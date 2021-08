À l’intérieur du domaine Martha’s Vineyard de 12 millions de dollars de Barack et Michelle Obama alors qu’ils sont critiqués pour avoir organisé une fête avec 500 invités

BARACK Obama organisera son 60e anniversaire ce week-end dans le manoir Martha’s Vineyard de 12 millions de dollars qu’il possède avec sa femme Michelle, alors qu’il est critiqué pour avoir planifié une fête avec 500 invités.

L’ancien président accueillera les stars Oprah Winfrey, George Clooney et Steven Spielberg dans le vaste domaine de 29 acres, mais son ancien vice-président Joe Biden n’est pas en mesure d’y assister.

Les Obama ont acheté la maison sur le Edgartown Great Pond dans le Massachusetts en décembre 2019, après l’avoir louée auparavant.

Ils ont également loué d’autres propriétés sur Martha’s Vineyard.

La maison de 6 900 pieds carrés appartenait auparavant au propriétaire des Celtics, Wycliffe Grousbeck, et à son ex-femme Corinne Grousbeck, qui a construit la maison en 2001.

Il comprend sept chambres et huit salles de bains et demie, ainsi qu’un salon au plafond voûté, une cuisine de chef et une salle à manger avec un mur de fenêtres.

Selon Realtor.com, la salle du petit-déjeuner se trouve à l’intérieur du premier étage d’une pièce jointe à 12 côtés de la maison principale.

L’étage supérieur abrite une salle de conférence à 12 côtés.

À l’intérieur de la chambre principale, il y a une cheminée ainsi qu’une terrasse privée.

OBAMA CRITIQUE

Avec un accès privé à la plage, les Obamas bénéficient également d’une véranda grillagée, d’un jardin, d’un patio en pierre, d’une piscine avec bain à remous et d’une douche extérieure.

Obama célèbre son anniversaire marquant mercredi, mais aurait organisé la fête ce week-end.

Pearl Jam devrait se produire.

Il a été critiqué pour avoir invité 475 invités et employé 200 personnes pour travailler sur l’événement malgré le nombre croissant de cas de Covid à l’échelle nationale.

Les invités devront avoir reçu un vaccin ou présenter un test Covid négatif.

On ne sait pas s’ils seront tenus de présenter une preuve de vaccination ou de test lors de l’événement en plein air.

On ne sait pas non plus si des masques seront nécessaires.

Obama organise la fête car la variante Delta provoque une augmentation des cas de Covid à travers le pays.

Les Centers for Disease Control ont révélé que la variante Delta représente désormais plus de 80% de toutes les nouvelles infections aux États-Unis.

Cela a suscité des inquiétudes en ligne selon lesquelles la fête pourrait être un événement « super épandeur » avec un utilisateur de Twitter commentant : « Vont-ils porter des masques tout en sirotant leur champagne ? »

Un autre a ajouté: « Obama s’apprête à organiser un événement Covid Super Spreader. »

L’un d’eux a déclaré : « L’élite n’a pas à suivre les règles qu’elle nous a fixées.

La fête a également lieu après qu’un rapport du CDC de Provincetown, dans le Massachusetts, à proximité, a déclenché les directives récemment mises à jour du CDC sur Covid et les masques.

Les auteurs ont déclaré que les résultats suggèrent que les directives du CDC sur les masques devraient être étendues pour inclure l’ensemble du pays, même en dehors des points chauds.

Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, avait déclaré dimanche à CNN : « Si vous parlez d’une petite fête comme celle que je pourrais organiser chez moi pour six ou huit personnes qui sont toutes complètement vaccinées, je ne crois pas, à ce stade, nous devons mettre des masques pour être côte à côte.

« Mais s’il y avait 100 personnes, et, bien sûr, comment allez-vous vraiment être sûr du statut vaccinal des gens? »

Un porte-parole des Obamas a déclaré : « La liste des invités comprend un grand nombre de membres de la famille et d’amis pour marquer l’occasion.

« L’événement privé sera payé avec les fonds personnels de la famille. »

Un responsable de la Maison Blanche a confirmé que le président Biden ne serait pas présent lundi.

Le responsable a déclaré à The Hill que Biden était « incapable d’assister à ce week-end ».

« Il a hâte de retrouver bientôt l’ancien président Obama et de l’accueillir comme il se doit dans le club des plus de 60 ans », ont-ils ajouté.

Biden se rend vendredi dans sa maison de vacances à Rehoboth Beach, Delaware.

Pour son 50e anniversaire, Obama avait accueilli Jay-Z, Stevie Wonder, Tom Hanks et Chris Rock à une soirée à la Maison Blanche.