À l’intérieur du film-bénéfice du MoMa en l’honneur de Samuel L. Jackson

Il existe peu de réceptions sociales à New York aussi spectaculaires que le MoMa Film Benefit annuel.

L’événement, qui en est à sa seizième année, rassemble des élites du divertissement, des chouchous de la mode et des acteurs puissants du monde de l’art pour honorer un nom prolifique du cinéma. Parmi les précédents récipiendaires figuraient Julianne Moore, Penelope Cruz, Tilda Swinton et George Clooney. Hier soir, c’était le tour de l’acteur Samuel L. Jackson, célèbre pour ses rôles dans des films marquants tels que Pulp Fiction, Arbre, Kill Bill et plus encore. Présenté par Chanel depuis 2011, dans la salle pour fêter la star se trouvaient des amies de la marque comme la réalisatrice Sofia Coppola, les actrices Iris Apatow, Natasha Lyonne et le mannequin Phoebe Tonkin, toutes vêtues de looks Chanel, ainsi que l’actrice Amanda Seyfried, Thelma Golden du Studio Museum, l’artiste Amy Sherald et le rédacteur en chef de Bazaar, Derek Blasberg.

Jamie McCarthy Natacha Lyonne Jamie McCarthy Sofia Coppola

Dimitrios Kambouris Spike Lee et Tonya Lewis Lee

Un cocktail chic dans le hall de l’entrée du musée de la 54e rue a donné le coup d’envoi des débats avant que les invités ne montent à l’étage vers un espace de dîner intime faiblement éclairé avec des tables de renoncules blanches et rosées. Un montage des meilleurs moments de Jackson à l’écran a ouvert une soirée de discours de la famille de Jackson et de ses proches collaborateurs. Son épouse LaTanya Richardson Jackson a décrit leurs débuts, lui étant étudiant au Morehouse College avec l’ambition de devenir acteur, et elle sceptique quant à son succès – jusqu’à ce qu’elle voie un jeune Jackson dans Pulp Fiction. «Je me suis assise dans ce théâtre et j’ai commencé à pleurer», a-t-elle expliqué. « J’ai dit : « Ma vie est finie ; il va devenir une star de cinéma. Ami proche et collaborateur Denzel Washington (les deux se connaissent depuis 45 ans et Jackson apparaîtra bientôt dans l’adaptation cinématographique de la pièce d’August Wilson La leçon de piano, réalisé par Malcolm Washington, le fils de Denzel), a décrit leur relation étroite et son admiration pour le métier de Jackson, en disant: « J’aurais aimé être la moitié de l’acteur qu’il est. » Le réalisateur Spike Lee, qui l’a choisi dans plusieurs de ses films les plus remarquables, notamment Faites la bonne chose et Étourdissement scolairea parlé du grand talent et du plus grand caractère de Jackson et l’acteur et réalisateur Kenny Leon, a décrit Jackson comme « le plus grand enfoiré à avoir jamais fait ça ! »

Jamie McCarthy Amy Shérald Dimitrios Kambouris Lauren Saint-Domingue

Jamie McCarthy Denzel Washington et sa famille

Michael Ovitz, président du conseil d’administration et du comité du cinéma du MoMA, Sarah Arison, présidente du conseil d’administration du MoMA, et l’acteur Walton Goggins ont continué avant que Jackson ne monte sur scène pour s’adresser à la foule. « J’ai eu la chance de jouer un large éventail de personnages et j’ai appris quelque chose de nouveau sur l’expérience humaine avec chacun d’eux, et j’en garde toujours une partie au fur et à mesure que je continue », a-t-il déclaré, décrivant comment le cinéma l’a fait passer du statut de « petit enfant noir dans une salle de cinéma ségréguée du Tennessee à celui de se tenir devant vous ce soir ».

La chanteuse Tems a conclu cette soirée élégante avec un medley de ses tubes avant que la foule ne se retire dans la nuit.