À l’intérieur du dîner de Noël de Poudlard de Warner Bros qui coûte 260 £ pour deux repas – et les fans ne sont pas impressionnés

Les fans de HARRY Potter ont critiqué le dîner de Noël de Warner Bros à Poudlard après avoir réalisé qu’ils facturaient 260 £.

L’événement annuel à l’intérieur du Grand Hall a laissé les amoureux de la franchise déçus après avoir vu le prix élevé.

L’événement annuel à l’intérieur de la Grande Salle ne comprend que deux cours Crédit : Facebook/Warner Bros Studio Tours

Les fans ont été choqués par le prix élevé Crédit : Warner Bros Studio Tour Londres

Qualifiant la diffusion festive comme n’étant disponible que pour les “fans riches”, beaucoup ont dit que c’était “une blague”.

Warner Bros Studio Tours propose l’expérience chaque année dans ses studios de Watford pour ceux qui souhaitent dîner comme Harry, Ron et Hermione.

Basé dans la salle emblématique des films, le trio a découvert leurs maisons d’école là-bas, a organisé plusieurs fêtes et a vu une grenouille jouer une chorale.

Cependant, pour tenter de donner vie à la magie, cela coûterait 260 £ chacun.

Un fan a déclaré : “Ce serait incroyable, mais 500 £ pour deux personnes signifie que ce n’est que pour les riches fans de Harry Potter !”

Pendant ce temps, un autre a ajouté : « Dommage que cela coûte si cher !

“500 £, c’est une blague.”

Au milieu de la crise du coût de la vie, un fan choqué a déclaré: “520 £ pour deux pour un repas dans la situation actuelle, je ne pense pas.”

Cependant, certains ont été enthousiasmés par l’idée avec une personne disant: “J’adorerais faire ça!”

Tandis qu’un autre, qui a réservé des billets, a déclaré: “Billets réservés! J’ai hâte, je me suis aussi éclaté au dîner des forces du mal.”

Quelqu’un qui était présent l’année dernière a déclaré : « Nous avons fait le dîner de Noël dans la Grande Salle, toute la nuit a été fantastique !

“Une nuit dont nous nous souviendrons toujours.”

Warner Bros, qui vaut 22,8 milliards de livres sterling, organise l’événement du 13 au 15 décembre.

Malgré le tumulte des prix, les 200 billets pour chaque nuit se sont vendus.

Les invités se verront servir une terrine pressée de jarret de porc et de petits pois avec de la laitue et du pain ou une betterave, grenade et quinoa à la feta en entrée.

Les deux plats proposés sont un rôti de dinde festif ou une courge musquée et des lentilles wellington.

Une description de la nuit se lit comme suit: «Dînez comme les étudiants de Poudlard l’ont fait, alors que nos populaires événements Dîner dans la Grande Salle reviennent pour une autre année magique.

“Chaque soir, vous êtes invité à un apéritif sous l’imposant Dragon dans le hall du Studio Tour avant de vous rendre dans la magnifique Grande Salle pour un appétissant dîner assis à deux plats.

“Vous aurez la chance d’explorer les profondeurs du Studio Tour, exclusivement après les heures d’ouverture, en vous émerveillant devant les décors originaux tout en dégustant un bol de desserts et la boisson de choix du sorcier, la Bièraubeurre !

“Pour couronner la soirée, vous pouvez danser toute la nuit avec une discothèque près du Poudlard Express sur la plate-forme 9 ¾ avant de vous rendre à la boutique Studio Tour pour sélectionner une baguette de votre choix à emporter chez vous.”