’étude des ovnis sur le site mystérieux de l’Utah Crédit: youtube

Les niveaux de rayonnement détectés près des bovins morts atteignent des niveaux presque dangereux, selon des scientifiques Crédits: Blaze

Un veau mutilé étalé sur le sol Crédits: Blaze

Le Dr Travis Taylor a dirigé l’équipe qui a examiné les événements inexpliqués au Skinwalker Ranch Crédits: Blaze

Pendant la sonde, son équipe a été témoin de plusieurs observations d’OVNIS, a entendu des récits choquants de vaches étant virtuellement «retournées» et a remarqué d’étranges anomalies dans le sol sous le ranch et le ciel au-dessus.

L’existence de l’étude de 15 millions de livres sterling du Pentagone a été révélée pour la première fois dans un article publié par le New York Times en 2017 – qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

De plus amples détails sont ensuite apparus dans un rapport examinant les travaux du mystérieux programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) du département américain de la Défense.

Les documents acquis de Bigelow Aerospace – une société privée engagée pour effectuer des travaux au nom de l’AATIP – indiquent que le programme a étudié les ovnis et autres phénomènes paranormaux apparents.

Cette société a été fondée en 1999 par le milliardaire hôtelier Bigelow, qui s’intéresse depuis longtemps au paranormal, y compris le mystérieux incident de Roswell au Nouveau-Mexique.

Les mutilations de bétail sont un phénomène dangereux aux États-Unis Crédits: UFONUT

L’état de l’Utah est un foyer pour les observations d’OVNIS

Au cours de l’étude du Dr Taylor, l’équipe d’enquête a vu des images de lumières imposantes tirant vers le ciel et de mystère brillant émanant des collines environnantes.

Certains ont émis l’hypothèse que les lumières pourraient être des balises utilisées pour aider à envoyer des messages aux embarcations extraterrestres qui se perfectionnent dans le ranch – ce qui, selon les experts surnaturels, se classe aux côtés du triangle des Bermudes et de la zone 51.

Le nouveau documentaire présente également des images bizarres d’un OVNI voyageant au-dessus du vaste ranch « à une vitesse qui ne correspond pas à un avion typique. »

Le Dr Taylor a précédemment déclaré: «Mon espoir d’être ici au Skinwalker Ranch est d’obtenir des réponses.

« Il y a tellement d’histoires sur les extraterrestres et tout le reste et s’il se passe quelque chose, je veux le découvrir. »

L’équipe de recherche a également entendu comment la famille Sherman a finalement quitté le ranch dans les années 1990 par pure terreur.

Le Dr Jim Segala a révélé: «Il y a une histoire où un très grand loup est entré hors des plaines … il a passé la tête à travers une clôture et a commencé à tirer sur l’un des veaux.

Les enquêteurs du FBI admettent qu’ils sont toujours déconcertés par les milliers de cas de mutilation de bétail Crédit: Alamy

Le Dr Taylor et son équipe lancent un instrument pour mesurer les anomalies électromagnétiques Crédits: Prometheus Entertainment

Le ranch appartenait au passionné de paranormal et milliardaire Robert Bigelow Crédit: Reuters

« Les Sherman sont entrés à l’intérieur et ont obtenu une arme et sont sortis et ont commencé à tirer dessus à bout portant. »

Le loup s’est alors apparemment enfui et a disparu dans les airs – suscitant des craintes qu’il aurait pu être une bête mythique de la légende amérindienne.

Pendant des siècles, la région « maudite » qui entoure la région a été inondée d’histoires de faits surnaturels et inexpliqués.

Le ranch – qui est gardé 24h / 24 et 7j / 7 par une équipe de sécurité armée – tire lui-même son nom de démons changeants qui, selon les tribus Navajo, rôdaient autrefois dans les plaines.

En février, le Pentagone a admis avoir détenu et testé des épaves de crashs d’OVNIS dans une lettre bombe sur la liberté de l’information, vue par The Sun.

Le chercheur Anthony Bragalia a écrit à la Defense Intelligence Agency (DIA) pour lui demander des détails sur tout le matériel OVNI qu’ils détiennent et les résultats de tous les tests qu’ils y avaient effectués.

Il a écrit: « Cela pourrait inclure des débris physiques récupérés par le personnel du ministère de la Défense sous forme de résidus, de flotsam, de matériel de tir ou de matériel écrasé par l’UAPS. [unidentified aerial phenomenon] ou des objets volants non identifiés. «

Post Malone – vu ici avec le propriétaire du ranch Brandon Fugal – visité plus tôt cette année Crédit: Twitter

Les scientifiques bravent les malédictions et les anomalies effrayantes pour percer des secrets au Skinwalker Ranch Crédits: Prometheus Entertainment

L’une des deux vidéos montrant une rencontre avec un avion de combat de la marine américaine au large de la Floride en 2015

Le Pentagone a passé une fortune à rechercher secrètement des ovnis Crédits: Getty

Dans la réponse, la DIA a publié 154 pages de résultats de tests qui comprennent des rapports sur un mystérieux métal «à mémoire» appelé Nitinol, qui se souvient de sa forme d’origine une fois plié.

Bragalia a déclaré que c’était un « aveu stupéfiant » de la part du gouvernement américain et les documents révèlent que certains des débris récupérés possèdent des « capacités extraordinaires », y compris le potentiel de rendre les choses invisibles ou même de ralentir la vitesse de la lumière.

En septembre 2019, la marine américaine a finalement admis que les vidéos prises par des pilotes montrant apparemment des rencontres avec des ovnis en 2004 étaient réelles.

Deux vidéos montrent trois rencontres entre des avions de combat et ce que la marine a officiellement admis être des «phénomènes aériens non identifiés».

Une vidéo a été prise en 2004 et deux en 2015, mais n’a été publiée que plus tôt cette année et montre les objets effectuant des manœuvres impossibles à utiliser avec la technologie aéronautique actuelle.

Le premier incident s’est produit sur quelques jours en novembre 2004, mais la séquence vidéo de l’objet volant n’a été révélée au public qu’en décembre 2017.

L’incident est devenu l’une des observations d’OVNI les plus explosives de tous les temps et il n’a toujours pas été expliqué.

BLAZE est disponible sur Freeview 63, Freesat 162, Sky 164 et Virgin Media 216.