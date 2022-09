À l’intérieur du «deuxième mariage» de Martine McCutcheon alors qu’elle renouvelle ses vœux avec son mari Jack

MARTINE McCutcheon a célébré son 10e anniversaire avec son mari Jack McManus en renouvelant leurs vœux.

L’actrice, 46 ans, et l’auteur-compositeur-interprète Jack, 38 ans, n’ont invité qu’un seul invité à la cérémonie à l’hôtel Beaverbrook à Surrey – leur fils de sept ans, Rafferty.

Instagram

Le couple a opté pour une liaison plus intime pour renouveler leurs vœux[/caption]

Le couple – qui s’est marié lors d’une cérémonie époustouflante sur le lac de Côme, en Italie, en 2012 – a opté pour une affaire plus intime pour renouveler ses vœux.

« C’était probablement la chose la plus détendue mais la plus merveilleuse que nous ayons jamais faite », a déclaré Martine à OK ! magazine.

« C’était dans le plus beau cadre et c’était la bonne combinaison de décontraction et d’élégance.

“L’essentiel pour nous était que c’était une véritable célébration de notre amour, de notre relation et de notre endurance en tant que mari, femme et parents.”

EN SAVOIR PLUS SUR MARTINE MCCUTCHEON TELLEMENT CHIC Martine McCutcheon est plus mince que jamais dans une élégante tenue entièrement noire déesse Verte Martine McCutcheon est plus mince que jamais en robe longue verte

L’ancienne actrice d’EastEnders a expliqué que la cérémonie était “purement” pour que la famille de trois personnes puisse en profiter.

“Il était important pour nous que ce soit intime, car beaucoup de nos célébrations ont été partagées avec des êtres chers et des amis”, a-t-elle poursuivi.

“Ne vous méprenez pas, nous avons adoré faire ça, mais cette fois c’était juste pour nous.”

L’heureux couple a révélé qu’ils avaient de la musique en arrière-plan – avec quelques airs choisis par Rafferty.





Le duo père et papa portait des smokings noirs classiques, tandis que Martine avait l’air sensationnelle dans une robe en dentelle de style boho de la marque australienne Bronx and Banco et de magnifiques talons à lanières argentés d’Aquazzura.

Elle a déclaré à la publication qu’elle s’était coiffée et maquillée elle-même, montrant sa beauté naturelle avec un maquillage impeccable et coiffant ses cheveux en vagues lâches.

Le couple a fêté toute la soirée, avec des touches spéciales comme des roses blanches, tandis que Moon River du film Breakfast At Tiffany’s et She d’Elvis Costello ont joué pendant la cérémonie.

Le couple a partagé des vœux sentimentaux – avec Jack choisissant quelques paroles de She ainsi que des paroles de Something des Beatles, qui « lui rappelle le sourire de Martine ».

Tandis que Martine parlait du fond du cœur et s’ouvrait sur leur parcours jusqu’à présent, affirmant que leurs «racines en tant que couple devenaient de plus en plus profondes et plus fortes» et qu’ils avaient «affronté les tempêtes ensemble».

Le couple a ensuite apprécié un dîner aux chandelles à Garden House sur le terrain de l’hôtel – avec des verres de champagne et un délicieux repas, entouré de fleurs et de bougies.

Martine a récemment révélé que leur mariage en 2012 n’était pas simple et impliquait une altercation avec la mafia.

S’exprimant sur The Chris and Rosie Ramsey Show, Martine et Jack ont ​​raconté comment la mafia leur avait demandé de payer pour organiser leur cérémonie là-bas, mais ils ont refusé, ce qui a conduit à une situation très tendue.

« Nous allons renouveler nos vœux ! Je pensais que ce serait bien parce qu’évidemment nous n’avions pas Rafferty avant, donc ce serait mignon. Je suis triste qu’il n’ait pas été à notre mariage », a déclaré Martine.

« Je n’ai jamais assisté à un renouvellement de vœux, mais j’ai juste pensé que ce serait vraiment agréable à faire. Nous pensions que nous irions dans un endroit vraiment charmant en France, ce sera probablement juste moi, Jack et Rafferty et peut-être quelques amis… oh mon dieu, maman va le découvrir maintenant !

Jack a poursuivi: «Ce serait bien de faire quelque chose de frais. Notre mariage était charmant, je ne le changerais pour rien au monde mais c’était assez complet. Nous avons eu ces merveilleux planificateurs de mariage qui étaient super.

“Nous étions comme, ‘Nous adorerions les feux d’artifice’ et ils étaient comme, ‘Ouais, vous devez faire un don au lac’. C’est un don, comme à la mafia. Nous avons dû leur payer tant de frais cachés. C’était comme, ‘Alors, tu veux avoir des bateaux dans cette partie du lac ? Ok, il faut faire un don ». Ce n’était pas des centaines, c’était des milliers.

“La toute dernière et complète prise de p *** était le jour où ils ont découvert que nous allions mettre ces photos dans un magazine, alors ils ont dit:” Vous allez devoir faire un don au lac ‘. Nous avons juste dit non.

Martine a ajouté : « Je me suis dit ‘Oh mon dieu, il va y avoir une tête de cheval mort dans notre lit !’. J’étais pétrifié. J’étais comme, ‘Ne restez pas sur vos positions maintenant, Jack, s’il vous plaît, taisez-vous’. Mais il ne ferait pas un autre don.

Jack était cependant catégorique et a révélé: “J’étais comme” Non “. Je n’étais pas aussi audacieux que je le suis maintenant. Ils nous ont en quelque sorte laissé partir parce que nous n’avions pas à payer de don pour le magazine. Tout était très effrayant et tendu.

Cela vient après que Martine a montré sa silhouette plus mince sur les réseaux sociaux.

Martine – qui a joué Tiffany sur EastEnders – a déjà parlé de son parcours de perte de poids alors qu’elle est aux prises avec un certain nombre de problèmes cachés, notamment la maladie de Lyme, l’EM chronique et la fibromyalgie.

En savoir plus sur le soleil baguette magique Les gens réalisent à peine qu’ils ont mal utilisé les baguettes à bulles C’EST SERRÉ Kate Middleton ne jure que par un produit à 6 £ pour empêcher ses chaussures de glisser

Elle a déclaré au magazine Love Sunday : “Il m’a fallu tellement de temps pour parcourir tout ce qui existe et faire ce qui fonctionne pour moi.

“Donc, ce n’est pas aussi simple que de suivre un régime fou. J’ai juste l’impression qu’il est vraiment important d’encourager les femmes à être la meilleure version d’elles-mêmes.

Instagram

Pennsylvanie

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie époustouflante sur le lac de Côme, en Italie, en 2012[/caption]