À l’intérieur du face-à-face entre la Russie et une petite entreprise d’accès à Internet

Le match d’échecs à enjeux élevés reflète ce qui se joue avec une fréquence croissante dans les pays confrontés à des coups d’État, des guerres et un régime autoritaire, où la restriction d’Internet est un outil de répression. Les blocages poussent les citoyens à rechercher des solutions de contournement. Les ingénieurs d’entreprises comme Proton imaginent de nouvelles façons pour ces personnes d’accéder secrètement au Web ouvert. Et les gouvernements, à leur tour, recherchent de nouvelles astuces techniques pour colmater les fuites.

La bataille contre la censure numérique atteint “un point d’inflexion”, a déclaré Grant Baker, analyste de recherche pour la technologie et la démocratie à Freedom House, qui a récemment signalé que la censure d’Internet dans le monde avait atteint un nouveau sommet en 2022. Alors que la Russie a passé des années à travailler sur un Internet souverain plus étroitement contrôlé, les contrôles imposés après la guerre sont “un contraste frappant” avec tout ce que Moscou avait fait auparavant, M. Baker a dit.

Les entreprises parlent rarement d’être ciblées par un gouvernement autoritaire par crainte d’une escalade du conflit. Mais Andy Yen, fondateur et directeur général de Proton, a déclaré qu’après une période à essayer de garder la tête baissée, Proton voulait sensibiliser à la sophistication croissante des gouvernements, en Russie et ailleurs, pour empêcher les citoyens d’accéder au Web ouvert. et la nécessité pour les technologues, les entreprises et les gouvernements de faire marche arrière.

Le récit de Proton offre un rare aperçu de ce que c’est que d’être empêtré dans le filet de censure de la Russie alors que le président Vladimir V. Poutine tente de supprimer les informations sur la guerre et les pertes croissantes sur le champ de bataille en Ukraine.

Des dizaines de services VPN ont été bloqués à l’intérieur de la Russie, mais Proton, peut-être mieux connu pour son service de messagerie cryptée, semble recevoir une attention particulière de la part des autorités. En juin, le régulateur russe de l’internet a qualifié l’entreprise de “menace”.