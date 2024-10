À l’intérieur du gala du musée de l’Académie avec Paul Mescal, Ariana Grande, plus

L’Academy Museum of Motion Pictures a organisé samedi soir son gala annuel en l’honneur de Paul Mescal, Rita Moreno et Quentin Tarantino, tout en collectant plus de 11 millions de dollars pour soutenir les expositions, les initiatives éducatives et la programmation publique du musée de Los Angeles, qui a ouvert ses portes en 2021.

Le quatrième événement annuel, l’une des soirées les plus prestigieuses d’Hollywood, était coprésidé par le Dr Eric Esrailian, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Eva Longoria et Tyler Perry. La liste des invités de la soirée allait des icônes hollywoodiennes – Tom Hanks, Steven Spielberg, Meg Ryan, Joaquin Phoenix et Julia Louis-Dreyfus – à des nouveaux venus, notamment Anorac’est Mikey Madison, BizarreC’est Drew Starkey, Petite filleHarris Dickinson, la récente gagnante des Emmy Anna Sawai et Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez met en vedette Cooper Koch et Nicholas Alexander Chavez.

Il y a également eu de nombreuses apparitions de ceux qui pourraient décrocher une place parmi les nominés aux Oscars de cette année, notamment Méchant‘s mène Ariana Grande et Cynthia Erivo (avec la co-star Jeff Goldblum et le réalisateur Jon M. Chu), le casting de Émilie Pérez (Selena Gomez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón et Édgar Ramírez), Dunes 2 le réalisateur Denis Villeneuve, L’apprentic’est Sébastien Stan, Chante Chante‘s Colman Domingo et Le fond‘s Demi Moore et Margaret Qualley.

Jon M. Chu, Cynthia Erivo et Ariana Grande Emma McIntyre/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Pictures

Cooper Koch, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts et Nicholas Alexander Chavez Chasseur Abrams

Lors du gala, Mescal a reçu le Vantage Award, qui rend hommage à un artiste émergent qui contextualise et remet en question les récits dominants autour du cinéma ; samedi, il a été présenté par son Ennemi co-star, Saoirse Ronan.

Le Gladiateur II la star a dit Le journaliste hollywoodien sur le tapis rouge, que cette reconnaissance est « un immense, immense honneur. Lorsque l’offre est arrivée, ce n’est pas quelque chose auquel je m’attendais et, honnêtement, j’étais quelque peu réticent parce que je n’en comprenais pas le contexte, qu’il s’agissait de quelqu’un en quelque sorte au tout début de sa carrière et qui essayait en quelque sorte d’établir ce que serait sa carrière. signifie pour eux. Cela avait plus de sens et je suis vraiment très fier de pouvoir exprimer ce que ce travail et cette industrie signifient pour moi.

Paul Mescal avec Fred Hechinger, co-vedette de « Gladiator II » Emma McIntyre/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Pictures

Ariana DeBose, Rita Moreno et Steven Spielberg Emma McIntyre/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Pictures

Spielberg était présent pour remettre l’Icon Award, qui récompense un artiste dont la carrière a eu un impact culturel mondial significatif, à Moreno, qui a joué dans sa mise à jour de Histoire du côté ouest; le prix s’ajoute désormais au manteau de trophée déjà plein du gagnant de l’EGOT. John Travolta a complété le trio de prix en remettant à Tarantino le Luminary Award, décerné à un artiste dont les contributions ont élargi les possibilités créatives du cinéma.

Lors de son discours de remerciement, Tarantino a annoncé qu’il faisait don de sa première ébauche manuscrite du scénario de Pulp Fiction au musée.

Quentin Tarantino, John Travolta et Uma Thurman Emma McIntyre/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Pictures

Cara Delevingne, Quinta Brunson et Selena Gomez Stefanie Keenan/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Pictures

Grande a clôturé la soirée en amenant Erivo sur scène, alors que la star interprétait « I’m Here » de La couleur violettela « Maison » de Diana Ross de Le magicien« Quelque part au-dessus de l’arc-en-ciel » de Le Magicien d’Oz et « Purple Rain » de Prince. L’événement a été présenté en partenariat avec Rolex, mécène fondateur et partenaire horloger officiel du Musée de l’Académie.

Nicole Kidman et Jeff Goldblum Emma McIntyre/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Pictures

Joshua Jackson, Tony Goldwyn, Kerry Washington et Sterling K. Brown Emma McIntyre/Getty Images pour l’Academy Museum of Motion Pictures