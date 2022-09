À l’intérieur du dernier engagement royal de la reine Elizabeth II, un monarque “dévoué” au service

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le dernier engagement royal de la reine Elizabeth II a eu lieu le mardi 6 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle a nommé le nouveau Premier ministre Liz Truss quelques jours seulement avant son décès.

Le jour de son 21e anniversaire en 1947, la princesse Elizabeth de l’époque est allée à la radio et a fait une promesse à la Grande-Bretagne et à ses nations du Commonwealth.

À l’époque, elle avait promis que “toute ma vie, qu’elle soit courte ou longue, sera consacrée à votre service”. Le monarque au long règne a rempli ce vœu au fil des ans, y compris avec les fiançailles de mardi.

Dans le passé, la rencontre entre le nouveau Premier ministre et la reine avait toujours lieu au palais de Buckingham à Londres. Cependant, l’emplacement a été changé en raison des problèmes de mobilité de la reine et de son incapacité potentielle à retourner à Londres, ce qui en fait la première fois en 70 ans que cette tradition cérémonielle a lieu à l’extérieur du palais de Buckingham.

Lors de la réunion, le monarque demande traditionnellement au nouveau Premier ministre de former un gouvernement qui prêtera serment plus tard. Truss et les membres de son cabinet nouvellement nommés devaient prêter serment lors de la réunion du Conseil privé mercredi, mais celle-ci a été reportée après que les médecins ont conseillé à la reine de se reposer.

“Après une journée bien remplie hier, Sa Majesté a accepté cet après-midi le conseil des médecins de se reposer”, a indiqué le palais dans un communiqué. “Cela signifie que la réunion du Conseil privé qui devait avoir lieu ce soir sera réorganisée.”

“Elle est restée déterminée à s’acquitter de ses fonctions en me nommant son 15e Premier ministre.” — Liz Truss, Premier ministre britannique

La reine avait connu des épisodes de problèmes de mobilité et marchait avec une canne depuis octobre 2021. En novembre 2021, la monarque a décidé de ne pas assister à une cérémonie du jour du Souvenir parce qu’elle avait une entorse au dos.

La reine avait pris du recul par rapport à bon nombre de ses fonctions royales et avait plutôt confié à son fils, devenu le roi Charles, plus de responsabilités. Son petit-fils, le prince William, a également assumé plus de responsabilités et fait des apparitions en tant que royal senior.

Jeudi, la reine est décédée au château de Balmoral à l’âge de 96 ans. Beaucoup, dont Truss, se souviennent d’elle pour son dévouement indéfectible envers son pays et la couronne.

“La reine Elizabeth II était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne. La Grande-Bretagne est le grand pays qu’elle est aujourd’hui grâce à elle”, a déclaré Truss lors d’un discours sur BBC News.

“Plus tôt cette semaine, à 96 ans, elle restait déterminée à exercer ses fonctions en me nommant son 15e Premier ministre.”

La reine Elizabeth a commencé son règne en 1952 à seulement 25 ans lorsque son père, le roi George VI, est décédé dans son sommeil. Plus tôt cette année, la reine a célébré ses 70 ans de règne avec un jubilé de platine.

Suite à l’annonce de son décès, les dirigeants mondiaux du monde entier se sont exprimés, exprimant leurs condoléances à la famille royale et rendant hommage au défunt monarque. Le président Biden et la première dame Jill Biden l’ont qualifiée de “première monarque britannique avec laquelle les gens du monde entier pouvaient ressentir un lien personnel et immédiat”. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a qualifié sa vie de “dévouement et de service extraordinaires”.

Hollywood a également inondé les médias sociaux de condoléances, remarquant son dévouement au service.

Elton John a écrit que la reine “a mené le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante”.

JK Rowling a déclaré: “Elle a fait son devoir envers le pays jusqu’à ses dernières heures et est devenue un symbole durable et positif de la Grande-Bretagne dans le monde entier. Elle a mérité son repos.”

“C’est comme si nous avions perdu une amie : une monarque dévouée qui nous a tous inspirés par son amour, sa sagesse et sa grâce”, a déclaré Dame Julie Andrews dans un communiqué. “Puissions-nous l’honorer en respectant les normes qu’elle s’est fixées pour elle-même et sa nation.”

La reine est officiellement devenue le monarque britannique le plus ancien d’Angleterre en 2015 lorsqu’elle a dépassé le règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. La reine Elizabeth a occupé le trône pendant 70 ans et détient le record du deuxième monarque régnant le plus longtemps au monde, juste derrière le roi français Louis XIV, qui a régné pendant 72 ans.

