À l’intérieur du domaine de la zone de guerre où des gangs de voyous sauvages terrorisent les habitants et les magasins d’ordures, mais les flics “ne peuvent rien faire pour les arrêter”

Des GANGS de voyous sauvages ont terrorisé les habitants et saccagé des magasins dans un domaine cauchemardesque, mais les flics “ne peuvent rien faire pour les arrêter”.

Des jeunes tachetés ont transformé une banlieue de Middlesbrough en une zone interdite.

Les habitants disent que le centre commercial Berwick Hill à Middlesborough est terrorisé par des gangs de jeunes Crédit : nb press ltd

Kerry Warriner et son partenaire James Smith ont déclaré que c’était “fou” à quel point certains des enfants étaient jeunes Crédit : nb press ltd

Le Sgt Ollie Flight dit que les gens restent à l’écart de la zone en raison du comportement antisocial Crédit : nb press ltd

Les voyous quittent l’école pour fumer de la drogue et se déchaîner, sans que leurs parents soient vus.

Les habitants ont expliqué à Sun Online que l’un des chefs de file était un garçon âgé de seulement huit ans, soit deux ans en dessous de l’âge de la responsabilité pénale.

Ils ont raconté comment les gangs font des ravages dans le centre commercial Norfolk Place – cambriolant des magasins, brisant des fenêtres, abusant des acheteurs et même urinant sur les gens.

‘ZONE DE GUERRE’

Kylie Walton, 34 ans, a déclaré: “Vous allez dans les magasins et c’est comme entrer dans une zone de guerre.

« Je ne monterai pas ici le soir, c’est si mauvais.

« C’est un cauchemar absolu, ces enfants. Ils saccagent l’endroit, cambriolent les magasins, cassent tout.

« Ils ne font que terroriser les gens. Certains d’entre eux sont si jeunes que leurs parents n’ont aucun contrôle sur eux.

« La police ne peut pas faire grand-chose car certains d’entre eux sont trop jeunes pour être arrêtés. Ils sont juste ramenés à la maison avec un tic-tac.

« Ensuite, ils sont de retour le lendemain. Ils s’en foutent des singes.

COMPORTEMENT ANTI-SOCIAL

La région de Berwick Hills est devenue un refuge pour les comportements antisociaux – avec le gang de maraudeurs lançant des pierres, des œufs et des légumes dans les magasins et les acheteurs.

Un commerçant, qui, comme beaucoup, a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles, a déclaré : « Nous ne le prenons pas mal comme certains autres magasins, mais ils cracheront à nos fenêtres ou essaieront de briser les vitres.

« Nous avons dû verrouiller la porte avec des clients à l’intérieur parce qu’ils avaient trop peur pour sortir.

«Nous avons eu un énorme problème avec les enfants qui lançaient des briques sur les taxis ou tiraient des antennes des toits des voitures.

“L’année dernière, les flics sont venus s’occuper de quelque chose et ils sautaient sur la voiture de police.

«Ils sont sauvages – ils entrent dans leurs grands gangs et ils font juste la loi. Certains d’entre eux ont huit et neuf ans.

« Soit les parents s’en moquent, soit ils n’ont pas la force de s’en soucier, alors ils ferment les yeux.

Le commerçant Talib Taha, 36 ans, a raconté comment les yobs pré-pubères exigent qu’il leur vende des bâtons de vapotage, malgré les panneaux interdisant leur vente aux moins de 18 ans.

Il a dit: «Ils viendront en criant pour des bâtons de vape.

« Parce que je ne les laisse pas faire, ils me donnent juste plus de tracas.

« Vous leur dites non, puis ils commencent à jurer, à cracher et à jeter des trucs.

« Ils ont défoncé ma porte d’entrée et se sont attaqués aux fenêtres.

« Ce sont les mêmes enfants à chaque fois. Il faut faire quelque chose à leur sujet. »

Les flics jurent de réprimer les YOBS

La police de Cleveland a juré de réprimer les voyous.

La force a mis en place un ordre de dispersion qui a conduit à ramener chez lui un garçon âgé de neuf ans et à arrêter deux garçons de 11 et 12 ans.

Le Sgt Ollie Flight a déclaré au Sun Online : « Au cours des dernières semaines, des groupes de jeunes se sont livrés à des comportements antisociaux.

“Il y a eu des comportements intimidants, des dommages criminels et des abus verbaux à l’encontre du personnel du magasin et de leurs clients.

“Nous voulons être plus visibles dans la région car ce que nous constatons, c’est que parfois les gens ont trop peur d’appeler la police parce qu’ils ont peur des représailles.

“Les gens restent à l’écart le soir à cause du comportement antisocial.”

Le sergent Flight a décrit les gangs comme étant âgés de huit à 17 ans, ajoutant : « Nous parlons ici de jeunes, malheureusement.

“Il y a un groupe de jeunes enfants et un groupe d’enfants plus âgés.

“L’un de nos défis est que ce que font les plus âgés, les plus jeunes essaient de l’imiter.”

Les habitants ont fait la queue dans un «poste de police éphémère» temporaire à l’extérieur d’un supermarché pour faire part aux agents de leurs préoccupations.

‘C’EST UN CAUCHEMAR’

Kerry Warriner, 33 ans, maman de quatre enfants, a déclaré: «C’est un cauchemar. Les enfants font irruption dans les Morrisons et s’en prennent au personnel et volent des vapes derrière le comptoir.

« C’est de pire en pire. Nous vivons près d’un parc et ils y ont allumé des feux.

« C’est fou comme certains d’entre eux sont jeunes. Leurs parents ne font rien. Ils ne semblent pas dérangés si leurs enfants sont signalés à la police.

Son partenaire James Smith, 32 ans, a ajouté : « J’ai peur pour Kerry quand elle fait les magasins. Je m’inquiète si elle heurte quelqu’un ou est prise dans quelque chose.

“C’est bien que la police fasse quelque chose mais nous devons les voir plus souvent.”

Alan Smith, 70 ans, a raconté comment les équipes de pompiers ont été appelées pour éteindre un incendie déclenché par les cris – seulement pour revenir à la station pour être appelé à un deuxième incendie criminel.

Il a déclaré: «Nous avons vu les jeunes grimper sur le toit du centre commercial, jeter des pierres et s’agiter.

«La salle de jeux a une antenne de télévision là-haut qu’ils détruisent pour toujours.

“Quand nous étions enfants, nous avions plus de respect pour la police. Si vous faisiez quelque chose dans le désordre, vous auriez une grosse oreille. Et vous seriez ramené à la maison, et vous recevriez un autre clip de vos parents.

“CES ENFANTS N’ONT PAS PEUR”

« Vous aviez peur de la police parce qu’elle avait des pouvoirs. Maintenant, ces enfants n’ont plus peur. Ils pensent ‘tu ne peux pas me toucher’.

“Si ces enfants causent des dommages ou abusent des gens, pourquoi leurs parents ne peuvent-ils pas être traduits en justice pour répondre de ce que font leurs enfants?”

Le maire de Middlesbrough, Andy Preston, a salué la répression policière.

Il a déclaré: «Les gens décents sont malades jusqu’aux dents avec des jeunes incontrôlables, des voyous et des criminels qui font de leur vie une misère.

“Et ils sont en colère parce qu’il semble que rien ne soit fait – même ceux qui sont arrêtés et accusés s’en tirent trop souvent avec des tapes sur les poignets. Nous avons besoin que le gouvernement autorise les tribunaux à prononcer des peines plus sévères – en enlevant les voyous et les fauteurs de troubles nos rues.

Les commerçants disent qu’on leur a craché dessus et que des jeunes ont essayé de briser leurs vitres Crédit : nb press ltd

La résidente Kylie Watson dit que c’était comme entrer dans une “zone de guerre” Crédit : nb press ltd