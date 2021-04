Par une agréable soirée de printemps dans le parc d’une banlieue américaine, un groupe de jeunes hommes a émergé de cachettes derrière les arbres et dans les buissons avec des machettes, des couteaux et des gourdins en bois.

Ils étaient comme une armée de fourmis – fortes, implacables, impitoyables.

Un membre tatoué d’un gang au Salvador, d’où le gang est originaire Crédit: Reuters

Bientôt, ils balançaient leurs armes, coupant et coupant dans la chair adolescente de leurs ennemis présumés qu’ils avaient forcés à s’agenouiller sur le terrain de football humide du comté de Suffolk, à New York.

Cela avait été un long voyage pour le gang connu sous le nom de MS-13.

Avant de devenir un gang de rue meurtrier responsable de dizaines de milliers de morts macabres, MS-13 était un groupe hétéroclite composé principalement d’adolescents qui partageaient un amour de la musique heavy metal.

Avec leurs cheveux longs et leurs jeans déchirés, les jeunes ont sauté l’école, ont fumé de la marijuana et ont fait un headbang à des groupes comme AC / DC et Iron Maiden qui chantaient des chansons sur la mort, la guerre, la famine, la peste et le diable, ou ce que le gang est venu appeler » la bête. »

C’étaient des sujets avec lesquels les garçons étaient tragiquement familiers, ayant fui en Amérique en tant que réfugiés au début des années 80 à cause de la guerre civile brutale d’El Salvador, la plupart d’entre eux étant forcés de laisser leur famille derrière eux ou de les poursuivre dans des endroits comme la Californie.

Des membres de gangs ont été expulsés vers El Salvador où les prisons sont pleines de membres de gangs Crédits: Getty – Contributeur

Les armes saisies à Boston en 2016 sont typiques de l’arsenal du gang Crédit: AP: Associated Press

Le gang s’est rapidement retrouvé dans une autre guerre dans leur ville d’adoption de Los Angeles alors que des centaines de gangs de rue vicieux se battaient bec et ongles pour le contrôle des marchés de la petite drogue.

Au milieu d’une répression par les autorités, des centaines de MS-13 ont été incarcérés et expulsés vers leur pays d’origine, le Salvador, après leur libération.

D’autres qui ont échappé aux poursuites ont émigré vers d’autres parties des États-Unis comme le comté de Suffolk, où les meurtres sur les terrains de football ont eu lieu, faisant quatre victimes.

Un membre d’un gang pose pour une photo avec une arme à feu et de la marijuana Crédit: Reuters

L’auteur Steven Dudley a passé des années à suivre les crimes du gang Crédit: fourni

Fille de 14 ans, détenue pendant 18 jours, violée et torturée

C’était l’un des nombreux massacres de gangs que j’ai couverts au cours des dix années où j’ai fait un reportage sur le MS-13 en tant que codirecteur du groupe de réflexion InSight Crime, qui se concentre sur le crime organisé dans les Amériques, et en tant qu’auteur de livre MS-13; La création du gang le plus célèbre d’Amérique.

En tout, le gang compte entre 30 000 et 60 000 membres répartis dans des dizaines d’États américains, au moins six pays des Amériques et plusieurs pays d’Europe.

Il est souvent dépeint à tort comme une mafia ou un cartel de la drogue, mais il s’agit en grande partie d’une opération criminelle au corps-à-oreille qui repose davantage sur l’extorsion que sur le produit de la drogue. Il est cependant extrêmement violent.

En plus du massacre du terrain de football, les crimes récents ont inclus la torture et le viol d’une jeune fille de 14 ans, détenue contre son gré pendant 18 jours, et le meurtre d’une jeune fille de 16 ans à Baltimore et d’innombrables meurtres à travers le pays. les Etats Unis.

Un membre emprisonné fait le signe du gang Crédits: Getty – Contributeur

Le gang a souvent des tatouages ​​faciaux Crédit: Rex Features

‘Tuer, voler, violer, contrôler’

En retraçant les origines modestes de cette entreprise criminelle dangereuse qui a commis tant d’atrocités hideuses et violentes, j’ai découvert que MS-13 est aussi, à sa manière pervertie, une communauté et agit comme une sorte de famille de substitution.

Bien qu’il soit communément appelé MS-13, son nom complet est Mara Salvatrucha.

Le nom Mara vient de marabunta, ou fourmis de l’armée, mais mara était également devenu un euphémisme pour un groupe d’amis soudés.

Salva était une référence à leur identité – El Salvador. Trucha signifie rester vigilant ou être prudent.

Combinez-les dans Mara Salvatrucha et vous obtenez quelque chose qui ressemble plus à un groupe de soutien qu’à un gang de rue vicieux.

Pourtant, au début, je les ai vus comme la plupart le font; en tant que prédateurs criminels. Et ils sont. Ils terrorisent la population locale par la menace quasi constante de violence, souvent à la hauteur de leur devise mythique; tuer, voler, violer, contrôler.

Mais le MS-13 offre également une protection contre d’autres gangs, des parents prédateurs ou des autorités abusives.

