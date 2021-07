À l’intérieur du danger ! Maison de campagne de 665 000 $ dans le Connecticut de l’hôte invité Robin Roberts avec piscine et jardins

La maison de 665 000 $ de ROBIN Roberts dans le Connecticut est une magnifique oasis avec une piscine avec des cascades ainsi que des jardins impressionnants dans toute la propriété.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que l’homme de 60 ans Péril! La belle maison de quatre chambres et trois salles de bain et demie de l’hôte a été achetée en 1994 pour 410 000 $.

Getty Images – Getty

La maison de Robin Roberts Connecticut est révélée avant son Jeopardy! concert d’hébergement d’invités[/caption]

Instagram/lil_man_lukas

L’oasis de Robin comprend une piscine avec une magnifique cascade[/caption]

Robin, qui a été avec sa compagne Amber Laign depuis plus de 15 ans, utilise sa maison du Connecticut comme une évasion de sa vie bien remplie à New York, et ses engagements en tant que Bonjour Amérique ancre.

La maison de 3 296 pieds carrés qui a été construite en 1990, se trouve sur un acre de terrain qui semble être méticuleusement entretenu.

La piscine de la maison avec de vastes cascades n’est pas la seule caractéristique impressionnante, il y a aussi un sauna, parfait pour se détendre après une semaine mouvementée.

Roberts a pris un congé de GMA en 2012 pour suivre un traitement pour une maladie sanguine rare qu’elle a contractée comme complication de la chimiothérapie qu’elle a reçue pour un cancer du sein cinq ans plus tôt.

Roberts sera l’un des plusieurs hôtes invités de Péril! du 19 au 23 juillet 2021.

Espérons que Robin s’en sortira mieux que le dernier hôte invité. Péril! les fans ont critiqué George Stephanopoulos quand il a pris la barre il y a une semaine.

Un certain nombre de téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour promettre d’interdire l’émission jusqu’à ce que Robin prenne le relais.

Instagram/lil_man_lukas

La propriété de l’hôte est impeccablement entretenue[/caption]

Les téléspectateurs ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas fans de George, car ils se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour critiquer le Bonjour Amérique hôte.

Un fan a écrit : « Oh, #Jeopardy. George Stephanopoulos héberge? Je ne peux pas. Je serai de retour la semaine prochaine. Soupir! »

Un autre a accepté, écrivant : « Non ! Je ne peux pas regarder Jeopardy pendant les deux prochaines semaines.





Alors qu’un téléspectateur suivant a qualifié l’épisode de « poubelle chaude », une autre personne a critiqué l’hébergement de George en écrivant : « Mon Dieu !! Quelqu’un pourrait-il demander à George Stephanopoulos de se racler la gorge et peut-être une pastille pour sa bouche sèche.

Après le péril ! Le compte Twitter a fait la promotion du rôle d’hébergement de George, un fan a commenté : « Je saute ces deux semaines. »

Cependant, certains fans ont rapidement noté que George ne servirait d’hôte invité que pour cinq épisodes.

Getty

Amber Laign et Robin sont ensemble depuis plus de 15 ans[/caption]