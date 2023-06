À l’intérieur du documentaire explosif révélateur de Cheryl où elle « se vengera des ennemis du showbiz »

CHERYL est sur le point de « se venger de ses ennemis du showbiz » dans un documentaire explosif révélateur.

L’ancienne star de Girls Aloud, 39 ans, diffuserait son linge sale dans l’émission proposée.

Une source proche de Cheryl a déclaré au magazine Heat que le chanteur de Fight for This Love avait « quelques comptes à régler » et « des os à ramasser »

On pense que Cheryl envisage l’aventure télévisée qui pourrait déclencher une guerre d’enchères entre les chaînes.

Si elle décide de tout dire, cela signifierait aborder sa séparation difficile avec le footballeur Ashley Cole et sa romance avec Liam Payne de One Direction.

Une source proche de Cheryl a déclaré au magazine Heat que le chanteur de Fight for This Love avait « quelques comptes à régler » et « des os à ramasser ».

Ils ont dit: « Elle ne veut pas se retenir parce qu’elle a pas mal de choses qu’elle pense que le monde a besoin d’entendre – sans parler d’un bon retour sur investissement aussi. »

L’initié a poursuivi en disant que Simon Cowell est une cible si Cheryl décide de faire le documentaire.

« C’est une cible légitime, tout comme Louis Walsh (son ancien manager de Girls Aloud), ainsi que d’autres grands noms de l’industrie musicale. »

Le Soleil a précédemment révélé comment Cheryl aura le dernier mot, car elle est au centre d’une guerre d’enchères après avoir impressionné par ses talents d’actrice.

Des sources nous ont dit que l’ancien chanteur de Girls Aloud avait reçu plusieurs offres de grands spectacles du West End et réfléchissait à ce qu’il fallait faire ensuite.

En plus d’être conquise par sa performance qu’elle a commencée en décembre dernier, les théâtres rivaux ont également remarqué que le pouvoir de star de Cheryl signifiait que sa course dans le spectacle effrayant était presque épuisée tous les soirs.

Une source a déclaré: « Accepter le concert de Ghost Story a toujours été un pari, mais cela a donné un nouveau souffle à la carrière de Cheryl.

« Elle sait que son temps en tant que pop star est terminé et elle admet ouvertement qu’elle ne comprend plus l’industrie de la musique, mais être de retour sur scène a été un vrai buzz pour elle. »

On pense que Cheryl envisage l’aventure télévisée qui pourrait déclencher une guerre d’enchères entre les chaînes[/caption] Rex