LA nation se réunira pour pleurer la reine Elizabeth II pendant une minute de silence dimanche.

Des millions de personnes devraient se rendre à leur porte à 20 heures pour rendre hommage à Sa Majesté, décédée paisiblement jeudi dernier, à l’âge de 96 ans.

Les Britanniques se réuniront pour pleurer la reine Elizabeth II pendant une minute de silence dimanche Crédit : Getty

Alors que la nation pleure Sa Majesté, nous donnons un guide au jour le jour des principaux événements cérémoniels qui se déroulent avant les funérailles

La minute de silence aura lieu la veille des funérailles nationales à l’abbaye de Westminster lundi, que le roi Charles a déclarées férié.

Ici, Grace Macaskill donne un guide au jour le jour des principaux événements cérémoniels qui se déroulent avant les funérailles.

Cela vient comme…

AUJOURD’HUI : 13 SEPTEMBRE

CET après-midi, le cercueil de la reine sera déplacé de la cathédrale St Giles à l’aéroport d’Édimbourg par la route, et les membres du public pourront voir le cortège.

Il sera transporté par des avions de la Royal Air Force à RAF Northolt, dans le nord-ouest de Londres, et devrait arriver à 19 heures.

Le cercueil de la reine sera transporté par un avion de la Royal Air Force à RAF Northolt, dans le nord-ouest de Londres, et devrait arriver à 19 heures.

De là, il sera emmené au palais de Buckingham pour se reposer dans la Bow Room.

La princesse royale, la princesse Anne, accompagnera la reine pendant le voyage.

Pendant ce temps, le roi Charles et la reine consort Camilla se rendront à Belfast pour rencontrer le secrétaire d’État à l’Irlande du Nord, le député Chris Heaton-Harris et d’autres chefs de parti.

Ils se rendront à la cathédrale Sainte-Anne pour un service de prière avant de retourner à Londres pour rencontrer le cercueil de la reine au palais de Buckingham.

AUJOURD’HUI : 14 SEPTEMBRE

À 14 h 22 EXACTEMENT, le cercueil quittera le palais de Buckingham. Le roi Charles et les membres de la famille royale mèneront la procession derrière le chariot de canons de la King’s Troop Royal Horse Artillery alors qu’il transporte le cercueil jusqu’à Westminster Hall.

Les foules pourront observer le trajet de 38 minutes le long de Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards et Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square et New Palace Yard.

À 14 h 22 précises, le cercueil quittera le palais de Buckingham

Des zones d’observation cérémonielles sont mises en place le long du parcours, y compris des deux côtés du centre commercial et sur le terrain de Horse Guards Parade, mais il est conseillé au public de ne pas se présenter avant 11 heures.

Si les zones sont pleines, les gens seront dirigés vers Hyde Park où ils pourront regarder les débats sur grand écran. Les sites de dépistage auront accès aux toilettes.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby dirigera un court service assisté du très révérend Dr David Hoyle, doyen de Westminster.

À partir de 17 heures, Westminster Hall sera ouvert au public pour lui rendre hommage alors que la reine est en état.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

LA nation se réunira pour “pleurer et réfléchir sur la vie et l’héritage de la reine” avec une minute de silence à 20h.

Les gens marqueront l’occasion chez eux, dans la rue avec des voisins ou lors de veillées locales. Et ceux qui vivent à l’étranger sont également invités à participer.

La nation se réunira pour pleurer la reine avec une minute de silence à 20h

Une minute de silence a été observée pour les funérailles du défunt prince Philip l’année dernière.

Le porte-parole du Premier ministre Liz Truss a déclaré hier: «Nous encourageons les groupes communautaires locaux, les clubs et autres organisations à marquer ce moment de réflexion. Et si vous êtes à l’étranger, les gens sont encouragés à marquer le silence à leur heure locale.

LUNDI 19 SEPTEMBRE : FUNÉRAILLES NATIONALES

Les funérailles nationales de la reine auront lieu à 11h à l’abbaye de Westminster.

Le roi Charles et d’autres membres de la famille royale suivront le cercueil depuis Westminster Hall alors que des milliers de personnes bordent les rues pour dire un dernier adieu à Sa Majesté.

Le roi Charles et d’autres membres de la famille royale suivront le cercueil depuis Westminster Hall

Environ 2 000 invités assisteront au service télévisé d’une heure, dont la Première ministre Liz Truss et le président américain Joe Biden.

Le cercueil voyagera en procession de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington. De là, il se rendra à la chapelle St George du château de Windsor pour un service d’inhumation.

Les grandes chaînes de vente au détail, dont Sainsbury’s, Morrisons et John Lewis, devraient fermer leurs plus grands magasins en signe de respect.

Un porte-parole du British Retail Consortium a déclaré: “Les détaillants prennent l’initiative du gouvernement et choisissent de marquer le décès de la reine d’une manière qu’ils jugent appropriée pour le personnel et les clients.”

À midi, il y aura deux minutes de silence à travers le pays et la Bourse de Londres fermera, ce qui signifie qu’aucune action britannique ne sera échangée.

QUAND VOUS POUVEZ VOIR LA REINE COUCHÉE EN ÉTAT

Le cercueil de la reine reposera en l’état à Westminster Hall à partir de 17 heures demain jusqu’à 6 h 30 lundi, le jour des funérailles.

La salle restera ouverte 24h/24.

Plus d’un million de personnes en deuil feront la queue pour rendre hommage Crédit : Reuters

On prévoit que plus d’un million de personnes en deuil feront la queue pour rendre hommage, les chefs de Whitehall avertissant que les gens pourraient attendre jusqu’à 18 heures.

Le parcours, qui serpentera le long de la Tamise, sera bordé de toilettes portables supplémentaires et de points d’eau. Le public passera par la sécurité de type aéroportuaire et seuls les petits sacs sont autorisés.

Le tournage et la photographie à Westminster Hall seront strictement interdits. Plus de détails sur les dispositions seront disponibles sur le site Web gov.uk ce soir à 22 heures.

La dernière personne à avoir menti était la reine mère, décédée le 30 mars 2002. Environ 200 000 personnes ont rendu hommage.

CHAPELLE COMMÉMORATIVE DU ROI GEORGE VI

Le roi Charles III, la princesse royale, le duc d’York et le comte de Wessex marchent derrière le cercueil de la reine Elizabeth II Crédit : PA

LA reine sera inhumée dans la chapelle commémorative du roi George VI, aux côtés de sa sœur Margaret, de leur père le roi George VI et de la reine Elizabeth la reine mère.

Le prince Philip, décédé en avril 2021, sera déplacé du Royal Vault pour s’allonger à côté de sa femme.