À l’intérieur du hotspot de vacances britannique autrefois florissant, critiqué par les visiteurs pour une «mer de béton» et les habitants qui «crachent par terre»

L’UNE DES principales stations balnéaires de Grande-Bretagne a été condamnée comme une « mer de béton » dont les meilleurs jours ont disparu depuis longtemps.

L’île de Wight a été claquée sur un compte YouTube populaire dédié aux destinations les plus décevantes du Royaume-Uni.

La ville de Ventnor sur l’île de Wight, une station balnéaire critiquée en ligne pour avoir perdu son charme Crédit : Alamy

Pourtant, les habitants se sont ralliés à la défense de la plus grande île d’Angleterre – tandis que ses plages viennent de recevoir une série de récompenses.

La critique est venue d’un YouTuber très partagé appelé Turdtowns, dont la dernière vidéo répertorie ce qu’il considère comme les six pires endroits de l’île.

Il met en évidence un manque d’investissement et une prolifération de bâtiments abandonnés dans une station balnéaire qui était autrefois une base préférée de la reine Victoria et attirait des géants de la littérature tels que le romancier Charles Dickens et le poète Alfred, Lord Tennyson.

Les stars du rock qui ont joué au festival annuel de l’île de Wight incluent Jimi Hendrix en 1970 peu avant sa mort, Bob Dylan et Sir Paul McCartney – tandis que plus récemment, l’île a produit Wet Leg, lauréat des prix Grammy et Brit.

Les têtes d’affiche prévues lors du retour du festival le mois prochain incluent Pulp, OneRepublic, George Ezra, les Chemical Brothers et Robbie Williams.

Mais la nouvelle vidéo de Turdtowns – déjà visionnée par plus de 182 000 personnes – met en scène une île que YouTuber qualifie de « déprimante, sombre et triste ».

Il distingue des quartiers individuels à travers l’île de Wight – décrivant Ryde comme « minable », avec « des maisons mitoyennes crasseuses qui bordent la rue couvertes d’excréments de mouette ».

Le cinéaste « ne peut pas imaginer que quelqu’un ait jamais une raison de visiter » Shanklin, ajoutant que « la rue principale est l’un des endroits les plus fades que je connaisse ».

Il qualifie également le chef-lieu de Newport de « morne et inexpressif », tandis que Wroxall « ressemble à une verrue en pleurs » – « une manière appropriée de décrire l’endroit », dit-on aux téléspectateurs.

Et il qualifie les résidents locaux de « peu accueillants », racontant comment ils ont « craché par terre » en passant.

Pourtant, il conclut: « Ce que nous avons découvert, c’est que dans l’ensemble, c’est un endroit plutôt agréable à vivre, mais c’est un endroit cher à vivre. »

Divers commentateurs sur la vidéo étaient d’accord avec ses critiques de l’île, l’un accusant les opérateurs de ferry de surcharger et de dissuader les gens de visiter.

Ils ont ajouté: « Ce n’était jamais comme ça – quand j’étais jeune, c’était percuté pendant l’été.

« Tous les magasins restaient ouverts jusqu’à 21h ou 22h, les maisons d’hôtes étaient florissantes, et il y avait beaucoup plus d’arcades et beaucoup moins de bâtiments condamnés. »

Un autre a déclaré: « Toutes ces villes se ressemblent: juste une mer de béton avec peu de vie autre que des voitures qui klaxonnent – certainement pas des endroits agréables à vivre ou à visiter. »

Un commentateur a également écrit: « J’ai visité l’île depuis mon enfance dans les années 1970 et j’ai été témoin du déclin de certains endroits. C’est très triste car c’est un endroit spécial mais rien n’est éternel. »

D’autres étaient cependant plus prudemment favorables à l’île de Wight, comme la remarque: « L’île a ses beaux morceaux bien que les morceaux rugueux doivent être triés. »

Et Ben Murray-Holmes a insisté : « Ventnor est ma ville natale et elle s’est définitivement améliorée au fil des ans.

« Il y a tellement de belles vues, un joli parc, une plage décente. Il accueille le festival Ventnor Fringe, a de bons bars et c’est un endroit avec beaucoup de boutiques originales et étranges.

« Venez pendant l’été et c’est un bel endroit pour se détendre. »

Le site de voyage en ligne TripAdvisor décrit l’île de Wight comme « l’endroit idéal pour profiter de la paix, de la tranquillité et de la beauté naturelle ».

Le site poursuit : « L’île est également connue pour sa voile de renommée mondiale et ses charmantes stations balnéaires, où les gens passent leurs vacances depuis l’époque victorienne. »

Les commentaires récents des visiteurs incluent: « J’adore l’île. J’y suis allé pour une semaine de vacances début juillet – très relaxant, assez calme et les plus belles promenades, dont aucune n’était occupée. »

Un autre vacancier désigne la ville de Ventnor pour ses « excellents restaurants, sa belle promenade, ses boutiques originales et ses belles promenades ».

L’organisation Keep Britain Tidy semble également impressionnée par l’île de Wight, attribuant cette semaine le statut de drapeau bleu à 14 des plages de la région dans sa dernière annonce annuelle de 76 à travers le Royaume-Uni.

Et la compagnie de ferries de l’île, Wightlink, a reçu en décembre dernier un prix d’argent dans la catégorie Meilleure compagnie de ferries aux British Travel Awards 2021/22.

Contrairement au prédécesseur George IV qui favorisait Brighton – y construisant le pavillon royal – la reine Victoria préférait de loin l’île de Wight, séjournant souvent à Osborne House à East Cowes, où elle mourut en 1901 à l’âge de 81 ans.

La plage de Sandown a une note de 4,5/5 sur plus de 270 avis sur TripAdvisor, avec plus de 250 personnes l’ayant qualifiée d' »excellente » ou de « très bonne ».

Une personne a dit : « Belle plage et bon parking. Idée pour une bonne journée avec les enfants. Bon café pour les déjeuners. J’y retournerais. »

Un autre a écrit: « Idéal pour la marche, la natation et la chasse aux fossiles. Beau sable et mer propres, parfaits pour nager et profiter du soleil. »

Pourtant, un auteur de lettres à la presse du comté de l’île de Wight plus tôt cette année s’est plaint que la ville était devenue délabrée et l’un des « endroits les plus tristes où vivre ».

Le Sun a contacté l’office de tourisme Visit Isle of Wight pour obtenir une réponse aux nouvelles critiques.

Des ferries relient l’île de Wight au port de Portsmouth Crédit : Alamy

En des temps plus clairs, les falaises de craie Needles sur l’île de Wight Crédit : Alamy

Les critiques disent que la station est beaucoup moins fréquentée par les vacanciers qu’auparavant Crédit : Alamy

Osborne House sur l’île de Wight était une retraite d’été privilégiée pour la reine Victoria Crédit : Alamy