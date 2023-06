À l’intérieur du divorce désordonné de Kevin Costner alors qu’il prétend que sa femme ne quittera pas la maison de 115 millions de livres sterling car elle « dépense 75 000 livres sterling sur sa carte de crédit »

La star de HOLLYWOOD, Kevin Costner, a affirmé que son ex-femme l’avait laissé « sans abri » en refusant de quitter son manoir de 115 millions de livres sterling.

Son mariage de 19 ans s’est effondré en avril et le mois suivant, la créatrice de sacs à main Christine Baumgartner, 49 ans, a demandé le divorce.

Mais la scission est maintenant devenue amère après que les avocats n’ont pas réussi à parvenir à un accord.

L’acteur de Bodyguard, 68 ans – qui a eu un mariage de 16 ans avec sa première épouse Cindy Silva – a déclaré: « C’est surprenant et décourageant pour moi.

« J’ai déjà été marié une fois et, après ma séparation, je me suis retrouvé sans domicile et incapable de vivre dans ma propre maison.

« Je ne voulais plus jamais que cela se reproduise. »

Kevin – d’une valeur de 200 millions de livres sterling – et Christine ont deux fils, Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans, et sa fille, Grace, 13 ans.

Ils ont signé un contrat de mariage qui stipulait qu’elle quitterait la maison californienne et déménagerait en utilisant un fonds d’un million de livres sterling, mais elle n’a pas bougé depuis qu’elle en a reçu 800 000 £.

Les avocats de Kevin affirment qu’elle est restée sur place dans le but de le faire céder aux « exigences financières ».

Il a acheté la maison en 1988, 16 ans avant leur mariage.

Christine a déposé une ordonnance restrictive contre l’acteur qui l’empêche de sortir leurs enfants de Californie ou de vendre une propriété.

Dans des documents juridiques, Kevin affirme qu’elle a débité 75 000 £ sur sa carte de crédit sans avertissement depuis la scission.