À l’intérieur du dîner du 42e anniversaire de Kim Kardashian avec un menu gastronomique de luxe et un discours émouvant de maman Kris Jenner

KIM Kardashian a donné à ses followers un aperçu du menu gastronomique de luxe de son dîner d’anniversaire.

Kim, 42 ans, a partagé le délicieux menu du dîner dans une histoire Instagram.

INSTAGRAM/kimkardashian

Kris Jenner a décrit sa fille comme “une rock star”[/caption]

Simon Huck/Instagram

Kim Kardashian a fêté ses 42 ans[/caption]

À sa table aux chandelles, les Kardashian ont pointé la caméra vers le menu, qui comprenait des sushis et des desserts.

La star de Hulu avait le choix savoureux de tacos au homard, de salade d’artichauts et de glace au mochi.

Dans l’histoire suivante, Kim a ensuite pointé la caméra sur sa mère, Kris Jenner, 66 ans.

À l’autre bout de la table, Kris se tenait sous le micro planant au-dessus de sa tête.

Plus de Kim Kardashian LES COURBES DE KIM Kim montre ses vraies courbes dans un retour inédit

LE DISCOURS DE SA MÈRE

La matriarche Kardashian a décrit la fille d’anniversaire comme “une rock star”.

Le momager de Kim a poursuivi: “Vous êtes quelqu’un que je suis en admiration chaque jour.”

«La façon dont vous gérez chaque chose dans la vie.

« Vous nous manipulez tous. Vous gérez vos enfants. Vous gérez votre vie. Vous gérez tout ce qui vous arrive.





Kris a conclu: “Non seulement vous le faites pour vous-même, mais vous le faites pour le reste d’entre nous.”

LE GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

Kim Kardashian/Instagram

Kris a dit que Kim est capable de « gérer tout ce qui se présente à vous »[/caption]

L’ami de longue date des Kardashian, Simon Huck, 38 ans, a également partagé une vidéo du moment où Kim a reçu son gâteau d’anniversaire.

Dans la légende, Simon a affirmé que c’était la sœur de Kim, Khloe Kardashian, 38 ans, qui avait crié: “Blow b *** h! Souffler!”

Khloe a partagé la vidéo et a écrit en plaisantant: “J’ai l’impression de parler dans ma tête au lieu de dire ces choses à haute voix.”

Kim rejeta ses cheveux platine en arrière avant de souffler les bougies.

Kim et son ex-mari Kanye West, 44 ans, partagent leurs quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Psaume, trois; et Chicago, quatre.

La personnalité de la télévision était également en couple avec son ex-petit ami Pete Davidson, 28 ans, qui a duré environ neuf mois.

SOUHAITS D’ANNIVERSAIRE

Simon Huck/Instagram

Kim semblait prête à souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire[/caption]

Récemment, l’ancien assistant de Kim a publié des photos inédites de la star de la télévision en hommage à son anniversaire.

L’ancien PDG des marques de Kim Kardashian West, Steph Shepherd, s’est rendu sur Instagram et a partagé des images coquines du fondateur de SKIMS.

Sur les photos, Steph et Kim s’amusaient dans une chambre d’hôtel.

Kim semblait porter peu de maquillage et avait les cheveux attachés en un chignon soigné.

Vêtue d’un pantalon de survêtement et d’un soutien-gorge de sport, Kim semblait chercher des objets dans son sac noir Hermés Birkin.

Dans une autre photo, Kim a montré son majeur et a fait une drôle de tête.

Steph a jeté de l’ombre dans la légende : “Joyeux anniversaire Kim Kardashian.

“Votre loyauté, votre gentillesse, votre éthique de travail, votre résilience et votre engagement à toujours être dans le coup sont inégalés.”

Kim a répondu dans les commentaires : « La dernière partie ! Je pleure devant ces photos. JE T’AIME!”

En savoir plus sur le soleil américain ENLEVER LES VÊTEMENTS Je passe d’un 5 à un 10 quand j’enfile un bikini mais je me fais toujours troller

Khloe a également partagé un clip de retour de Keeping Up with the Kardashians, dans lequel elle et Kim se sont disputées amèrement.

La sœur de Kim, Kourtney Kardashian, 42 ans, a posté un collage de photos de leurs anciens instantanés d’enfance.

Kim Kardashian/Instagram

Kim a partagé le menu de sa fête d’anniversaire[/caption]

Kim Kardashian/Instagram

La table de Kim était alignée avec des bougies[/caption]

Simon Huck/Instagram

Kim a reçu son gâteau d’anniversaire[/caption]