Il fournit un moyen de subsistance aux membres de gangs et à leurs proches. Il ouvre les portes à la musique, à la drogue, à l’alcool, au sexe et donne aux membres un lien avec leur origine salvadorienne.

Cependant, il fortifie et renforce ces liens grâce à des manifestations de violence quasi constantes et réciproques.

Officiers sur les lieux du massacre Crédits: Getty Images – Getty

Des agents légistes examinent les corps des victimes du comté de Suffolk Crédit: Reuters

Meurtres à la machette pour gagner le respect

L’entrée, la montée dans les rangs, le respect et le pouvoir viennent tous de la violence.

Les expressions masculines collectives de la violence ne sont pas propres aux gangs. Les hooligans viennent à l’esprit. Mais MS-13 a poussé cela à un autre niveau.

Ils utilisent un outil paysan brut, la machette, pour déchirer le corps et la psyché de quiconque voudrait les défier.

En fait, beaucoup rejoignent le gang parce qu’ils croient que cela leur fournit un bouclier, mais ils découvrent souvent que le MS-13 est aussi impitoyable envers lui-même qu’avec les étrangers.

Le carnage qui a eu lieu sur un terrain de football à New York il y a quatre ans suscite encore des frissons d’horreur.

Les funérailles de Justin Llivicura, 16 ans, l’une des victimes de New York Crédit: AP: Associated Press

Les membres de gangs sont arrêtés à Los Angeles en 2017 Crédits: Getty – Contributeur

Les assaillants et leurs victimes étaient à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine. Et ils se ressemblaient; des garçons à la peau brune et angoissés dans un pays étranger. Les assaillants tuaient tout simplement une image miroir d’eux-mêmes.

Certains d’entre eux portaient des surnoms tels que Antichrist, Felon et Black Angel.

D’autres portaient des noms qui semblaient plus appropriés pour un dessin animé – Flash, Basty, Turkey, drôle et curieux.

Des membres du gang de Washington dans une interview pour le Washington Post Crédits: Getty – Contributeur

Ils étaient arrivés au parc pour exiger le type de rétribution physique pour laquelle ils étaient devenus connus, en utilisant le type d’instruments contondants pour lesquels ils étaient devenus tristement célèbres, et pour lesquels ils se sont emparés de la férocité étroite que le meurtre nécessite.

Les détectives révéleront plus tard que deux filles avaient aidé à attirer les victimes sur le terrain de football et que les auteurs avaient commis les meurtres « dans le but de gagner l’entrée et de maintenir et d’augmenter leur position dans MS13 ».

Les corps des victimes du massacre qui a eu lieu ont été retrouvés quelques heures plus tard, meurtris et ensanglantés par les coups répétés.

« Ne vous y trompez pas », a déclaré le commissaire de police du comté local. « C’est une guerre. »

Kerin Pineda était l’une des quatre victimes du massacre Crédits: Pix 11

‘Je vois ton frère, il se fait tuer’

Les profils des enfants homicides qui ont participé au carnage ne se sont pas particulièrement démarqués.

Ils faisaient partie des nouveaux arrivants mais faisaient partie d’un vieux problème; les jeunes qui étaient arrivés en masse lors d’une vague sans précédent de réfugiés d’Amérique centrale dans les années précédentes, dont beaucoup infligeaient la même violence qu’ils infligeaient désormais à d’autres.

Les pays d’Amérique centrale comme El Salvador continuent de faire face à la violence chronique en partie à cause de gangs comme le MS-13.

Cela fait partie de cette boucle de rétroaction apparemment sans fin où la violence engendre la migration, qui engendre la violence, qui engendre la déportation et la marginalisation recommence le processus.

Les profils des victimes étaient également typiques. Au moins deux avaient été classés comme rivaux potentiels.

L’un des garçons avait récemment échappé à la violence des gangs au Honduras, s’était installé en Floride et rendait visite à son cousin à Long Island pendant les vacances de printemps de son cousin. Son cousin était également au parc et serait également la proie.

Un autre était arrivé d’Equateur à l’âge de dix ans et était un DJ en herbe qui s’était faufilé par la fenêtre de sa maison familiale ce soir-là. Un quatrième, venu d’Equateur, travaillait dans un restaurant. Un cinquième, venu du Salvador, s’est échappé.

Le livre de Steven, MS-13, est maintenant disponible Crédit: fourni

Le lendemain du massacre du football, l’unique survivant a téléphoné à au moins deux des familles des victimes. Dans un message énigmatique, le garçon a dit au frère de l’une des victimes: « Je vois votre frère, il se fait tuer. »

L’allégeance à ce groupe semble étrange à ceux d’entre nous à l’extérieur.

Mais dans le monde formé par le désespoir, la destruction et le déplacement, se venger des affrontements perçus ou de l’appartenance à un rival ou du mouchard n’était pas seulement important, c’était la seule chose qui comptait.

Steven Dudley est l’auteur de MS13: The Making of America’s Most Notorious Gang publié par Blink Publishing, le 29 avril 2021, prix de vente conseillé 8,99 £, et co-directeur d’InSight Crime.