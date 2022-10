À l’intérieur du gratte-ciel d’une ferme porcine de 26 étages en Chine qui transforme 100 000 tonnes de viande

FOOTAGE a émergé montrant à l’intérieur d’un gratte-ciel de 26 étages qui devrait être utilisé comme une ferme porcine de masse.

Le gouvernement chinois affirme que le bâtiment, qui a été surnommé le “Pig Palace”, a été ouvert au début du mois et peut contenir jusqu’à 650 000 animaux.

Une ferme porcine de masse dans le Guangxi, en Chine, en 2019 Crédit : Alamy

Le dernier complexe d’Ezhou, Hubei, devrait contenir jusqu’à 650 000 animaux Crédit : Alamy

Selon des informations locales, l’étrange complexe d’Ezhou, dans la province du Hubei, est un projet ambitieux de 500 millions de livres sterling entrepris par les autorités locales dans le but d’augmenter la productivité agricole.

La ferme se compose de deux bâtiments – contenant 26 étages chacun – et “se vante de l’efficacité de la main-d’œuvre, de l’écologie verte et d’un coût global inférieur”, affirment les experts.

Les promoteurs du projet ajoutent que près de 25 000 animaux seront hébergés à chaque niveau et seront transférés dans tout le complexe via des “canaux de capture de porcs” souterrains.

Ils ont noté que lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, la ferme sera capable de traiter 100 000 tonnes de viande à la fois avec environ 1,2 million d’abattages par an.

La ferme porcine «moderne», considérée comme l’une des nombreuses à travers le pays, aurait été introduite au milieu d’une augmentation de la demande de porc en Chine.

Les experts estiment que la construction de grandes fermes comme celles-ci est un moyen de reconstituer son cheptel qui a été décimé ces dernières années par la peste porcine africaine

Cependant, l’immense complexe, qui devrait être entièrement automatisé, a divisé l’opinion des amoureux des animaux en Chine, les porcs devant être gardés dans des conditions d’usine.

Il a incité les promoteurs à répondre aux préoccupations concernant l’assainissement et les mauvais traitements, en veillant à ce que les porcs ne soient pas entassés et puissent se déplacer dans leur étage.

“Les eaux usées sont traitées sur place”, a déclaré Zhuge Wenda, responsable du site, dans une interview à la télévision locale du Hubei.

“Notre projet permet d’atteindre le niveau zéro d’émissions d’excréments avec également de très faibles émissions de gaz à effet de serre.

« De plus, notre système de contrôle de la biosécurité, ajouté à une alimentation scientifique, permet d’améliorer la qualité de la viande afin de répondre à la demande de la population pour une viande de porc de bonne qualité et moins chère.

Cela survient cinq ans seulement après la première apparition d’images d’une ferme élevant des porcs mutants “grotesques” avec des “doubles muscles” au Cambodge.

De nombreux animaux avaient des organes génitaux élargis et semblaient trop musclés pour même marcher correctement.

Certains ont plaisanté en disant que les cochons avaient l’air de se gaver de stéroïdes et de pomper du fer dans le gymnase.

PORCS MUTANTS

Depuis que les images sont apparues pour la première fois, les experts pensent qu’elles sont le résultat de recherches menées en Corée du Sud qui vous feront soit vous lécher les lèvres, soit reculer de dégoût.

Jin-Soo Kim, biologiste moléculaire à l’Université nationale de Séoul qui dirige les travaux, a déclaré à la revue scientifique Nature qu’en modifiant les gènes, vous pouvez rapidement créer le porc parfait pour l’abattage.

Il a déclaré: «Nous pourrions le faire grâce à l’élevage.

“Mais cela prendrait des décennies.”

Des années de croisements ont créé l’énorme bétail bleu belge.

Mais l’équipe de Kim a contourné cette méthode et a créé les porcs gonflés en bricolant avec un « gène de la myostatine ».

Ce gène contrôle généralement la croissance des cellules musculaires.

Mais lorsque ce gène est modifié, cela ne se produit pas et, par conséquent, le porc commence à grandir plus du double de sa taille normale.

Le montage produit une masse musculaire plus élevée, ce qui signifie plus de viande à produire et moins de porc gras.

Ils disent que c’est sûr parce que plutôt que de transplanter des informations génétiques d’une espèce à une autre, ils ont simplement modifié des gènes.

On espère que le sperme des porcs gonflés sera vendu dans le monde entier pour stimuler la production de viande.

Mais à l’heure actuelle, aucun pays ne permet à son peuple de manger des produits génétiquement modifiés.

Des inquiétudes ont déjà été exprimées concernant les méthodes d’élevage porcin en Asie Crédit : Alamy