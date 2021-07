À l’intérieur du décompte de Batley et Spen: comment le parti travailliste a remporté une élection partielle qui s’est réduite à un «temps de cul qui grince»

C’était jeudi soir et après une longue dernière journée de campagne électorale à Batley et Spen, David Hall, chef des conservateurs au conseil local de Kirklees, était d’humeur optimiste.

L’homme de 46 ans est né, a grandi et vit toujours dans cette circonscription de la ville industrielle du West Yorkshire mais, en tant que conservateur de longue date, n’avait jamais voté pour un député gagnant ici.

« C’est depuis combien de temps c’est le Labour », a-t-il déclaré. « Il faut être à la porte des 50 pour avoir aidé à élire un conservateur ici. Mais nous n’aurons jamais une meilleure chance de réécrire l’histoire que ce soir.

Sept heures plus tard, peu avant 5 heures du matin à Huddersfield’s Cathedral House, ses espoirs ont été anéantis.

Dans une étonnante victoire travailliste – et qui apportera un immense soulagement à Sir Keir Starmer – Kim Leadbeater s’est accroché à un siège qui, selon les prévisions, deviendrait bleu pour la première fois depuis 1997.

La sœur du député assassiné Jo Cox a remporté 13 296 voix contre 12 973 pour son rival conservateur Ryan Stephenson. George Galloway – dont la campagne, craignaient beaucoup, pourrait décimer le vote rouge – est arrivé troisième avec 8 264.

« La priorité est maintenant de rattraper un peu de sommeil, peut-être de prendre quelques verres d’effervescence, puis il y a beaucoup à faire », a déclaré Leadbeater dans un discours de victoire qui a ensuite fait référence à la toxicité perçue de l’opération de Galloway. . «Je pense que la campagne a mis en évidence qu’il y a beaucoup à faire, mais je ferai de mon mieux pour représenter l’ensemble de Batley et Spen. Je suis absolument ravi que les habitants de Batley et de Spen aient rejeté la division et aient voté pour l’espoir. »

Son succès – une faible majorité de seulement 323 – a été un revirement étonnant après que les sondeurs, les commentateurs politiques et les bookmakers aient tous prédit une victoire confortable des conservateurs ici.

Même dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote à 22 heures, l’optimisme parmi les bleus est resté à ce que l’on pourrait appeler les niveaux de Hartlepool. Hall était loin d’être le seul conservateur à penser qu’une victoire historique pourrait être en jeu. Melanie Stephen, une autre conseillère de la circonscription, a déclaré qu’une campagne centrée sur l’emploi et l’investissement avait « offert une véritable alternative aux électeurs désabusés ».

En revanche, l’humeur du Labour était sombre. Un responsable du parti avait déjà commencé à parler d’éventuelles leçons apprises. Même Leadbeater elle-même a semblé admettre qu’elle avait peut-être perdu, dans une déclaration publiée sur Twitter. « Quel que soit le résultat ce soir », a-t-elle écrit, « les premières priorités du nouveau député doivent être de rassembler notre communauté et de commencer à travailler pour la population locale. »

Pendant ce temps, le directeur de campagne de Galloway, James Gill, était si certain de la chute du Labour qu’il a déclaré que le parti allait probablement tomber à la troisième place derrière les conservateurs et son propre homme. « S’ils savaient que nous avions commencé cette campagne, juste moi et George, depuis le coffre d’une voiture, je ne sais pas si le Parti travailliste rirait ou pleurerait », a-t-il déclaré, tout gilet et grand sourire, qui seraient tous deux plus tard disparaître.

Car, au fur et à mesure que les heures passaient et que les bulletins de vote s’entassaient sur des tables à tréteaux, l’ambiance changeait.

À 4 heures du matin, John Craig, l’infatigable correspondant de Sky News, a décrit les choses comme « un moment qui grince ». À 4 h 30, lorsque le député conservateur Andrew Jones a été invité par L’indépendant si son parti avait gagné, il haussa les épaules. « Je suis ici depuis près de sept heures », a-t-il déclaré. « Et je n’en ai toujours aucune idée. »

Peu de temps après, deux recomptages de liasse ont été appelés. « Tu n’aimes pas ce drame ? » Craig enthousiasmé alors que la lumière du jour apparaissait dehors.

Au moment où les candidats ont été appelés sur scène, c’était Leadbeater, 45 ans, qui – ont noté des journalistes aux yeux d’aigle – était la seule à porter un morceau de papier : son discours de victoire.

Ce fut la fin décisive d’un concours souvent troublant.

Des accusations d’intimidation, de violence et de dommages criminels ont entaché les dernières semaines. Des militants travaillistes ont déclaré avoir été poussés, insultés et menacés par des partisans de Galloway. Ils l’ont accusé d’attiser la colère et la haine des musulmans ici en déformant la position des travaillistes sur Israël et la Palestine ; et d’essayer de tourner voisin contre voisin. Une vidéo a émergé de Leadbeater accostée dans la rue à cause de son point de vue sur l’éducation LGBT + dans les écoles. Le parti a signalé jeudi des actes d’intimidation dans les bureaux de vote aux responsables électoraux. « C’était des trucs d’intimidation dans la cour d’école », a déclaré un responsable travailliste.

En réponse, l’équipe de Galloway a accusé le Parti travailliste d’avoir endommagé un système de sonorisation et d’avoir retiré ses affiches. Gill a refusé d’accepter que les partisans de son homme soient coupables de quoi que ce soit. « Nous condamnons tout [bad behaviour], » il a dit. « Mais montrez-moi la preuve que ce sont des membres de notre campagne. Il n’y en a pas. »

Après la déclaration, Galloway lui-même est allé sur le parking – marque fedora et tout – pour suggérer, à la manière de Trump, que les élections n’avaient pas été équitables. « Pour de multiples motifs, nous demanderons aux tribunaux d’annuler ce résultat de l’élection », a-t-il déclaré.

Bonne chance avec ça.

Quoi qu’il en soit, tout comme à Hartlepool, les implications de la victoire se feront sentir beaucoup plus largement qu’à Batley et Spen seuls ; notamment pour le fait qu’il soulagera la pression croissante sur la direction de Sir Keir Starmer.

Pourtant, cela devrait peut-être aussi rappeler aux travaillistes qu’un élément clé de sa coalition électorale historique – les musulmans de la classe ouvrière du Nord – ne peut plus être aveuglément compté sur le vote rouge.

« Si nous avons réussi sur celui-ci, nous avons eu de la chance », a déclaré un membre local, Gulfam Asif L’indépendant. « Mais si nous n’apprenons pas de leçons, nous n’aurons plus de chance. Nous devons commencer à écouter nos communautés et cesser de les considérer comme acquises. »