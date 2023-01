À l’intérieur du “hachoir à viande”: les pertes russes et ukrainiennes s’accumulent à Bakhmut

Avertissement : Cette histoire contient une photo graphique

Les deux parties l’appellent un “hachoir à viande”, avec des dizaines de soldats morts, un paysage urbain détruit et seules des personnes n’ayant nulle part où fuir y vivent encore. Pourquoi tant de Russes et d’Ukrainiens meurent-ils pour Bakhmut ?

Pendant près de six mois, la ville orientale a été le théâtre d’une guerre de tranchées intense et écrasante qui rappelle aux autorités et aux analystes la Première Guerre mondiale.

“Tout est complètement détruit. Il n’y a presque plus de vie”, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à propos de la scène autour de Bakhmut et de Soledar à proximité, tous deux dans la province de Donetsk. “Tout le pays près de Soledar est couvert des cadavres des occupants et des cicatrices des frappes.

“Voilà à quoi ressemble la folie.”

Bakhmut a une certaine valeur stratégique, mais les analystes militaires disent qu’elle est en déséquilibre avec l’attrition et la dévastation de la bataille. Au lieu de cela, l’Ukraine, la Russie et le groupe mercenaire Wagner se battent pour les victoires politiques et la valeur symbolique que Bakhmut pourrait apporter.

Des soldats ukrainiens regardent une carte au centre de commandement souterrain de Bakhmut le jour de Noël. (Libkos/Associated Press)

Les images du champ de bataille suggèrent des combats intenses sur des étendues de terrain relativement modestes, la ligne de front faisant des allers-retours.

Les combats sont “les plus intenses de toute la ligne de front”, a déclaré l’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov.

«Il reste tellement de monde sur le champ de bataille… soit morts, soit blessés», a-t-il déclaré sur YouTube. “Ils attaquent nos positions par vagues, mais les blessés meurent en règle générale là où ils se trouvent, soit par exposition car il fait très froid, soit par perte de sang.”

Les troupes ukrainiennes combattant à Bakhmut et Soledar disent que les attaques se produisent par vagues de petits groupes, chacun ne comptant pas plus de 15 soldats.

La première vague a généralement été anéantie, a déclaré Taras Berezovets, journaliste ukrainien, commentateur politique et officier de l’armée ukrainienne. Il a déclaré que les forces pro-russes se retireraient après la défaite et laisseraient des rubans blancs pour la prochaine vague à suivre.

Mais alors que les autorités ukrainiennes se concentrent sur les pertes russes, les morts et les blessés ukrainiens s’accumulent également.

Des médecins militaires travaillent sur un membre de l’armée ukrainienne souffrant de blessures à la tête et aux jambes causées par une mine, dans un hôpital de campagne de première ligne à l’extérieur de Bahkmut le 4 décembre. (Chris McGrath/Getty Images)

Des soldats blessés arrivent 24 heures sur 24 pour des soins d’urgence dans un hôpital de campagne ukrainien situé près de la ligne de front autour de Bakhmut.

Les médecins se sont battus pendant 30 minutes lundi pour sauver un soldat, mais ses blessures étaient trop graves.

Un autre a été blessé à la tête après qu’un éclat d’obus a percé son casque. Les médecins l’ont rapidement stabilisé suffisamment pour le transférer dans un hôpital militaire pour un traitement ultérieur.

“Nous nous battons jusqu’au bout pour sauver une vie”, a déclaré le chirurgien Kostnyantyn Vasylkevich. “Bien sûr, ça fait mal quand il n’est pas possible de les sauver.”

Pourquoi ils se battent

Ces combats durent depuis le mois d’août. Pourquoi les deux parties se soucient-elles tant de cette ville en particulier ?

La ville est depuis lors le “principal effort offensif” de Moscou malgré sa “valeur opérationnelle limitée”, a tweeté le ministère britannique de la Défense en décembre.

Prendre Bakhmut permettrait potentiellement à la Russie de menacer de plus grandes zones urbaines – Kramatorsk et Sloviansk – mais la bataille a été “disproportionnellement coûteuse par rapport à ces gains possibles”, a déclaré le ministère.

“Il existe une possibilité réaliste que la capture de Bakhmut soit devenue avant tout un objectif symbolique et politique pour la Russie.”

Le ministère a déclaré mardi que les troupes russes et les mercenaires de Wagner contrôlaient probablement désormais Soledar après quatre jours d’avancées.

S’il est confirmé, ce serait le gain le plus substantiel de la Russie depuis août dernier.

