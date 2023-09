À l’intérieur du divorce, du contrat de mariage et plus encore d’Ariana Grande et Dalton Gomez – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Ariana GrandeLa demande de divorce de a été révélée au milieu de sa séparation d’avec Dalton Gomez. Les ex-époux se sont séparés plus tôt cette année et elle a commencé à sortir avec elle. Méchant costar Ethan Slater au cours de l’été.

L’artiste de « Side by Side », 30 ans, demande une pension alimentaire pour son conjoint et l’octroi de biens, ce qui est indiqué dans son accord prénuptial avec Dalton, selon des documents judiciaires obtenus par E! Nouvelles. Les dossiers – qu’Ariana a déposés le lundi 18 septembre – indiquent qu’Ariana souhaite que « divers bijoux et autres effets personnels », en plus de tous les revenus et accumulations, soient confirmés comme propriété distincte. Par ailleurs, le Ne cherchez pas L’actrice a demandé que les honoraires d’avocat soient payés par elle et son ex-mari, 28 ans. Les documents indiquent également que la date de séparation du couple est le 20 février, et Ariana a cité des « différences irréconciliables » comme raison de leur divorce.

Quant à Dalton, l’agent immobilier a déposé sa réponse au dossier d’Ariana ce jour-là. Il n’a pas demandé de pension alimentaire pour son conjoint et a demandé au tribunal de réserver la question pour une décision future.

La nouvelle de la séparation d’Ariana et Dalton a été annoncée en juillet après près de deux ans de mariage. Lorsqu’ils étaient ensemble, les désormais ex ont gardé leur romance pour l’essentiel privée, à l’exception des photos Instagram occasionnelles que la pop star de « Side to Side » publiait. Selon leur date de séparation, le couple aurait tenté de se réconcilier plus tôt cette année. Cependant, ils ont finalement pris la décision de se séparer en février.

Peu de temps après que leur séparation ait été confirmée plus tôt cet été, Ethan, 31 ans, le partenaire d’Ariana, a demandé le divorce de son ex-épouse, Lilly Jay, après près de cinq ans de mariage. Les deux étaient amoureux du lycée et ont accueilli leur fils en 2022. Une fois que la nouvelle relation de l’acteur de Broadway avec Ariana a été révélée, Lilly a parlé de la situation dans une déclaration obtenue par Page six.

« [Ariana’s] l’histoire, vraiment. Pas une fille de fille », a déclaré Lily en juillet. « Ma famille n’est qu’un dommage collatéral. » Elle a ensuite ajouté que son objectif était d’être une « bonne maman » pour elle et l’enfant d’Ethan.

Ni Ariana ni Ethan n’ont commenté publiquement leur romance. Cependant, l’ancienne de Nickelodeon a récemment montré un certain soutien à son petit ami en « aimant » sa publication Instagram le 6 septembre.