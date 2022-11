À l’intérieur du décor abandonné de Neighbours alors que des photos étranges montrent Ramsay St comme jamais auparavant

CES images étranges montrent l’ensemble abandonné de la série télévisée à succès Neighbours – avec des arrière-plans, des accessoires et de vieux scripts abandonnés.

Le feuilleton australien a été supprimé en mars après 37 ans d’antenne, avec des stars célèbres telles que Kylie Minogue qui ont rendu hommage à l’émission.

Les images nostalgiques de l’ensemble de Voisins incluent le pub local The Waterhole – qui a explosé lors d’une explosion dans un épisode de 1993.

Des casiers rouillés à l’intérieur du lycée Erinsborough et du complexe Lassiters ont été photographiés en coulisses.

Et des scripts appartenant à l’actrice Georgie Stone et des découpages en carton de Stefan Dennis, qui jouait l’homme d’affaires impitoyable Paul Robinson, pouvaient être vus traîner.

Les images montrent également des maisons abandonnées sur la rue Ramsay, le cul-de-sac où vivaient les personnages.

Le salon et le jardin du numéro 22, où Terese Willis et Glen Donnelly ont séjourné avant la fin du spectacle, ont été photographiés.

Les fans de Neighbours ont été laissés en larmes par le dernier épisode, diffusé en juillet.

La prémisse principale de la finale était Toadie (Ryan Moloney) se préparant à épouser la fiancée Melanie, et il a reçu les meilleurs voeux de beaucoup de ses copains via Zoom, permettant à la série de se faufiler dans un certain nombre de camées en une seule fois.

Alors que Kylie Minogue, Jason Donovan et Guy Pearce sont revenus sur le plateau, d’autres visages célèbres dont Margot Robbie, Holly Valance et Natalie Imbruglia, ont envoyé des messages via Zoom.





Guy Pearce est revenu en tant que Mike Young et les téléspectateurs ont été ravis de le voir raviver sa romance avec Jane Harris (Annie Jones).

Il a également confirmé les spéculations des fans selon lesquelles Sam (Henrietta Graham) était sa fille.