Le désir de victoire de Moscou est souligné par la présence du groupe Wagner, une société dirigée par un allié du président Vladimir Poutine,

Son fondateur, Yevgeny Prigozhin, a confirmé que ses hommes se battaient pour la ville, que les Russes appellent Artyomovsk, son nom de l’ère soviétique.

Le fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, photographié en 2017, saluerait la victoire politique qu’une victoire à Bakhmut lui apporterait à Moscou. (Sergei Ilnitsky/Associated Press)

Ses hommes comprennent des prisonniers russes, libérés en vertu d’un accord qui leur accordera une grâce s’ils se battent pendant six mois. Mais s’ils s’enrôlent et désertent, ils risquent l’exécution.

En novembre, le média russe indépendant Mediazona a rapporté que les données accessibles au public du Service pénitentiaire fédéral russe montraient que la population carcérale globale avait diminué de plus de 23 000 personnes en septembre et octobre, suggérant que de nombreux condamnés avaient accepté l’offre de Prigozhin.

Prigozhin accueillerait favorablement la victoire politique qu’une victoire lui apporterait à Moscou. Pendant ce temps, les États-Unis affirment que Prighozhin veut contrôler le sel et le gypse des mines.

Pour l’Ukraine, disent les experts, l’importance de détenir Bakhmut – outre sa valeur en tant que symbole de la résistance ukrainienne – consiste en partie à maintenir le soutien des pays occidentaux dont dépend l’approvisionnement en armes de l’effort de guerre de l’Ukraine.

L’Ukraine ayant remporté une série de succès sur le champ de bataille, même une défaite relativement insignifiante risque de créer la perception d’une impasse, ce qui pourrait rendre les pays occidentaux moins disposés à apporter leur soutien à Kyiv au milieu de leurs propres problèmes économiques croissants résultant de la guerre.

“Notre ville était si belle”

Pendant ce temps, les rares citoyens ordinaires qui restent dans la ville tentent de survivre.

Bakhmut abritait environ 70 000 personnes avant la guerre, mais il y a encore quelques mois, la population était estimée à plus de 10 000 personnes.

Des bombardements intenses ont laissé 60% de la ville en ruines, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, la semaine dernière.

Comme Marioupol et d’autres villes contestées, Bakhmut a enduré un long siège sans eau ni électricité.

Un résident local pousse son vélo devant des pièges à chars et des décombres, dans une rue de Bakhmut vendredi. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

“Les personnes qui sont parties ont déménagé pour rester avec leurs enfants ou leurs frères et sœurs. Ils avaient des endroits où aller”, a déclaré Ilona Ierhilieieva en octobre alors qu’elle préparait de la soupe sur un feu ouvert au bord de la route. “Mais nous, nous n’avons pas d’endroit où aller. C’est pourquoi nous sommes ici.”

La semaine dernière, une promenade autour de Bakhmut par Reuters a révélé les cicatrices de mois de bombardements, des vitrines brisées aux ateliers mutilés et aux entreprises détruites.

Hleb Petrova, 14 ans, est assis sur son lit dans un sous-sol où il se réfugie et vit avec sa famille, ses proches et ses voisins cherchant plus de protection en raison des bombardements intenses des forces russes, à Bakhmut le 21 décembre. (Sameer AL-Doumy/AFP/Getty Images)

Des volontaires comme Vasyl Liesin, 30 ans, aident à maintenir des « centres d’invincibilité », mis en place pour fournir gratuitement de l’électricité, du chauffage, de l’eau, des services Internet, des connexions de téléphonie mobile et des médicaments alors que les attaques russes dévastent les infrastructures civiles de base.

Les centres peuvent faire preuve d’esprit, mais ils sont loin d’être invulnérables.

“Lorsque nous avons visité un autre point d’invincibilité hier pendant 15, 20 minutes, une roquette nous a touchés. Elle a endommagé un véhicule de volontaires, tué une personne et en a blessé quatre”, a déclaré Liesin, qui portait un casque et un gilet pare-balles.

“Des volontaires ont été blessés et un volontaire local de Bakhmut a perdu un membre et a été évacué. J’espère que les gens portaient leur équipement de protection, mais la situation n’est pas claire. Nous savons qu’ils ont été grièvement blessés.”

Olha, 75 ans, élégamment habillée et portant du rouge à lèvres, s’est souvenue alors qu’elle transportait des sacs de courses dans une rue de Bahkmut la semaine dernière.

“Mon Dieu, notre ville était si belle”, a-t-elle déclaré.

« Il y avait des roses partout, des fleurs », ajouta-t-elle, bronchant à peine au son d’un boum lointain.