CHARLES a caché ce soir un certain nombre de messages touchants pour la reine alors qu’il prononçait son premier discours en tant que roi.

Sa Majesté, 73 ans, a remercié sa “mère bien-aimée” ce soir et s’est engagée à mener une vie de service.

Le roi Charles a prononcé son premier discours public en tant que roi ce soir

Le royal a déclaré que “l’affection, l’admiration et le respect” inspirés par Sa Majesté “sont devenus la marque de fabrique de son règne”.

Et dans un clin d’œil subtil à sa mère, le bureau devant lui contenait quelques doux hommages.

Cela vient comme…

Charles était assis derrière un bouquet de pois de senteur mélangés à du romarin pour représenter le souvenir.

Leur vase contenait également trois corgis à la base, provenant de la salle d’audience de la reine Elizabeth.

Assis à côté d’une photo encadrée de la reine Elizabeth, le roi Charles III a déclaré: “Tout au long de sa vie, Sa Majesté la reine – ma mère bien-aimée – a été une inspiration et un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons la dette la plus sincère famille peut devoir à sa mère.

“Comme chaque membre de ma famille peut en témoigner, elle a combiné ces qualités avec la chaleur, l’humour et une capacité infaillible à toujours voir le meilleur des gens.”

Le roi a parlé de son “dévouement inébranlable” alors qu’il prenait “l’engagement solennel” de respecter les mêmes “principes constitutionnels” pendant “le temps restant que Dieu m’accorde”.

Et il a évoqué de manière poignante les “qualités de la reine avec chaleur, humour et une capacité infaillible à toujours voir le meilleur des gens”.

Le Roi termina le discours en disant : « A ma Maman chérie, alors que tu commences ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu Papa, je veux simplement dire ceci : merci.

“Merci pour votre amour et votre dévotion envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que des “vols d’anges te chantent pour ton repos”.

Il a préenregistré le discours télévisé dans le salon bleu du palais de Buckingham.

Il a été diffusé à la télévision alors qu’un service commémoratif en l’honneur de la reine a commencé ce soir à la cathédrale Saint-Paul.