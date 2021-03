« J’ai grandi dans une famille aimante et solidaire, et j’ai discuté du fait que c’était ma famille et ceux qui sont les plus proches de moi, je n’ai pas voulu offenser en disant que je discutais de ces problèmes avec ma femme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy