À l’intérieur du défilé étoilé de Chanel à Miami

Écrit par Nick Remsen, CNNMiami, Floride

Des célébrités sont descendues à Miami Beach vendredi soir alors que la maison de couture française Chanel organisait une itération aux États-Unis de son défilé Croisière 2022-2023.

Présenté à l’origine à Monaco en mai, le défilé – cette fois avec des parasols kitsch rouges et blancs et une fausse promenade – a attiré une foule de stars comprenant les ambassadrices Chanel Lily-Rose Depp, Pharrell Williams et Marion Cotillard.

Pharrell Williams assiste au défilé Chanel Croisière. Le crédit: Alexandre Tamargo/WireImage/WireImage

L’événement a également attiré des Floridiens bien connus. Dans une “cabane”, était assis Alan Faena, dont l’hôtel éponyme accueillait le défilé, et dans une autre, l’entrepreneur hôtelier basé à Miami, David Grutman, avec sa femme Isabela. Mera Rubell, la célèbre collectionneuse d’art, était présente, tout comme la joueuse de tennis Reilly Opelka, habillée avec goût d’un blazer orné d’une broche Chanel. Quelque 40 places assises remplies de champagne bordaient le podium, qui était entouré d’un océan Atlantique d’un bleu profond et de nuages ​​​​orange plumeux.

Tout cela, cependant, pour une collection de villégiature qui a déjà été créée à Monte Carlo il y a six mois. Certains pourraient se demander : Pourquoi ?

Les mannequins défilent sur le podium pour la finale du défilé. Le crédit: Chanel

“Nous avons vu beaucoup de hauts et de bas dans l’État de Floride au fil des ans, et maintenant, nous sommes de retour dans un moment de ‘haut'”, a déclaré Bruno Pavlovsky, président des activités mode de Chanel et directeur de la Fédération de la Haute. Couture, qui supervise la Fashion Week de Paris, avant le défilé.

Il faisait référence à l’importance culturelle de Magic City, où des musées d’art réputés et l’édition américaine de la plus grande foire d’art au monde, Art Basel Miami, ont élu domicile. Chanel a également ouvert une boutique de 7 600 mètres carrés en décembre dernier dans le quartier du design de la ville.

Lily-Rose Depp assiste au défilé Chanel Croisière. Le crédit: Alexandre Tamargo/WireImage/WireImage

“De plus, nous avons observé beaucoup de points communs entre Monaco et Miami”, a-t-il ajouté, pointant “les couleurs de la mer” et la Formule 1. (Miami a accueilli sa course inaugurale de Formule 1 en 2022 tandis que Monaco a longtemps organisé l’une des courses du circuit événements les plus prestigieux du Grand Prix).

“Mais, Miami a plus d’énergie.”

La collection, qui comptait la course automobile parmi ses inspirations, avait l’air bien chez elle à Miami. Un certain nombre de combinaisons – rappelant les salopettes d’un mécanicien automobile – ont été rendues en paillettes et le célèbre tweed de Chanel tandis qu’un motif de drapeau à damier est apparu sur une sélection sportive de vêtements, y compris des casquettes de baseball et un maillot de bain. Ailleurs, plusieurs robes à paillettes d’encre étaient accessoirisées par des ceintures roses et bleu sarcelle (très Miami-esque). Il y avait même un sac de tennis.

Les robes fluides et les cardigans amples faisaient partie de l’assortiment de looks de la collection de villégiature. Le crédit: Chanel

Le sommet de Chanel à Miami indique que l’appétit pour les “défilés de destination” – des défilés organisés en dehors de la ville natale d’une marque, dont la pratique a été largement interrompue par la pandémie – est loin d’être rassasié, et que le “divertissement de la mode” est en hausse. “Fashion-tainment” est une expression en plein essor qui concerne les marques qui mettent de plus en plus l’accent sur l’engagement des consommateurs et du marché en mélangeant le vestimentaire avec des moments hautement partageables et engageants. Sélectionnez une scène prête pour Insta, faites venir les A-listers et appuyez sur play.

Exemple : Chanel n’a pas vraiment besoin de montrer deux fois la même collection, mais si vous mélangez l’attrait d’une ville au climat chaud, un quotient d’étoiles brillantes et une after avec une performance de Williams et Nile Rogers, la portée du produit – et par ampleur, le style de vie – devient d’autant plus amplifié.

La scénographie a ajouté à la sensation d’escapade du spectacle. Le crédit: Chanel

Les dirigeants de Chanel suivent également un précédent : en 2008, le regretté Karl Lagerfeld – qui a été le directeur créatif de la maison jusqu’à son décès en 2019 – a organisé un spectacle de destination mémorable à Miami Beach dans l’historique Raleigh Hotel (qui rouvrira bientôt en tant que propriété de Rosewood ). Lagerfeld a été le pionnier du concept de défilés exotiques sur le thème des croisières et sous sa direction, Chanel a produit des défilés à Singapour, en Écosse, voire à La Havane, à Cuba.

Marion Cotillard assiste au défilé Chanel Croisière. Le crédit: Alexandre Tamargo/WireImage/WireImage

Le format est devenu monnaie courante parmi les marques de luxe les plus rémunératrices, et Miami elle-même a également accueilli de grands défilés ces derniers temps : Dior Men en 2019 et la mode masculine Louis Vuitton, quelques jours seulement après la mort du designer Virgil Abloh, en 2021. Il y a aussi des motivations financières. — Le marché de Miami a considérablement augmenté en raison de sa population croissante et d’un afflux d’entreprises au cours des dernières années.

“Il s’agit de raconter des histoires”, a déclaré Pavlovsky. “Nous avons six collections par an, et nous devons trouver les meilleurs moyens de vraiment nous connecter avec nos clients six fois par an. C’est la raison pour laquelle nous sommes ici.”