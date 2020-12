Kylie Jenner a donné aux fans un aperçu de sa deuxième maison alors qu’elle se prépare pour la période des fêtes.

La magnat du maquillage, 23 ans, s’est rendue sur son compte Instagram lundi pour dévoiler comment elle a fait transformer l’immense propriété – située dans Holmby Hills à Los Angeles – en un paradis hivernal chic à l’approche de Noël.

Bien sûr, la beauté de L’incroyable famille Kardashian n’a pas soulevé de babiole, érigé l’arbre ou suspendu des guirlandes de lumières elle-même lorsqu’elle a embauché le designer Jeff Leatham – qui crée souvent des décors sensationnels pour le clan Kardashian-Jenner quelle que soit l’occasion – à venir à son coussin somptueux pour travailler sa magie.







(Image: kyliejenner / Instagram)



Dans les images partagées du look final, Kylie a montré à ses hordes de fans qu’elle avait choisi un thème classique de blanc et de feuillage pour ses célébrations de Noël 2020.

La star a téléchargé des clips de son salon avec un énorme arbre saupoudré de neige glacée et décoré de boules de velours.

Au sommet du feu rugissant, deux bas de fourrure en peluche peuvent être vus – pour Kylie et sa fille Stormi – et une longue guirlande fabriquée dans de la verdure et éclairée par des lumières blanches chaudes a été drapée sur la cheminée.

Un certain nombre de détails doux ont été ajoutés dans la pièce, comme une figurine miniature de Saint-Nicolas.

Niché dans un coin de la pièce, un deuxième arbre – simplement habillé de lumières scintillantes – a été montré dans la vidéo et à côté de la verdure en peluche, une famille de modèles d’ours polaires se tient debout.







(Image: kyliejenner / Instagram)



Kylie a même veillé à ce que la zone extérieure de sa piscine enviable soit saupoudrée de joie festive car elle avait des lumières enveloppées autour des énormes palmiers du jardin.

La mère d’un enfant et sa célèbre famille ne fêteront pas Noël comme d’habitude.

Le E! Les superstars ont été contraintes d’annuler leur fête annuelle du réveillon de Noël pour la première fois en un peu plus de 40 ans, grâce à la pandémie de coronavirus.







(Image: kyliejenner / Instagram)









(Image: kyliejenner / Instagram)



La sœur de Kylie, Khloe Kardashian, 36 ans, a annoncé la nouvelle en répondant à un fan curieux sur Twitter à propos de leurs célébrations festives cette année.

Elle a écrit: « Les affaires Covid deviennent incontrôlables en Californie. Nous avons donc décidé de ne pas faire de fête de Noël cette année. »

« C’est la première fois que nous n’organiserons pas de fête de Noël depuis 1978, je crois. La santé et la sécurité avant tout! Prendre cette pandémie au sérieux est une nécessité », a ajouté la maman d’un enfant.







(Image: kyliejenner / Instagram)



Malheureusement pour les fans, elle a également laissé tomber la bombe selon laquelle il n’y aura pas non plus de cliché de Noël annuel de Kardashian.

« Nous n’avons rien fait. Pas de photos de Noël et pas de fête de Noël cette année. Covid a pris le relais », a déclaré Khloe.

